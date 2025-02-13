https://sarabic.ae/20250213/ملك-الأردن-يوجه-رسالة-إلى-شعبه-بعد-محادثاته-مع-ترامب-1097753428.html

ملك الأردن يوجه رسالة إلى شعبه بعد محادثاته مع ترامب

ملك الأردن يوجه رسالة إلى شعبه بعد محادثاته مع ترامب

سبوتنيك عربي

وجّه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، رسالة إلى شعبه، لدى عودته من واشنطن إلى أرض وطنه، اليوم الخميس، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،... 13.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-13T15:02+0000

2025-02-13T15:02+0000

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وقوبل ملك الأردن وولي عهده، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، باستقبال شعبي تاريخي، إذ ملأ الأردنيون شوارع العاصمة عمّان قادمين من مختلف المحافظات، رغم برودة الطقس وبُعد المسافة، وفقا لوسائل إعلام أردنية محلية.وردا على ذلك، كتب ملك الأردن عبر منصة "إكس": " أشكركم أبناء وبنات شعبي الوفي، أستمد طاقتي وقوتي منكم. مواقفنا ثابتة وراسخة، وسأفعل الأفضل لبلدي دائمًا وأبدًا، فمصلحة الأردن فوق كل اعتبار".وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تلقى أمس الأربعاء، اتصالا هاتفيا، من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، لبحث خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة.وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن "الاتصال الهاتفي ركز بشكل كبير على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على وحدة الموقفين المصري والأردني، بما في ذلك ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومواصلة إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتيسير إدخال المساعدات الإنسانية في إطار المساعي الرامية لإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع".وأشار السفير الشناوي إلى أن الزعيمين شددا على أهمية بدء عملية إعادة إعمار غزة بشكل فوري مع التشديد على عدم تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وضرورة وقف الممارسات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.وذكر أن الزعيمين أبديا حرصهما على التعاون الوثيق مع الرئيس ترامب بهدف تحقيق السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط، وقيادة مسار يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية بحسب قرارات الأمم المتحدة، مع ضمان التعايش السلمي بين كل شعوب المنطقة.وبحث السيسي والعاهل الأردني سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول العربية، والاستعدادات للقمة العربية الطارئة المقررة في مصر يوم 27 فبراير/شباط الجاري، بما يلبي تطلعات شعوب المنطقة نحو السلام والاستقرار والازدهار.وجاء اتصال الرئيس المصري والعاهل الأردني، بعد عقد الأخير وولي عهده، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، محادثات مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في واشنطن، وقال الملك عبد الله الثاني للصحفيين في البيت الأبيض، إن "الدول العربية ستأتي إلى الولايات المتحدة، برد على خطة الرئيس دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة"، مشددا على ضرورة "الانتظار لحين تقديم مصر خطتها بشأن غزة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وأشار الملك عبد الله الثاني إلى أن بلاده ستستقبل نحو 2000 طفل من المرضى من قطاع غزة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد دعا سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر لتلقي العلاج، برفقة ثلاثة من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.

https://sarabic.ae/20250212/ترامب-يوجه-كلمة-لشعب-الأردن-عن-الملك-عبد-الله-1097731724.html

https://sarabic.ae/20250212/حماس-تثني-على-موقف-مصر-والأردن-من-محاولات-تهجير-الفلسطينيين-1097712280.html

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