https://sarabic.ae/20250211/وزير-إسرائيلي-حان-الوقت-لفتح-أبواب-الجحيم-والبدء-الفوري-في-تنفيذ-خطة-تهجير-سكان-قطاع-غزة-1097675939.html
وزير إسرائيلي: حان الوقت لفتح أبواب الجحيم والبدء الفوري في تنفيذ خطة تهجير سكان قطاع غزة
وزير إسرائيلي: حان الوقت لفتح أبواب الجحيم والبدء الفوري في تنفيذ خطة تهجير سكان قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة "وقف المساعدات وقطع الكهرباء والمياه عن قطاع غزة، واستخدام القوة حتى إعادة المختطفين"، على... 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T12:15+0000
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وقال كرعي، عبر حسابه على منصة "إكس": "يجب أن يكون الرد على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالبدء الفوري في تنفيذ خطة تهجير السكان من قطاع غزة"، مضيفا: "حان الوقت لفتح أبواب الجحيم على حماس دون أي قيود على جنودنا".وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في وقت سابق، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم، يوم السبت المقبل، حتى إشعار آخر، نتيجة "انتهاك إسرائيل لبنود اتفاق الهدنة".من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه إذا لم يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة، بحلول ظهر السبت المقبل، فإنه سيقترح إلغاء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في القطاع، والسماح "لأبواب الجحيم بأن تنفتح على مصراعيها".ووصف الرئيس الأمريكي تهديد "حماس" بتأخير إطلاق سراح المتجزين الإسرائيليين، بأنه "مريع"، متوعدًا الحركة الفلسطينية بـ"جحيم حقيقي" إذا لم "تتم إعادة الجميع (المحتجزين) بحلول ظهر السبت (المقبل)".وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر، لتلقي العلاج، برفقة 3 من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.
https://sarabic.ae/20250211/السيسي-يؤكد-مجددا-على-ضرورة-بدء-عمليات-إعادة-إعمار-قطاع-غزة-دون-تهجير-سكانه-الفلسطينيين-1097671039.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم
وزير إسرائيلي: حان الوقت لفتح أبواب الجحيم والبدء الفوري في تنفيذ خطة تهجير سكان قطاع غزة
أكد وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة "وقف المساعدات وقطع الكهرباء والمياه عن قطاع غزة، واستخدام القوة حتى إعادة المختطفين"، على حد قوله.
وقال كرعي، عبر حسابه على منصة "إكس": "يجب أن يكون الرد على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالبدء الفوري في تنفيذ خطة تهجير السكان من قطاع غزة"، مضيفا: "حان الوقت لفتح أبواب الجحيم على حماس دون أي قيود على جنودنا".
وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في وقت سابق، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين
الذين كان من المقرر الإفراج عنهم، يوم السبت المقبل، حتى إشعار آخر، نتيجة "انتهاك إسرائيل لبنود اتفاق الهدنة".
وقال المتحدث باسم "كتائب القسام"، في بيان: "راقبت قيادة المقاومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار، في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات".
من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه إذا لم يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة، بحلول ظهر السبت المقبل، فإنه سيقترح إلغاء وقف إطلاق النار
بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في القطاع، والسماح "لأبواب الجحيم بأن تنفتح على مصراعيها".
ووصف الرئيس الأمريكي تهديد "حماس" بتأخير إطلاق سراح المتجزين الإسرائيليين، بأنه "مريع"، متوعدًا الحركة الفلسطينية بـ"جحيم حقيقي" إذا لم "تتم إعادة الجميع (المحتجزين) بحلول ظهر السبت (المقبل)".
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيّز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني الماضي.
وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.
كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة
إلى مصر، لتلقي العلاج، برفقة 3 من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.