"لم تسلم بيوت الله"... تدمير أكثر من 1000 مسجد في غزة

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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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20 د
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183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
14:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
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لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
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بلا قيود
خبير يوضح أسباب مقترح ماكرون وستارمر للحل في أوكرانيا
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59 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
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عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:23 GMT
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https://sarabic.ae/20250304/لم-تسلم-بيوت-الله-تدمير-أكثر-من-1000-مسجد-في-غزة-1098370220.html
"لم تسلم بيوت الله"... تدمير أكثر من 1000 مسجد في غزة
"لم تسلم بيوت الله"... تدمير أكثر من 1000 مسجد في غزة
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في غزة أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن تدمير 1,109 مساجد من أصل 1,244 مسجدًا في جميع أنحاء قطاع غزة. وجمع فريق... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, غزة, العالم
фото, صور, غزة, العالم

"لم تسلم بيوت الله"... تدمير أكثر من 1000 مسجد في غزة

09:41 GMT 04.03.2025
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ذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في غزة أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن تدمير 1,109 مساجد من أصل 1,244 مسجدًا في جميع أنحاء قطاع غزة. وجمع فريق عمل "سبوتنيك" مجموعة صور صادمة لعدد من المساجد التي تضررت بشكل كامل جراء العدوان الإسرائيلي الذي استمر 471 يومًا.
© Getty Images / Anadolu/Hassan Jedi

فلسطينيون يتجمعون في مسجد الإمام الشافعي، الذي تضرر بشدة جراء الهجمات الإسرائيلية، لأداء صلاة الجمعة بين الأنقاض والركام في حي الزيتون في مدينة غزة.

فلسطينيون يتجمعون في مسجد الإمام الشافعي، الذي تضرر بشدة جراء الهجمات الإسرائيلية، لأداء صلاة الجمعة بين الأنقاض والركام في حي الزيتون في مدينة غزة. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Hassan Jedi

فلسطينيون يتجمعون في مسجد الإمام الشافعي، الذي تضرر بشدة جراء الهجمات الإسرائيلية، لأداء صلاة الجمعة بين الأنقاض والركام في حي الزيتون في مدينة غزة.

© Getty Images / Anadolu/Abdallah F.s. Alattar

مسجد الفاروق في مخيم الشابورة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

مسجد الفاروق في مخيم الشابورة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Abdallah F.s. Alattar

مسجد الفاروق في مخيم الشابورة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Abu Hamda

مشهد لمسجد النصيرات الكبير المدمر بسبب الهجمات الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين في دير البلح في غزة.

مشهد لمسجد النصيرات الكبير المدمر بسبب الهجمات الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين في دير البلح في غزة. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Abu Hamda

مشهد لمسجد النصيرات الكبير المدمر بسبب الهجمات الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين في دير البلح في غزة.

© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Abu Hamda

مسجد الخالدي الذي دمره الجيش الإسرائيلي في مخيم الشاطئ الواقع شمال قطاع غزة.

مسجد الخالدي الذي دمره الجيش الإسرائيلي في مخيم الشاطئ الواقع شمال قطاع غزة. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Abu Hamda

مسجد الخالدي الذي دمره الجيش الإسرائيلي في مخيم الشاطئ الواقع شمال قطاع غزة.

© AP Photo / Abdel Kareem Hana

فلسطينيون يشاركون في صلاة الجمعة على أنقاض المسجد العمري الذي دمره القصف الإسرائيلي جزئياً في مدينة غزة.

فلسطينيون يشاركون في صلاة الجمعة على أنقاض المسجد العمري الذي دمره القصف الإسرائيلي جزئياً في مدينة غزة. - سبوتنيك عربي
5/9
© AP Photo / Abdel Kareem Hana

فلسطينيون يشاركون في صلاة الجمعة على أنقاض المسجد العمري الذي دمره القصف الإسرائيلي جزئياً في مدينة غزة.

© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Abu Hamda

منظر داخلي لمسجد الإمام الشافعي المدمر في مدينة غزة.

منظر داخلي لمسجد الإمام الشافعي المدمر في مدينة غزة. - سبوتنيك عربي
6/9
© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Abu Hamda

منظر داخلي لمسجد الإمام الشافعي المدمر في مدينة غزة.

© AP Photo / Jehad Alshrafi

فلسطينيون يتجمعون لحضور صلاة الجمعة في المسجد العمري الكبير الذي تضرر خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة.

فلسطينيون يتجمعون لحضور صلاة الجمعة في المسجد العمري الكبير الذي تضرر خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة. - سبوتنيك عربي
7/9
© AP Photo / Jehad Alshrafi

فلسطينيون يتجمعون لحضور صلاة الجمعة في المسجد العمري الكبير الذي تضرر خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة.

© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Abu Hamda

مسجد الشامي الذي دمره الجيش الإسرائيلي في مخيم الشاطئ الواقع شمال قطاع غزة.

مسجد الشامي الذي دمره الجيش الإسرائيلي في مخيم الشاطئ الواقع شمال قطاع غزة. - سبوتنيك عربي
8/9
© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Abu Hamda

مسجد الشامي الذي دمره الجيش الإسرائيلي في مخيم الشاطئ الواقع شمال قطاع غزة.

© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Abu Hamda

مسجد الشهداء الذي دمره الجيش الإسرائيلي في حي الرمال في مدينة غزة.

مسجد الشهداء الذي دمره الجيش الإسرائيلي في حي الرمال في مدينة غزة. - سبوتنيك عربي
9/9
© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Abu Hamda

مسجد الشهداء الذي دمره الجيش الإسرائيلي في حي الرمال في مدينة غزة.

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