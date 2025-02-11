https://sarabic.ae/20250211/الجيش-الإسرائيلي-يرفع-حالة-التأهب-ويستدعي-قوات-إضافية-استعدادا-لـمختلف-السيناريوهات-1097688316.html
الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب ويستدعي قوات إضافية استعدادا لـ"مختلف السيناريوهات"
الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب ويستدعي قوات إضافية استعدادا لـ"مختلف السيناريوهات"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، رفع حالة التأهب واستدعاء قوات إضافية بما في ذلك قوات الاحتياط استعدادا لـ"مختلف السيناريوهات". 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T18:08+0000
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وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "بناء على تقييم الوضع والقرار برفع حالة الاستعداد والتأهب في منطقة القيادة الجنوبية، تقرر استدعاء إضافي وواسع للقوات بما فيها استدعاء قوات احتياط".وجاء ذلك عقب إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انتهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار بحلول ظهر السبت المقبل، إذا لم تفرج حركة "حماس" الفلسطينية عن الأسرى المقرر إطلاق سراحهم.وقال المتحدث باسم "كتائب القسام"، في بيان: "راقبت قيادة المقاومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار، في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات".ووصف الرئيس الأمريكي تهديد "حماس" بتأخير إطلاق سراح المتجزين الإسرائيليين، بأنه "مريع"، متوعدًا الحركة الفلسطينية بـ"جحيم حقيقي" إذا لم "تتم إعادة الجميع (المحتجزين) بحلول ظهر السبت".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيّز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني الماضي.كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر، لتلقي العلاج، برفقة 3 من أفراد عائلاتهم.
https://sarabic.ae/20250211/حماس-لـ-سبوتنيك-إسرائيل-لم-تلتزم-باتفاق-الهدنة-وتأخير-الإفراج-عن-الأسرى-يهدف-لضبط-نتنياهو--1097680924.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب ويستدعي قوات إضافية استعدادا لـ"مختلف السيناريوهات"
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، رفع حالة التأهب واستدعاء قوات إضافية بما في ذلك قوات الاحتياط استعدادا لـ"مختلف السيناريوهات".
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "بناء على تقييم الوضع والقرار برفع حالة الاستعداد والتأهب في منطقة القيادة الجنوبية، تقرر استدعاء إضافي وواسع للقوات بما فيها استدعاء قوات احتياط".
وأضاف البيان أن تعزيز القوات واستدعاء الاحتياط يأتي بهدف الاستعداد لـ"مختلف السيناريوهات".
وجاء ذلك عقب إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انتهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار بحلول ظهر السبت المقبل، إذا لم تفرج حركة "حماس" الفلسطينية عن الأسرى المقرر إطلاق سراحهم.
وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في وقت سابق، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم، يوم السبت المقبل، حتى إشعار آخر، نتيجة "انتهاك إسرائيل لبنود اتفاق الهدنة".
وقال المتحدث باسم "كتائب القسام"، في بيان: "راقبت قيادة المقاومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار، في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات".
ووصف الرئيس الأمريكي تهديد "حماس" بتأخير إطلاق سراح المتجزين الإسرائيليين
، بأنه "مريع"، متوعدًا الحركة الفلسطينية بـ"جحيم حقيقي" إذا لم "تتم إعادة الجميع (المحتجزين) بحلول ظهر السبت".
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيّز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني الماضي.
وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.
كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة
إلى مصر، لتلقي العلاج، برفقة 3 من أفراد عائلاتهم.