https://sarabic.ae/20250211/وزير-إسرائيلي-حان-الوقت-لفتح-أبواب-الجحيم-والبدء-الفوري-في-تنفيذ-خطة-تهجير-سكان-قطاع-غزة-1097675939.html

وزير إسرائيلي: حان الوقت لفتح أبواب الجحيم والبدء الفوري في تنفيذ خطة تهجير سكان قطاع غزة

وزير إسرائيلي: حان الوقت لفتح أبواب الجحيم والبدء الفوري في تنفيذ خطة تهجير سكان قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أكد وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة "وقف المساعدات وقطع الكهرباء والمياه عن قطاع غزة، واستخدام القوة حتى إعادة المختطفين"، على... 11.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-11T12:15+0000

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2025-02-11T12:15+0000

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وقال كرعي، عبر حسابه على منصة "إكس": "يجب أن يكون الرد على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالبدء الفوري في تنفيذ خطة تهجير السكان من قطاع غزة"، مضيفا: "حان الوقت لفتح أبواب الجحيم على حماس دون أي قيود على جنودنا".وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في وقت سابق، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم، يوم السبت المقبل، حتى إشعار آخر، نتيجة "انتهاك إسرائيل لبنود اتفاق الهدنة".من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه إذا لم يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة، بحلول ظهر السبت المقبل، فإنه سيقترح إلغاء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في القطاع، والسماح "لأبواب الجحيم بأن تنفتح على مصراعيها".ووصف الرئيس الأمريكي تهديد "حماس" بتأخير إطلاق سراح المتجزين الإسرائيليين، بأنه "مريع"، متوعدًا الحركة الفلسطينية بـ"جحيم حقيقي" إذا لم "تتم إعادة الجميع (المحتجزين) بحلول ظهر السبت (المقبل)".وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر، لتلقي العلاج، برفقة 3 من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.

https://sarabic.ae/20250211/السيسي-يؤكد-مجددا-على-ضرورة-بدء-عمليات-إعادة-إعمار-قطاع-غزة-دون-تهجير-سكانه-الفلسطينيين-1097671039.html

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم