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https://sarabic.ae/20250212/أبو-الغيط-ترامب-لا-يريد-أخذ-الشرق-الأوسط-لكنه-يضغط-على-أهل-غزة-1097698722.html
أبو الغيط: ترامب لا يريد أخذ الشرق الأوسط لكنه يضغط على أهل غزة
أبو الغيط: ترامب لا يريد أخذ الشرق الأوسط لكنه يضغط على أهل غزة
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأنه "يجب على العالم العربي والمصريين والأردنيين والسعوديين، وكل القوى المؤثرة في هذه المنطقة، حل القضية... 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T08:04+0000
2025-02-12T08:04+0000
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دونالد ترامب
خطط ترامب
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جاء ذلك في كلمته خلال أعمال قمة الحكومات العالمية المنعقدة في إمارة دبي، اليوم الأربعاء، التي تحدث فيها عن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتصريحاته الخاصة بالشرق الأوسط.وقال أبو الغيط: "لا أستطيع أن أقول إن ترامب، يفكر في أخذ الشرق الأوسط، لكن من وجهة نظري أنه يضغط على أهل غزة".وأضاف أبو الغيط: "الأطروحات الأمريكية غير مقبولة عربيا أو فلسطينيا"، مشيرًا إلى أن تصريحات ترامب، التي قال فيها إنه سيفرض رؤيته بسلطة الولايات المتحدة لاأمريكية، تمثل "ضربة للأمم المتحدة والقانون الدولي وقوانين الحرب".وانطلقت، أمس الثلاثاء، فعاليات اليوم أعمال القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة، حيث تشهد مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6 آلاف مشارك.
https://sarabic.ae/20250211/السيسي-يؤكد-مجددا-على-ضرورة-بدء-عمليات-إعادة-إعمار-قطاع-غزة-دون-تهجير-سكانه-الفلسطينيين-1097671039.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, القمة العالمية للحكومات, الأخبار, قطاع غزة, دونالد ترامب, خطط ترامب
أخبار العالم الآن, العالم العربي, القمة العالمية للحكومات, الأخبار, قطاع غزة, دونالد ترامب, خطط ترامب

أبو الغيط: ترامب لا يريد أخذ الشرق الأوسط لكنه يضغط على أهل غزة

08:04 GMT 12.02.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIفعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات في دبي
فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأنه "يجب على العالم العربي والمصريين والأردنيين والسعوديين، وكل القوى المؤثرة في هذه المنطقة، حل القضية الفلسطينية حلًا عادلًا".
جاء ذلك في كلمته خلال أعمال قمة الحكومات العالمية المنعقدة في إمارة دبي، اليوم الأربعاء، التي تحدث فيها عن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتصريحاته الخاصة بالشرق الأوسط.
وقال أبو الغيط: "لا أستطيع أن أقول إن ترامب، يفكر في أخذ الشرق الأوسط، لكن من وجهة نظري أنه يضغط على أهل غزة".
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
السيسي يؤكد مجددا على ضرورة بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة "دون تهجير سكانه الفلسطينيين"
أمس, 10:04 GMT
وأضاف أبو الغيط: "الأطروحات الأمريكية غير مقبولة عربيا أو فلسطينيا"، مشيرًا إلى أن تصريحات ترامب، التي قال فيها إنه سيفرض رؤيته بسلطة الولايات المتحدة لاأمريكية، تمثل "ضربة للأمم المتحدة والقانون الدولي وقوانين الحرب".
وانطلقت، أمس الثلاثاء، فعاليات اليوم أعمال القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة، حيث تشهد مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6 آلاف مشارك.
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