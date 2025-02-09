https://sarabic.ae/20250209/أمريكا-للدول-العربية-كل-من-يعارض-مقترح-ترامب-بشأن-غزة-فليقدم-خطة-أفضل-1097617281.html
أمريكا للدول العربية: كل من يعارض مقترح ترامب بشأن غزة فليقدم خطة أفضل
أمريكا للدول العربية: كل من يعارض مقترح ترامب بشأن غزة فليقدم خطة أفضل
سبوتنيك عربي
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، إن الرئيس دونالد ترامب ينظر إلى قطاع غزة بمنظور عملي، مؤكدا أنه "لا يمكن وضع مليارات الدولارات في إعادة البناء ثم... 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T17:15+0000
2025-02-09T17:15+0000
2025-02-09T17:15+0000
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ووجه والتز، في تصريحات تلفزيونية، رسالة إلى الدول الرافضة لخطة ترامب، قائلا: "إذا كان الجميع في أنحاء المنطقة لا يؤيدون خطة ترامب فعليهم طرح خطتهم على الطاولة"، مؤكدا أن "الجيش الإسرائيلي سيستمر في تدمير حماس إذا لم تحترم شروط وقف إطلاق النار".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة.وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة وتعمل على تفكيك المتفجرات وإزالة الأنقاض، كما ستوفر الرعاية الاجتماعية وفرص عمل لا حصر لها لسكان المنطقة".وأوضح أنه درس ملف إدارة غزة "لأشهر طويلة"، مشيرًا إلى أن "هذا القرار لم يُتخذ بسهولة، لكن كل من تحدثت معهم أحبوا الفكرة، وهناك دعم واسع على أعلى المستويات في البلاد".وكان ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.وفي هذا السياق، أكد اجتماع عربي رفيع المستوى استضافته القاهرة، السبت الماضي، على استمرار دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في البقاء على أرضه وحمايته من أي محاولات للتهجير، والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة.وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي".وأكدوا على "رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها".
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https://sarabic.ae/20250207/ترامب-لست-مستعجلا-في-تنفيذ-مقترح-إدارة-غزة-وإعادة-توطين-سكانها-1097575225.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم
أمريكا للدول العربية: كل من يعارض مقترح ترامب بشأن غزة فليقدم خطة أفضل
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، إن الرئيس دونالد ترامب ينظر إلى قطاع غزة بمنظور عملي، مؤكدا أنه "لا يمكن وضع مليارات الدولارات في إعادة البناء ثم يتكرر 7 أكتوبر مجددا".
ووجه والتز، في تصريحات تلفزيونية، رسالة إلى الدول الرافضة لخطة ترامب، قائلا: "إذا كان الجميع في أنحاء المنطقة لا يؤيدون خطة ترامب فعليهم طرح خطتهم على الطاولة"، مؤكدا أن "الجيش الإسرائيلي سيستمر في تدمير حماس إذا لم تحترم شروط وقف إطلاق النار".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة
وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة وتعمل على تفكيك المتفجرات وإزالة الأنقاض، كما ستوفر الرعاية الاجتماعية وفرص عمل لا حصر لها لسكان المنطقة".
وأوضح أنه درس ملف إدارة غزة "لأشهر طويلة"، مشيرًا إلى أن "هذا القرار لم يُتخذ بسهولة، لكن كل من تحدثت معهم أحبوا الفكرة، وهناك دعم واسع على أعلى المستويات في البلاد".
وكان ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر
و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
وفي هذا السياق، أكد اجتماع عربي رفيع المستوى استضافته القاهرة، السبت الماضي، على استمرار دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في البقاء على أرضه وحمايته من أي محاولات للتهجير، والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة.
وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة
بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي".
وأكدوا على "رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها".