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سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
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المقهى الثقافي
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كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
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لقاء سبوتنيك
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خبير يوضح أسباب مقترح ماكرون وستارمر للحل في أوكرانيا
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بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
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شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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https://sarabic.ae/20250304/الأردن-يعلن-وصول-الدفعة-الأولى-من-أطفال-غزة-للعلاج-1098374832.html
الأردن يعلن وصول الدفعة الأولى من أطفال غزة للعلاج
الأردن يعلن وصول الدفعة الأولى من أطفال غزة للعلاج
سبوتنيك عربي
أعلنت رئاسة الوزراء الأردنية، اليوم الثلاثاء، بدء دخول الدفعة الأولى من الأطفال الغزيين للعلاج في الأردن عبر مطار ماركا. 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T11:16+0000
2025-03-04T11:16+0000
أخبار الأردن
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وقالت الحكومة الأردنية، في بيان لها، إن "هناك مجموعة أخرى من الأطفال ستصل برا قريبا"، مؤكدة على موقف الأردن الثابت ضد تهجير الشعب الفلسطيني من غزة والضفة، حسب وكالة الأنباء الأردنية - بترا.وكشف الديوان الملكي الأردني، في وقت سابق، تفاصيل لقاء الملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، مشيرًا إلى أن الملك سيضع مصلحة الأردن فوق كل اعتبار.وقال الديوان الملكي الأردني، في بيان له، أن "الزعيمين بحثا التطورات في الضفة والقدس"، لافتًا إلى أن "الملك أكد ضرورة منع تدهور الأوضاع وإيجاد حل يراعي مصالح الجميع، ويأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعوب، وخاصة الشعب الأردني".وقال الملك عبد الله الثاني، للصفحيين في البيت الأبيض، إن "الدول العربية ستأتي إلى الولايات المتحدة، برد على خطة الرئيس دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة"، مشددًا على ضرورة "الانتظار لحين تقديم مصر خطتها بشأن غزة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وأشار الملك عبد الله الثاني، إلى أن بلاده ستستقبل نحو 2000 طفل من المرضى من قطاع غزة.وخلال المؤتمر الصحفي ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أهالي قطاع غزة يمكن نقلهم إلى "قطعة أرض" في الأردن ومصر. وذكر الرئيس ترامب أن "الولايات المتحدة الأمريكية ستضع قطاع غزة تحت سلطتها وستتم إدارته بشكل سليم للغاية"، على حد قوله.وأوضح ترامب أن "غزة ستكون بمثابة جوهرة ومن أهم الأصول وستأتي بالسلام للشرق الأوسط"، مضيفًا: "لن نشتري غزة ولا يوجد سبب لذلك وسنسيطر عليها وخطتنا ستسهم في جلب السلام للمنطقة، ولقد حظينا بدعم كبير للمشروع الذي اقترحناه بشأن غزة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد دعا سابقًا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر لتلقي العلاج، برفقة ثلاثة من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.
https://sarabic.ae/20250301/العاهل-الأردني-يشدد-على-ضرورة-إعادة-إعمار-قطاع-غزة-دون-تهجير-سكانه-1098297082.html
https://sarabic.ae/20250304/سبوتنيك-تنشر-تفاصيل-الخطة-المصرية-لإعادة-إعمار-قطاع-غزة-1098374007.html
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أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم
أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم

الأردن يعلن وصول الدفعة الأولى من أطفال غزة للعلاج

11:16 GMT 04.03.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatمن الخيمة إلى الخيمة... أول مخيم إيواء في غزة يحتضن عائدين من جنوبي القطاع
من الخيمة إلى الخيمة... أول مخيم إيواء في غزة يحتضن عائدين من جنوبي القطاع - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعلنت رئاسة الوزراء الأردنية، اليوم الثلاثاء، بدء دخول الدفعة الأولى من الأطفال الغزيين للعلاج في الأردن عبر مطار ماركا.
وقالت الحكومة الأردنية، في بيان لها، إن "هناك مجموعة أخرى من الأطفال ستصل برا قريبا"، مؤكدة على موقف الأردن الثابت ضد تهجير الشعب الفلسطيني من غزة والضفة، حسب وكالة الأنباء الأردنية - بترا.
وكشف الديوان الملكي الأردني، في وقت سابق، تفاصيل لقاء الملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، مشيرًا إلى أن الملك سيضع مصلحة الأردن فوق كل اعتبار.
العائدون إلى غزة يكافحون برد الشتاء والأمطار الغزيرة التي تقتحم خيامهم الضعيفة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
العاهل الأردني يشدد على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه
1 مارس, 17:15 GMT
وقال الديوان الملكي الأردني، في بيان له، أن "الزعيمين بحثا التطورات في الضفة والقدس"، لافتًا إلى أن "الملك أكد ضرورة منع تدهور الأوضاع وإيجاد حل يراعي مصالح الجميع، ويأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعوب، وخاصة الشعب الأردني".
وقال الملك عبد الله الثاني، للصفحيين في البيت الأبيض، إن "الدول العربية ستأتي إلى الولايات المتحدة، برد على خطة الرئيس دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة"، مشددًا على ضرورة "الانتظار لحين تقديم مصر خطتها بشأن غزة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وأشار الملك عبد الله الثاني، إلى أن بلاده ستستقبل نحو 2000 طفل من المرضى من قطاع غزة.
وخلال المؤتمر الصحفي ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أهالي قطاع غزة يمكن نقلهم إلى "قطعة أرض" في الأردن ومصر. وذكر الرئيس ترامب أن "الولايات المتحدة الأمريكية ستضع قطاع غزة تحت سلطتها وستتم إدارته بشكل سليم للغاية"، على حد قوله.
وأوضح ترامب أن "غزة ستكون بمثابة جوهرة ومن أهم الأصول وستأتي بالسلام للشرق الأوسط"، مضيفًا: "لن نشتري غزة ولا يوجد سبب لذلك وسنسيطر عليها وخطتنا ستسهم في جلب السلام للمنطقة، ولقد حظينا بدعم كبير للمشروع الذي اقترحناه بشأن غزة".
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
"سبوتنيك" تنشر تفاصيل الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة
10:22 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد دعا سابقًا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.
كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر لتلقي العلاج، برفقة ثلاثة من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.
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