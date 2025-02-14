4 مقترحات... ماذا يدور في الغرف المغلقة بين الدول العربية بشأن غزة؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
الأسس التي يرتكز عليها تشكيل الجيش السوري الجديد
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
12:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: أمريكا اقتنعت بضرورة العلاقة المتوازنة في ظل المتغيرات الجذرية للمنظومة الدولية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
غم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
13:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
13:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حماس تعلن الاستمرار في تطبيق اتفاق غزة وفق الجدول الزمني، فرنسا تقدم مقترحاً لتسريع انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250214/4-مقترحات-ماذا-يدور-في-الغرف-المغلقة-بين-الدول-العربية-بشأن-غزة؟-1097783805.html
4 مقترحات... ماذا يدور في الغرف المغلقة بين الدول العربية بشأن غزة؟
4 مقترحات... ماذا يدور في الغرف المغلقة بين الدول العربية بشأن غزة؟
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير، اليوم الجمعة، عن أن المملكة العربية السعودية تقود جهودا عربية حثيثة لوضع خطة لمستقبل قطاع غزة، في مواجهة طموح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،... 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T15:26+0000
2025-02-14T15:26+0000
مصر
أخبار الأردن
السعودية
أخبار الإمارات العربية المتحدة
غزة
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096947771_0:103:3277:1946_1920x0_80_0_0_ce96c4bf463278f92e13d8cea681dcbb.jpg
ومن المقرر مناقشة الأفكار الأولية خلال اجتماع في الرياض الشهر الجاري، بمشاركة مصر والأردن والإمارات، وقد تتضمّن المقترحات إنشاء صندوق إعادة إعمار بقيادة خليجية، واتفاقا لتهميش حركة حماس الفلسطينية، وفقا لمصادر لتقارير غربية.وبحسب 15 مصدرا من دول عربية، فإنه يتم بذل جهود لصياغة خطة بديلة مقبولة لترامب، مع احتمال تسميتها "خطة ترامب" من أجل كسب دعمه، وأكدت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن هناك 4 مقترحات مطروحة على الطاولة، أبرزها مقترح مصري يشكل أساس المبادرة العربية.وأفادت 3 مصادر أمنية مصرية، أن أحدث مقترح مصري يتضمن تشكيل لجنة فلسطينية لحكم قطاع غزة دون مشاركة حركة حماس، وتعاونا دوليا في إعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين، إضافة إلى المضي نحو حل الدولتين.وأوضح مصدر حكومي عربي للتقارير الغربية، أن ممثلين عن السعودية ومصر والأردن والإمارات والفلسطينيين سيراجعون ويناقشون الخطة في الرياض، قبل أن يتم تقديمها في القمة العربية المقرر عقدها في 27 فبراير/ شباط الجاري، وسيلعب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، فيما يبدو دورا رئيسيا.وذكر مسؤول أردني في هذا السياق: "نقول للأمريكيين إن لدينا خطة عملية، سيكون اجتماعنا مع الأمير محمد بن سلمان حاسما، فهو يقود الجهود".وتخشى السعودية وحلفاؤها من تداعيات خطة ترامب "لتطهير" غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في مصر والأردن، وهو ما رفضته القاهرة وعمّان فورا، معتبرتين أنه يهدد استقرار المنطقة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيز التنفيذ يوم الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر لتلقي العلاج، برفقة ثلاثة من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.
https://sarabic.ae/20250213/ينتظرها-العالم-أول-تعليق-من-مصر-على-مبادرتها-لإعمار-غزة-1097760984.html
https://sarabic.ae/20250213/ملك-الأردن-يوجه-رسالة-إلى-شعبه-بعد-محادثاته-مع-ترامب-1097753428.html
مصر
السعودية
غزة
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096947771_273:0:3002:2047_1920x0_80_0_0_7bed24044781ebf94f1a2e0983c71c7d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار الأردن, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار الأردن, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

4 مقترحات... ماذا يدور في الغرف المغلقة بين الدول العربية بشأن غزة؟

15:26 GMT 14.02.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafiقطاع غزة
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
تابعنا عبر
كشفت تقارير، اليوم الجمعة، عن أن المملكة العربية السعودية تقود جهودا عربية حثيثة لوضع خطة لمستقبل قطاع غزة، في مواجهة طموح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وإخلائه من سكانه الفلسطينيين.
ومن المقرر مناقشة الأفكار الأولية خلال اجتماع في الرياض الشهر الجاري، بمشاركة مصر والأردن والإمارات، وقد تتضمّن المقترحات إنشاء صندوق إعادة إعمار بقيادة خليجية، واتفاقا لتهميش حركة حماس الفلسطينية، وفقا لمصادر لتقارير غربية.
وبحسب 15 مصدرا من دول عربية، فإنه يتم بذل جهود لصياغة خطة بديلة مقبولة لترامب، مع احتمال تسميتها "خطة ترامب" من أجل كسب دعمه، وأكدت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن هناك 4 مقترحات مطروحة على الطاولة، أبرزها مقترح مصري يشكل أساس المبادرة العربية.
منظر جوي لفلسطينيين هجروا قسراً نتيجة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من 15 شهراً، ينتظرون في نقطة قريبة من ممر نتساريم في شارع الرشيد العودة إلى منازلهم في الشمال بعد اكتمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في 26 يناير 2025 في مدينة غزة، قطاع غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
"ينتظرها العالم".. أول تعليق من مصر على مبادرتها لإعمار غزة
أمس, 20:07 GMT
وأفادت 3 مصادر أمنية مصرية، أن أحدث مقترح مصري يتضمن تشكيل لجنة فلسطينية لحكم قطاع غزة دون مشاركة حركة حماس، وتعاونا دوليا في إعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين، إضافة إلى المضي نحو حل الدولتين.
وأوضح مصدر حكومي عربي للتقارير الغربية، أن ممثلين عن السعودية ومصر والأردن والإمارات والفلسطينيين سيراجعون ويناقشون الخطة في الرياض، قبل أن يتم تقديمها في القمة العربية المقرر عقدها في 27 فبراير/ شباط الجاري، وسيلعب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، فيما يبدو دورا رئيسيا.
وذكر مسؤول أردني في هذا السياق: "نقول للأمريكيين إن لدينا خطة عملية، سيكون اجتماعنا مع الأمير محمد بن سلمان حاسما، فهو يقود الجهود".
وتخشى السعودية وحلفاؤها من تداعيات خطة ترامب "لتطهير" غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في مصر والأردن، وهو ما رفضته القاهرة وعمّان فورا، معتبرتين أنه يهدد استقرار المنطقة.
ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، واشنطن، 11 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
ملك الأردن يوجه رسالة إلى شعبه بعد محادثاته مع ترامب
أمس, 15:02 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي".
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيز التنفيذ يوم الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.
كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر لتلقي العلاج، برفقة ثلاثة من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала