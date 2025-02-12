https://sarabic.ae/20250212/ترامب-يوجه-كلمة-لشعب-الأردن-عن-الملك-عبد-الله-1097731724.html

ترامب يوجه كلمة لشعب الأردن عن الملك عبد الله

ترامب يوجه كلمة لشعب الأردن عن الملك عبد الله

سبوتنيك عربي

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، رسالة للشعب الأردني عن الملك عبدالله الثاني، عبر الحساب الرسمي للبيت الأبيض. 12.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-12T21:19+0000

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ونشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض عبر منصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، رسالة عبر شريط فيديو من الرئيس ترامب للشعب الأردني، قائلا فيها: "أنتم شعب رائع للغاية، يتمتع بذكاء وطاقة هائلين".وأضاف الرئيس ترامب في كلمته عبر شريط الفيديو للشعب الأردني أنه "لديكم ملك هو رجل عظيم... هو أحد القادة العظماء الحقيقيين في العالم، أنتم محظوظون به".وتابع الرئيس الأمريكي أن "الشعب الأردني يتمتع بالذكاء وأقول لكم إن لديكم ملكا رائعا ويحب بلده وقام بعمل رائع وأحد القادة الحقيقيين".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، كشف الديوان الملكي الأردني تفاصيل لقاء الملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، مشيرًا إلى أن الملك سيضع مصلحة الأردن فوق كل اعتبار.وقال الديوان الملكي الأردني، في بيان له، أن "الزعيمين بحثا التطورات في الضفة والقدس"، لافتًا إلى أن "الملك أكد ضرورة منع تدهور الأوضاع وإيجاد حل يراعي مصالح الجميع، ويأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعوب، وخاصة الشعب الأردني".وأكد العاهل الأردني، موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة "تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني على ترابه الوطني ويضمن الأمن والاستقرار للجميع على أساس حل الدولتين"، مجددًا التأكيد على ضرورة "تثبيت وقف إطلاق النار بغزة، وتكثيف الاستجابة الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع".وكان الملك عبد الله الثاني، قد قال للصفحيين في البيت الأبيض، إن "الدول العربية ستأتي إلى الولايات المتحدة، برد على خطة الرئيس دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة"، مشددًا على ضرورة "الانتظار لحين تقديم مصر خطتها بشأن غزة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وخلال المؤتمر الصحفي ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أهالي قطاع غزة يمكن نقلهم إلى "قطعة أرض" في الأردن ومصر. وذكر الرئيس ترامب أن "الولايات المتحدة الأمريكية ستضع قطاع غزة تحت سلطتها وستتم إدارته بشكل سليم للغاية"، على حد قوله.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد دعا سابقًا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير/ كانون الثاني الماضي. وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر لتلقي العلاج، برفقة ثلاثة من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.

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