https://sarabic.ae/20250211/العاهل-الأردني-العرب-سيأتون-إلى-واشنطن-للرد-على-خطة-ترامب-بشأن-تهجير-أهالي-غزة-1097690250.html

العاهل الأردني: العرب سيأتون إلى واشنطن للرد على خطة ترامب بشأن تهجير أهالي غزة

العاهل الأردني: العرب سيأتون إلى واشنطن للرد على خطة ترامب بشأن تهجير أهالي غزة

سبوتنيك عربي

قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، إن الدول العربية ستأتي إلى الولايات المتحدة برد على خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن قطاع غزة. 11.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-11T19:22+0000

2025-02-11T19:22+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد الملك أنه يجب الانتظار لحين تقديم مصر خطتها بشأن غزة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وجاءت تصريحات العاهل الأردني في مؤتمر صحفي البيت الأبيض خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي، أكد من خلالها أن "العرب سيأتون إلى أمريكا برد على خطة ترامب بشأن غزة".وأشار الملك عبد الله الثاني إلى أن بلاده ستستقبل نحو 2000 طفل من المرضى من قطاع غزة، منوها إلى أنه "يجب الانتظار حتى تقديم مصر خطتها بشأن غزة للرئيس الأمريكي".وأكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أنه سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية لمناقشة كيفية العمل مع ترامب والولايات المتحدة.وخلال المؤتمر الصحفي ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أهالي قطاع غزة يمكن نقلهم إلى "قطعة أرض" في الأردن ومصر. وذكر الرئيس ترامب أن "الولايات المتحدة الأمريكية ستضع قطاع غزة تحت سلطتها وستتم إدارته بشكل "سليم للغاية"، على حد قوله.وأوضح في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، أن "غزة ستكون بمثابة جوهرة ومن أهم الأصول وستأتي بالسلام للشرق الأوسط"، مشيرا إلى أنه "لن نشتري غزة ولا يوجد سبب لذلك وسنسيطر عليها وخطتنا ستسهم في جلب السلام للمنطقة، ولقد حظينا بدعم كبير للمشروع الذي اقترحناه بشأن غزة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين في كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيز التنفيذ يوم الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر لتلقي العلاج، برفقة ثلاثة من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.

https://sarabic.ae/20250211/ترامب-سكان-قطاع-غزة-يمكن-نقلهم-إلى-قطعة-أرض-في-الأردن-ومصر-1097688749.html

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