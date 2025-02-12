https://sarabic.ae/20250212/الديوان-الملكي-الأردني-يكشف-تفاصيل-لقاء-الملك-عبد-الله-بالرئيس-الأمريكي-1097696633.html

الديوان الملكي الأردني يكشف تفاصيل لقاء الملك عبد الله بالرئيس الأمريكي

الديوان الملكي الأردني يكشف تفاصيل لقاء الملك عبد الله بالرئيس الأمريكي

سبوتنيك عربي

كشف الديوان الملكي الأردني، اليوم الأربعاء، تفاصيل لقاء الملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، مشيرًا إلى أن الملك سيضع... 12.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-12T06:50+0000

2025-02-12T06:50+0000

2025-02-12T06:50+0000

أخبار الأردن

الولايات المتحدة الأمريكية

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

دونالد ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097696280_0:151:3072:1878_1920x0_80_0_0_3bdf28940430c225c29a56c4df2f3ca7.jpg

وقال الديوان الملكي الأردني، في بيان له، أن "الزعيمين بحثا التطورات في الضفة والقدس"، لافتًا إلى أن "الملك أكد ضرورة منع تدهور الأوضاع وإيجاد حل يراعي مصالح الجميع، ويأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعوب، وخاصة الشعب الأردني".وأكد العاهل الأردني، موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة "تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني على ترابه الوطني ويضمن الأمن والاستقرار للجميع على أساس حل الدولتين"، مجددًا التأكيد على ضرورة "تثبيت وقف إطلاق النار بغزة، وتكثيف الاستجابة الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع".وكان الملك عبد الله الثاني، قد قال للصفحيين في البيت الأبيض، إن "الدول العربية ستأتي إلى الولايات المتحدة، برد على خطة الرئيس دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة"، مشددًا على ضرورة "الانتظار لحين تقديم مصر خطتها بشأن غزة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وخلال المؤتمر الصحفي ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أهالي قطاع غزة يمكن نقلهم إلى "قطعة أرض" في الأردن ومصر. وذكر الرئيس ترامب أن "الولايات المتحدة الأمريكية ستضع قطاع غزة تحت سلطتها وستتم إدارته بشكل سليم للغاية"، على حد قوله.وأوضح ترامب أن "غزة ستكون بمثابة جوهرة ومن أهم الأصول وستأتي بالسلام للشرق الأوسط"، مضيفًا: "لن نشتري غزة ولا يوجد سبب لذلك وسنسيطر عليها وخطتنا ستسهم في جلب السلام للمنطقة، ولقد حظينا بدعم كبير للمشروع الذي اقترحناه بشأن غزة".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر لتلقي العلاج، برفقة ثلاثة من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.

https://sarabic.ae/20250212/كوريا-الشمالية-اقتراح-ترامب-السيطرة-على-غزة-سخيف-1097692116.html

https://sarabic.ae/20250211/مصر-تتعهد-تقديم-تصوّر-لإعادة-إعمار-غزة-يضمن-بقاء-الشعب-الفلسطيني-في-أرضه-1097691798.html

https://sarabic.ae/20250211/ترامب-سكان-قطاع-غزة-يمكن-نقلهم-إلى-قطعة-أرض-في-الأردن-ومصر-1097688749.html

الولايات المتحدة الأمريكية

غزة

قطاع غزة

مصر

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم