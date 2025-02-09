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https://sarabic.ae/20250209/حماس-تصريحات-ترامب-تعكس-جهلا-عميقا-وغزة-ليست-عقارا-يباع-ويشترى-1097624240.html
حماس: تصريحات ترامب تعكس جهلا عميقا وغزة ليست عقارا يباع ويشترى
حماس: تصريحات ترامب تعكس جهلا عميقا وغزة ليست عقارا يباع ويشترى
سبوتنيك عربي
استنكر القيادي في حركة حماس، عزت الرشق، اليوم الاثنين، تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن شراء وامتلاك غزة. معتبرًا أنها تعكس جهلًا عميقًا بفلسطين... 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T23:33+0000
2025-02-09T23:33+0000
حركة حماس
العالم العربي
ترامب
غزة
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وقال الرشق في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فلسطينية، "غزة ليست عقارا يُباع ويُشترى، وهي جزء لا يتجزأ من أرضنا الفلسطينية المحتلة".وشدد الرشق على أن "غزة لأهلها، وهم لن يغادروها إلا إلى مدنهم وقراهم المحتلة عام 1948".يأتي ذلك بعد تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، حيث قال إنه ملتزم "بشراء غزة وامتلاكها"، مع إمكانية منح أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط للمساهمة في تطويرها.وخلال حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، أشار ترامب إلى خططه لتحويل غزة إلى "موقع جيد للتنمية المستقبلية"، مؤكداً أنه سيهتم بالفلسطينيين وسيتأكد من "عدم تعرضهم للقتل"، وفق تعبيره.وأضاف ترامب أنه سيدرس "حالات فردية" للسماح لبعض اللاجئين الفلسطينيين بدخول الولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20250209/نتنياهو-ترامب-عازم-على-تنفيذ-خطته-الثورية-في-قطاع-غزة-1097623446.html
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حركة حماس, العالم العربي, ترامب, غزة
حركة حماس, العالم العربي, ترامب, غزة

حماس: تصريحات ترامب تعكس جهلا عميقا وغزة ليست عقارا يباع ويشترى

23:33 GMT 09.02.2025
© AP Photo / Abed Hajjarحركة حماس تسلم 4 مجندات إسرائيليات، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى مع إسرائيل إلى لجنة الصليب الأحمر.
حركة حماس تسلم 4 مجندات إسرائيليات، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى مع إسرائيل إلى لجنة الصليب الأحمر. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Abed Hajjar
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استنكر القيادي في حركة حماس، عزت الرشق، اليوم الاثنين، تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن شراء وامتلاك غزة. معتبرًا أنها تعكس جهلًا عميقًا بفلسطين والمنطقة.
وقال الرشق في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فلسطينية، "غزة ليست عقارا يُباع ويُشترى، وهي جزء لا يتجزأ من أرضنا الفلسطينية المحتلة".
وأضاف، "التعامل مع القضية الفلسطينية بعقلية تاجر العقارات، وصفة فشل وشعبنا الفلسطيني سيفشل كل مخططات التهجير والترحيل".
وشدد الرشق على أن "غزة لأهلها، وهم لن يغادروها إلا إلى مدنهم وقراهم المحتلة عام 1948".
يأتي ذلك بعد تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، حيث قال إنه ملتزم "بشراء غزة وامتلاكها"، مع إمكانية منح أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط للمساهمة في تطويرها.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
نتنياهو: ترامب عازم على تنفيذ "خطته الثورية" في قطاع غزة
20:53 GMT
وخلال حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، أشار ترامب إلى خططه لتحويل غزة إلى "موقع جيد للتنمية المستقبلية"، مؤكداً أنه سيهتم بالفلسطينيين وسيتأكد من "عدم تعرضهم للقتل"، وفق تعبيره.
وأضاف ترامب أنه سيدرس "حالات فردية" للسماح لبعض اللاجئين الفلسطينيين بدخول الولايات المتحدة.
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