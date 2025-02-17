https://sarabic.ae/20250217/وسائل-إعلام-إسرائيلية-تكشف-تفاصيل-الخطة-العربية-البديلة-لمقترح-ترامب-لتهجير-أبناء-غزة-1097849229.html

وسائل إعلام إسرائيلية تكشف تفاصيل "الخطة العربية البديلة" لمقترح ترامب لتهجير أبناء غزة

وسائل إعلام إسرائيلية تكشف تفاصيل "الخطة العربية البديلة" لمقترح ترامب لتهجير أبناء غزة

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير إسرائيلية، عن تفاصيل الخطة العربية البديلة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تهجير أبناء قطاع غزة، إلى مصر والأردن ودول أخرى. 17.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-17T08:14+0000

2025-02-17T08:14+0000

2025-02-17T08:14+0000

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وقال مصدر مشارك في إعداد الخطة، في تصريحات لموقع قناة "i24 News" الإسرائيلية، أمس الأحد، إن "الخطة تنص على إعادة الإعمار من 3 إلى 5 سنوات، دون أن يتم تهجير السكان الفلسطينيين، ودون سيطرة حركة حماس".وبشأن التمويل المقدّر للخطة، فقد أشار المصدر إلى أنه "سيكلف مئات الملايين من الدولارات، والمقدمة من دول الخليج".وتابع أنه "سيتم تنفيذ العمل من قبل شركات مصرية تمثّل مصدر دخل مهما لمصر، بينما ستتكون القوى العاملة بشكل أساسي من الفلسطينيين المحليين".كما لفت المصدر إلى أنه سوف يتم الإشراف على إعادة إعمار غزة من جانب "إدارة فلسطينية" مستقلة، منفصلة عن السلطة الفلسطينية، ولكنها تعتمد عليها، بحسب قوله.ومن المقرر طرح الخطة العربية البديلة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تهجير أبناء قطاع غزة، في القمة العربية الطارئة، التي من المقرر أن تعقد يوم 27 فبراير/ شباط الجاري.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، قد اتفقا خلال لقائهما في القاهرة، أمس الأحد، على ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، دون تهجير الفلسطينيين من أرضهم، كما أكد ولي عهد الأردني دعم بلاده للجهود المصرية لوضع خطة لإعادة الإعمار مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، مشددًا على دعم الأردن للقمة العربية الطارئة، التي تستضيفها مصر حول القضية الفلسطينية، وضرورة خروجها بإجماع عربي.وفي وقت سابق، أكد السيسي، خلال استقباله رئيس الكونغرس اليهودي العالمي رونالد لاودر، في القاهرة، أمس الأحد، على أهمية البدء في إعادة إعمار قطاع غزة، مع ضرورة عدم تهجير أبنائه من أراضيهم، لافتًا إلى أن مصر تعد خطة متكاملة في هذا الشأن.كما شدد السيسي، خلال اللقاء، الذي عُقد بحضور رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، على "ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية لضمان المحافظة على وقف إطلاق النار"، مؤكدًا أن "استمرار الصراع وتوسيع نطاقه سيضر بكافة الأطراف دون استثناء"، مشيرًا إلى أن "إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يمثل الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام الدائم"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.من ناحيته، عبّر رئيس الكونغرس اليهودي العالمي رونالد لاودر، للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن "تقديره للجهود الجادة التي تبذلها مصر لاستعادة الاستقرار في المنطقة".وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي".

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