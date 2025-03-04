https://sarabic.ae/20250304/حماس-وافقنا-على-تشكيل-لجنة-إسناد-مجتمعي-في-غزة-لا-تتضمن-الحركة-1098373739.html

"حماس": وافقنا على تشكيل لجنة إسناد مجتمعي في غزة لا تتضمن الحركة

"حماس": وافقنا على تشكيل لجنة إسناد مجتمعي في غزة لا تتضمن الحركة

سبوتنيك عربي

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الثلاثاء، أنها "لن تكون عائقًا أمام أي ترتيبات في قطاع غزة طالما تحظى بالتوافق الوطني". 04.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-04T10:14+0000

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2025-03-04T10:14+0000

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وقال المتحدث باسم "حماس"، حازم قاسم، في تصريحات نقلتها قناة "الأقصى" الفضائية، إن "الحركة وافقت على تشكيل لجنة إسناد مجتمعي في غزة لا تتضمنها".وأضاف قاسم: "لا نريد أن نكون جزءاً من الترتيبات الإدارية في غزة طالما تتم بتوافق وطني"، مؤكدا القدرة على التوصل لمقاربة توافق فلسطيني بدعم عربي.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، إن "إسرائيل وافقت على مقترح أمريكي لتمديد وقف إطلاق النار بقطاع غزة لمدة 50 يوما، يشمل إطلاق سراح نصف المحتجزين على الفور"، مؤكدا أن بلاده تدعم خطة ترامب بشأن غزة بـ"شكل كامل".وأضاف أن "إسرائيل ستتخذ خطوات إضافية ضد حماس إذا أبقت على المحتجزين"، مشيرًا إلى أن "حماس رفضت خطة ويتكوف (مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط)، وتقدمت بخطة لا يمكن قبولها على الإطلاق".وتابع نتنياهو: "إسرائيل قررت وقف إدخال البضائع والإمدادات إلى غزة، لأن حماس تسرقها وتمنع أهل غزة من الحصول عليها".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على غزة، استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.ونصّ الاتفاق في مرحلته الأولى، والتي تستمر لمدة 6 أسابيع (42 يومًا) على وقف إطلاق النار بين الطرفين وإطلاق سراح 33 محتجزًا من الإسرائيليين. ومقابل ذلك، تقوم إسرائيل بإطلاق سراح عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة لإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مشددًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي