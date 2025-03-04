https://sarabic.ae/20250304/الأردن-يعلن-وصول-الدفعة-الأولى-من-أطفال-غزة-للعلاج-1098374832.html

الأردن يعلن وصول الدفعة الأولى من أطفال غزة للعلاج

الأردن يعلن وصول الدفعة الأولى من أطفال غزة للعلاج

سبوتنيك عربي

أعلنت رئاسة الوزراء الأردنية، اليوم الثلاثاء، بدء دخول الدفعة الأولى من الأطفال الغزيين للعلاج في الأردن عبر مطار ماركا. 04.03.2025, سبوتنيك عربي

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وقالت الحكومة الأردنية، في بيان لها، إن "هناك مجموعة أخرى من الأطفال ستصل برا قريبا"، مؤكدة على موقف الأردن الثابت ضد تهجير الشعب الفلسطيني من غزة والضفة، حسب وكالة الأنباء الأردنية - بترا.وكشف الديوان الملكي الأردني، في وقت سابق، تفاصيل لقاء الملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، مشيرًا إلى أن الملك سيضع مصلحة الأردن فوق كل اعتبار.وقال الديوان الملكي الأردني، في بيان له، أن "الزعيمين بحثا التطورات في الضفة والقدس"، لافتًا إلى أن "الملك أكد ضرورة منع تدهور الأوضاع وإيجاد حل يراعي مصالح الجميع، ويأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعوب، وخاصة الشعب الأردني".وقال الملك عبد الله الثاني، للصفحيين في البيت الأبيض، إن "الدول العربية ستأتي إلى الولايات المتحدة، برد على خطة الرئيس دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة"، مشددًا على ضرورة "الانتظار لحين تقديم مصر خطتها بشأن غزة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وأشار الملك عبد الله الثاني، إلى أن بلاده ستستقبل نحو 2000 طفل من المرضى من قطاع غزة.وخلال المؤتمر الصحفي ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أهالي قطاع غزة يمكن نقلهم إلى "قطعة أرض" في الأردن ومصر. وذكر الرئيس ترامب أن "الولايات المتحدة الأمريكية ستضع قطاع غزة تحت سلطتها وستتم إدارته بشكل سليم للغاية"، على حد قوله.وأوضح ترامب أن "غزة ستكون بمثابة جوهرة ومن أهم الأصول وستأتي بالسلام للشرق الأوسط"، مضيفًا: "لن نشتري غزة ولا يوجد سبب لذلك وسنسيطر عليها وخطتنا ستسهم في جلب السلام للمنطقة، ولقد حظينا بدعم كبير للمشروع الذي اقترحناه بشأن غزة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد دعا سابقًا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر لتلقي العلاج، برفقة ثلاثة من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.

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