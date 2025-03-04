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"أنصار الله" تعلن استعدادها لاستئناف عملياتها ضد "الخروق الإسرائيلية الخطيرة" في غزة
"أنصار الله" تعلن استعدادها لاستئناف عملياتها ضد "الخروق الإسرائيلية الخطيرة" في غزة
سبوتنيك عربي
أكد المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، أن "إمعان العدو الإسرائيلي في اختراق وقف إطلاق النار وصولا إلى الإغلاق التام لمعابر قطاع غزة أمام المساعدات يعد... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T07:43+0000
2025-03-04T07:43+0000
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وجدد المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، في بيان له، التأكيد على "موقف اليمن الثابت بإسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة"، لافتا إلى أن "القوات المسلحة اليمنية أعلنت استعدادها لاستئناف عملياتها في مواجهة الخروق الصهيونية".وحث البيان، "القمة العربية، التي تعقد اليوم الثلاثاء، على إعلان موقف حازم تجاه جرائم الحرب الصهيونية في فلسطين المحتلة، واتخاذ خطوات عملية لإنقاذ المدنيين وكسر الحصار".ودعا المكتب السياسي لأنصار الله، "الدول العربية لدعم قضية فلسطين والعمل المشترك على مواجهة الاستباحة الشاملة التي تستهدف الأمة كلها بلا استثناء".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، إن "إسرائيل وافقت على مقترح أمريكي لتمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 50 يوما، يشمل إطلاق سراح نصف المحتجزين على الفور"، مؤكدا أن بلاده تدعم خطة ترامب بشأن غزة "بشكل كامل".وأضاف أن "إسرائيل ستتخذ خطوات إضافية ضد حماس إذا أبقت على المحتجزين"، مشيرًا إلى أن "حماس رفضت خطة ويتكوف (مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط)، وتقدمت بخطة لا يمكن قبولها على الإطلاق".وتابع نتنياهو: "إسرائيل قررت وقف إدخال البضائع والإمدادات إلى غزة، لأن حماس تسرقها وتمنع أهل غزة من الحصول عليها".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل، دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على غزة، استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.ونصّ الاتفاق في مرحلته الأولى، والتي تستمر لمدة 6 أسابيع (42 يومًا) على وقف إطلاق النار بين الطرفين وإطلاق سراح 33 محتجزًا من الإسرائيليين. ومقابل ذلك، تقوم إسرائيل بإطلاق سراح عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة لإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مشددًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
https://sarabic.ae/20250303/حماس-استمرار-إغلاق-الاحتلال-معابر-القطاع-أمام-المساعدات-عقاب-جماعي-بحق-المدنيين-الأبرياء-1098360943.html
https://sarabic.ae/20250303/سموتريتش-أبواب-الجحيم-ستفتح-على-غزة-بهجوم-قوي-يؤدي-إلى-احتلال-القطاع-وهجرة-السكان-1098352249.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم

"أنصار الله" تعلن استعدادها لاستئناف عملياتها ضد "الخروق الإسرائيلية الخطيرة" في غزة

07:43 GMT 04.03.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanجماعة أنصار الله في اليمن
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
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أكد المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، أن "إمعان العدو الإسرائيلي في اختراق وقف إطلاق النار وصولا إلى الإغلاق التام لمعابر قطاع غزة أمام المساعدات يعد تصعيدا خطيرا".
وجدد المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، في بيان له، التأكيد على "موقف اليمن الثابت بإسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة"، لافتا إلى أن "القوات المسلحة اليمنية أعلنت استعدادها لاستئناف عملياتها في مواجهة الخروق الصهيونية".
وحث البيان، "القمة العربية، التي تعقد اليوم الثلاثاء، على إعلان موقف حازم تجاه جرائم الحرب الصهيونية في فلسطين المحتلة، واتخاذ خطوات عملية لإنقاذ المدنيين وكسر الحصار".
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أمس, 18:34 GMT
ودعا المكتب السياسي لأنصار الله، "الدول العربية لدعم قضية فلسطين والعمل المشترك على مواجهة الاستباحة الشاملة التي تستهدف الأمة كلها بلا استثناء".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، إن "إسرائيل وافقت على مقترح أمريكي لتمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 50 يوما، يشمل إطلاق سراح نصف المحتجزين على الفور"، مؤكدا أن بلاده تدعم خطة ترامب بشأن غزة "بشكل كامل".
وأضاف أن "إسرائيل ستتخذ خطوات إضافية ضد حماس إذا أبقت على المحتجزين"، مشيرًا إلى أن "حماس رفضت خطة ويتكوف (مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط)، وتقدمت بخطة لا يمكن قبولها على الإطلاق".
وتابع نتنياهو: "إسرائيل قررت وقف إدخال البضائع والإمدادات إلى غزة، لأن حماس تسرقها وتمنع أهل غزة من الحصول عليها".
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل، دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على غزة، استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.
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ونصّ الاتفاق في مرحلته الأولى، والتي تستمر لمدة 6 أسابيع (42 يومًا) على وقف إطلاق النار بين الطرفين وإطلاق سراح 33 محتجزًا من الإسرائيليين. ومقابل ذلك، تقوم إسرائيل بإطلاق سراح عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة لإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مشددًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
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