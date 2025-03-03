https://sarabic.ae/20250303/حماس-استمرار-إغلاق-الاحتلال-معابر-القطاع-أمام-المساعدات-عقاب-جماعي-بحق-المدنيين-الأبرياء-1098360943.html

"حماس": استمرار إغلاق الاحتلال معابر القطاع أمام المساعدات عقاب جماعي بحق المدنيين الأبرياء

"حماس": استمرار إغلاق الاحتلال معابر القطاع أمام المساعدات عقاب جماعي بحق المدنيين الأبرياء

سبوتنيك عربي

قالت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن "استمرار إغلاق الاحتلال الإسرائيلي، معابر قطاع غزة أمام المساعدات، عقاب جماعي بحق المدنيين الأبرياء وانتهاك صارخ... 03.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-03T18:34+0000

2025-03-03T18:34+0000

2025-03-03T18:34+0000

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وأوضحت حماس، في بيان لها أن "منع وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية يعدّ جريمة حرب موصوفة، ومحاولة بائسة لخنق أهلنا الصامدين، وفرض واقع كارثي على أكثر من مليونَي فلسطيني، في تحدٍّ سافر لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية".وأكد البيان، أن "إعلان نتنياهو عن قراره منع دخول المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة، وعلى الملأ أمام العالم، يعكس استهتاره بالقوانين والاتفاقيات الدولية، وعدم اكتراثه بعواقب جرائمه، مستفيدًا من الغطاء السياسي والدعم اللامحدود من الإدارة الأمريكية".ودعت حماس، "الدول العربية والإسلامية، والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، إلى تحرك عاجل لوقف هذه الجريمة الإنسانية، والعمل الفوري على إدخال المساعدات، وكسر الحصار الصهيوني الذي يهدد حياة أكثر من مليونَي فلسطيني، في ظل استمرار حكومة الاحتلال الفاشية في انتهاكاتها الفاضحة للمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، إن "إسرائيل وافقت على مقترح أمريكي لتمديد وقف إطلاق النار بقطاع غزة لمدة 50 يوما، يشمل إطلاق سراح نصف المحتجزين على الفور"، مؤكدا أن بلاده تدعم خطة ترامب بشأن غزة بـ"شكل كامل".وأضاف أن "إسرائيل ستتخذ خطوات إضافية ضد حماس إذا أبقت على المحتجزين"، مشيرًا إلى أن "حماس رفضت خطة ويتكوف (مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط)، وتقدمت بخطة لا يمكن قبولها على الإطلاق".وتابع نتنياهو: "إسرائيل قررت وقف إدخال البضائع والإمدادات إلى غزة، لأن حماس تسرقها وتمنع أهل غزة من الحصول عليها".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على غزة، استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.ونصّ الاتفاق في مرحلته الأولى، والتي تستمر لمدة 6 أسابيع (42 يومًا) على وقف إطلاق النار بين الطرفين وإطلاق سراح 33 محتجزًا من الإسرائيليين. ومقابل ذلك، تقوم إسرائيل بإطلاق سراح عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة لإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مشددًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

https://sarabic.ae/20250303/بعد-تعليق-المساعدات-الإنسانية-في-غزة-ما-موقف-مصر-وقطر-والمجتمع-الدولي-1098358527.html

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي