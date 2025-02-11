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"حماس": تصريحات ترامب "عنصرية ودعوة للتطهير العرقي" بهدف تصفية القضية الفلسطينية
"حماس": تصريحات ترامب "عنصرية ودعوة للتطهير العرقي" بهدف تصفية القضية الفلسطينية
سبوتنيك عربي
جددت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، رفضها تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن تهجير الفلسطينين تحت ذريعة إعادة الإعمار. 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T20:08+0000
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وجاء في بيان حركة حماس: "نجدد رفضنا لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير شعبنا من قطاع غزة تحت ذريعة إعادة الإعمار. تصريحات ترامب عنصرية ودعوة للتطهير العرقي، بهدف تصفية القضية الفلسطينية والتنكر لحقوق شعبنا الوطنية الثابتة".وأضاف: "ما فشل الاحتلال في تحقيقه عبر العدوان والمجازر، لن يفلح في تحقيقه عبر مخططات التصفية والتهجير".وأكد أن "الاحتلال هو الطرف الذي لم يلتزم بتعهداته، وعليه تقع مسؤولية أي تعقيدات أو تأخير".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، رفع حالة التأهب واستدعاء قوات إضافية بما في ذلك قوات الاحتياط استعدادا لـ"مختلف السيناريوهات".ووصف الرئيس الأمريكي تهديد "حماس" بتأخير إطلاق سراح المتجزين الإسرائيليين، بأنه "مريع"، متوعدًا الحركة الفلسطينية بـ"جحيم حقيقي" إذا لم "تتم إعادة الجميع (المحتجزين) بحلول ظهر السبت".
https://sarabic.ae/20250211/الجيش-الإسرائيلي-يرفع-حالة-التأهب-ويستدعي-قوات-إضافية-استعدادا-لـمختلف-السيناريوهات-1097688316.html
https://sarabic.ae/20250211/تصويت-هل-تعتبر-قرار-حماس-بتأجيل-تسليم-الأسرى-ردا-على-إجراءات-إسرائيل-أم-تحديا-لترامب؟---1097677017.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

"حماس": تصريحات ترامب "عنصرية ودعوة للتطهير العرقي" بهدف تصفية القضية الفلسطينية

20:08 GMT 11.02.2025
© AP Photo / Abed Hajjarمقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Abed Hajjar
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جددت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، رفضها تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن تهجير الفلسطينين تحت ذريعة إعادة الإعمار.
وجاء في بيان حركة حماس: "نجدد رفضنا لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير شعبنا من قطاع غزة تحت ذريعة إعادة الإعمار. تصريحات ترامب عنصرية ودعوة للتطهير العرقي، بهدف تصفية القضية الفلسطينية والتنكر لحقوق شعبنا الوطنية الثابتة".

وتابع البيان: "مخطط ترحيل شعبنا من غزة لن ينجح، وسيواجه بموقف فلسطيني وعربي وإسلامي موحد يرفض كل مخططات التهجير. شعبنا العظيم في غزة صمد في وجه القصف والعدوان، وسيبقى ثابتاً في أرضه، وسيُفشل كل خطط التهجير والترحيل القسري".

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وأضاف: "ما فشل الاحتلال في تحقيقه عبر العدوان والمجازر، لن يفلح في تحقيقه عبر مخططات التصفية والتهجير".

وأشار البيان إلى أن "حركة حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار ما التزم الاحتلال به، والذي تم برعاية وضمانة الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة)، وشهد عليه المجتمع الدولي.

وأكد أن "الاحتلال هو الطرف الذي لم يلتزم بتعهداته، وعليه تقع مسؤولية أي تعقيدات أو تأخير".
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وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، رفع حالة التأهب واستدعاء قوات إضافية بما في ذلك قوات الاحتياط استعدادا لـ"مختلف السيناريوهات".

وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في وقت سابق، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم، يوم السبت المقبل، حتى إشعار آخر، نتيجة "انتهاك إسرائيل لبنود اتفاق الهدنة".

ووصف الرئيس الأمريكي تهديد "حماس" بتأخير إطلاق سراح المتجزين الإسرائيليين، بأنه "مريع"، متوعدًا الحركة الفلسطينية بـ"جحيم حقيقي" إذا لم "تتم إعادة الجميع (المحتجزين) بحلول ظهر السبت".
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