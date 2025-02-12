https://sarabic.ae/20250212/كوريا-الشمالية-اقتراح-ترامب-السيطرة-على-غزة-سخيف-1097692116.html

كوريا الشمالية: اقتراح ترامب السيطرة على غزة "سخيف"

كوريا الشمالية: اقتراح ترامب السيطرة على غزة "سخيف"

سبوتنيك عربي

نددت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، باقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيطرة على غزة ونقل الفلسطينيين من القطاع، ووصفته بأنه... 12.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-12T01:34+0000

2025-02-12T01:34+0000

2025-02-12T01:35+0000

كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

غزة

قطاع غزة

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وجاء في تعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية أن آمال الفلسطينيين الضئيلة في الأمن والسلام تتحطم بسبب الاقتراح، دون أن تذكر ترامب بشكل مباشر.وقالت الوكالة "العالم يغلي الآن مثل قدر العصيدة بسبب إعلان الولايات المتحدة الصاعق".ويشير التعليق إلى إعلان ترامب الصادم أن الولايات المتحدة تنوي إبعاد سكان غزة وتحويل القطاع الذي مزقته الحرب إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".وانتقد التعليق الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية أيضا إدارة ترامب بسبب دعواتها للسيطرة على قناة بنما وغرينلاند وقرارها تغيير اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أمريكا".وقال تقرير الوكالة "على الولايات المتحدة أن تستيقظ من أوهامها البالية وأن تتوقف فورا عن انتهاك كرامة وسيادة الدول والشعوب الأخرى"، واصفا واشنطن بأنها "مبتزة".وعقد ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى اجتماعات قمة غير مسبوقة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وأشاد بعلاقتهما الشخصية.وقال الرئيس الأمريكي مؤخرا إنه سيتواصل مع كيم مرة أخرى، فيما لا تعلق وسائل الإعلام الرسمية في بيونجيانج إلا نادرا على ولاية ترامب الثانية، وتواصل مهاجمة ما تعتبره تهديدا أمنيا خطيرا من واشنطن وحلفائها.وتنتقد كوريا الشمالية الوضع في غزة بشكل صريح، إذ تتهم إسرائيل بالمسؤولية عن إراقة الدماء، وتصف واشنطن بأنها "متواطئة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين في كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيز التنفيذ يوم الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر لتلقي العلاج، برفقة ثلاثة من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.

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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, غزة, قطاع غزة