https://sarabic.ae/20250304/مسودة-البيان-الختامي-للقمة-العربية-اعتماد-الخطة-المصرية-لمستقبل-غزة-1098377285.html

مسودة البيان الختامي للقمة العربية: اعتماد الخطة المصرية لمستقبل غزة

مسودة البيان الختامي للقمة العربية: اعتماد الخطة المصرية لمستقبل غزة

سبوتنيك عربي

دعت مسودة البيان الختامي للقمة العربية الطارئة في القاهرة، والتي تعقد اليوم الثلاثاء، إلى "دعوة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع للخطة... 04.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-04T12:39+0000

2025-03-04T12:39+0000

2025-03-04T12:39+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

أخبار فلسطين اليوم

أخبار مصر الآن

مصر

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/06/1086723130_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5f0efa72137dc1c49b7a3eeb33cfc65b.jpg

وحسب مسودة البيان الختامي، تم اعتماد الخطة المصرية لمستقبل غزة، مؤكدة عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة خلال الشهر الجاري.ورحبت المسودة، "بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة قطاع غزة تحت إشراف السلطة الفلسطينية"، داعية لإجراء انتخابات بكافة المناطق الفلسطينية خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة.وحذرت مسودة البيان الختامي للقمة العربية، من تهجير سكان قطاع غزة أو ضم أي من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية والسورية.وحصلت وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق اليوم، على نسخة من خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة، التي ستطرح في القمة العربية في القاهرة، المقرر عقدها اليوم الثلاثاء.ونصت مسودة الخطة المصرية، على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأن حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين".وأكدت الخطة المصرية، "إدانة قتل واستهداف المدنيين وإدانة مستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلقتها الحرب على غزة"، لافتة إلى أنها تستند على الحفاظ على حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني وحل الدولتين.وحسب الخطة المصرية أيضا، سيتم تقديم مسار لإعادة إعمار قطاع غزة بتكلفة 53 مليار دولار، وتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية.وأضافت أن "لجنة إدارة قطاع غزة ستتكون من شخصيات مستقلة وتعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية"، مؤكدة تخصيص 7 مناطق في قطاع غزة لتوفير الإسكان المؤقت لـ 1.5 مليون فلسطيني.كما أكدت الخطة المصرية على "ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير، والحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة".وأضافت أن "تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين"، داعية المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمامه لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.وأكدت الخطة المصرية لغزة أن "مرحلة التعافي المبكر تستمر 6 أشهر وتكلف 3 مليارات دولار، وأن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار تستمر لعامين بتكلفة 20 مليار دولار".كما أوضحت أن "المرحلة الثانية من إعادة الإعمار تستمر لعامين ونصف بـ30 مليار دولار"، مشيرة إلى إنشاء صندوق ائتماني بإشراف دولي يتم توجيه التعهدات المالية إليه وتنظيم مؤتمر دولي لحشد الدعم اللازم لإعمار غزة في القاهرة بأقرب وقت.

https://sarabic.ae/20250304/حماس-وافقنا-على-تشكيل-لجنة-إسناد-مجتمعي-في-غزة-لا-تتضمن-الحركة-1098373739.html

https://sarabic.ae/20250304/زينة-رمضان-فوق-الركام-وعيون-سكان-قطاع-غزة-على-مصير-الهدنة-1098344886.html

https://sarabic.ae/20250304/الأردن-يعلن-وصول-الدفعة-الأولى-من-أطفال-غزة-للعلاج-1098374832.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار العالم الآن, العالم