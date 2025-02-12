https://sarabic.ae/20250212/أبو-الغيط-ترامب-لا-يريد-أخذ-الشرق-الأوسط-لكنه-يضغط-على-أهل-غزة-1097698722.html

أبو الغيط: ترامب لا يريد أخذ الشرق الأوسط لكنه يضغط على أهل غزة

أبو الغيط: ترامب لا يريد أخذ الشرق الأوسط لكنه يضغط على أهل غزة

سبوتنيك عربي

صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأنه "يجب على العالم العربي والمصريين والأردنيين والسعوديين، وكل القوى المؤثرة في هذه المنطقة، حل القضية... 12.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-12T08:04+0000

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جاء ذلك في كلمته خلال أعمال قمة الحكومات العالمية المنعقدة في إمارة دبي، اليوم الأربعاء، التي تحدث فيها عن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتصريحاته الخاصة بالشرق الأوسط.وقال أبو الغيط: "لا أستطيع أن أقول إن ترامب، يفكر في أخذ الشرق الأوسط، لكن من وجهة نظري أنه يضغط على أهل غزة".وأضاف أبو الغيط: "الأطروحات الأمريكية غير مقبولة عربيا أو فلسطينيا"، مشيرًا إلى أن تصريحات ترامب، التي قال فيها إنه سيفرض رؤيته بسلطة الولايات المتحدة لاأمريكية، تمثل "ضربة للأمم المتحدة والقانون الدولي وقوانين الحرب".وانطلقت، أمس الثلاثاء، فعاليات اليوم أعمال القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة، حيث تشهد مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6 آلاف مشارك.

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أخبار العالم الآن, العالم العربي, القمة العالمية للحكومات, الأخبار, قطاع غزة, دونالد ترامب, خطط ترامب