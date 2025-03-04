https://sarabic.ae/20250304/لم-تسلم-بيوت-الله-تدمير-أكثر-من-1000-مسجد-في-غزة-1098370220.html
"لم تسلم بيوت الله"... تدمير أكثر من 1000 مسجد في غزة
"لم تسلم بيوت الله"... تدمير أكثر من 1000 مسجد في غزة
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في غزة أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن تدمير 1,109 مساجد من أصل 1,244 مسجدًا في جميع أنحاء قطاع غزة. وجمع فريق... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T09:41+0000
2025-03-04T09:41+0000
2025-03-04T09:41+0000
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фото, صور, غزة, العالم
"لم تسلم بيوت الله"... تدمير أكثر من 1000 مسجد في غزة
ذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في غزة أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن تدمير 1,109 مساجد من أصل 1,244 مسجدًا في جميع أنحاء قطاع غزة. وجمع فريق عمل "سبوتنيك" مجموعة صور صادمة لعدد من المساجد التي تضررت بشكل كامل جراء العدوان الإسرائيلي الذي استمر 471 يومًا.
© Getty Images / Anadolu/Hassan Jedi
فلسطينيون يتجمعون في مسجد الإمام الشافعي، الذي تضرر بشدة جراء الهجمات الإسرائيلية، لأداء صلاة الجمعة بين الأنقاض والركام في حي الزيتون في مدينة غزة.
فلسطينيون يتجمعون في مسجد الإمام الشافعي، الذي تضرر بشدة جراء الهجمات الإسرائيلية، لأداء صلاة الجمعة بين الأنقاض والركام في حي الزيتون في مدينة غزة.
© Getty Images / Anadolu/Abdallah F.s. Alattar
مسجد الفاروق في مخيم الشابورة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
مسجد الفاروق في مخيم الشابورة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Abu Hamda
مشهد لمسجد النصيرات الكبير المدمر بسبب الهجمات الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين في دير البلح في غزة.
مشهد لمسجد النصيرات الكبير المدمر بسبب الهجمات الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين في دير البلح في غزة.
© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Abu Hamda
مسجد الخالدي الذي دمره الجيش الإسرائيلي في مخيم الشاطئ الواقع شمال قطاع غزة.
مسجد الخالدي الذي دمره الجيش الإسرائيلي في مخيم الشاطئ الواقع شمال قطاع غزة.
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
فلسطينيون يشاركون في صلاة الجمعة على أنقاض المسجد العمري الذي دمره القصف الإسرائيلي جزئياً في مدينة غزة.
فلسطينيون يشاركون في صلاة الجمعة على أنقاض المسجد العمري الذي دمره القصف الإسرائيلي جزئياً في مدينة غزة.
© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Abu Hamda
منظر داخلي لمسجد الإمام الشافعي المدمر في مدينة غزة.
منظر داخلي لمسجد الإمام الشافعي المدمر في مدينة غزة.
© AP Photo / Jehad Alshrafi
فلسطينيون يتجمعون لحضور صلاة الجمعة في المسجد العمري الكبير الذي تضرر خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة.
فلسطينيون يتجمعون لحضور صلاة الجمعة في المسجد العمري الكبير الذي تضرر خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة.
© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Abu Hamda
مسجد الشامي الذي دمره الجيش الإسرائيلي في مخيم الشاطئ الواقع شمال قطاع غزة.
مسجد الشامي الذي دمره الجيش الإسرائيلي في مخيم الشاطئ الواقع شمال قطاع غزة.
© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Abu Hamda
مسجد الشهداء الذي دمره الجيش الإسرائيلي في حي الرمال في مدينة غزة.
مسجد الشهداء الذي دمره الجيش الإسرائيلي في حي الرمال في مدينة غزة.