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العاهل الأردني يشدد على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه
العاهل الأردني يشدد على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه
سبوتنيك عربي
شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، وتثبيت وقف إطلاق النار وتكثيف الجهود الدولية للاستجابة... 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T17:15+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مساء اليوم السبت، أن تصريحات العاهل الأردني خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ناقشا فيه سبل الارتقاء بعلاقات الصداقة بين البلدين، وكذلك آليات توسيع التعاون في مختلف المجالات.وجدد الملك عبدالله الثاني الاتصال التأكيد على ضرورة وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، وأهمية العمل الجاد والفاعل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل.يشار إلى أنه مع دخول الدبابات والمعدات الإسرائيلية الثقيلة للمرة الأولى في الضفة الغربية، ووسط عمليات التجريف والتهجير، تزداد المخاوف من تحويل الضفة إلى غزة جديدة.ويرى مراقبون أن الإجراءات الإسرائيلية المتسارعة تنذر بكارثة تهجير حقيقية في فلسطين، لا سيما بعد حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في توسيع دولة إسرائيل.وقال كاتس، في تصريحات له، إنه "قرر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توسيع العملية بمخيمات الضفة الغربية ودفع المزيد من القوات"، متابعا أن الجيش "سيدمر البنى التحتية للإرهاب في مخيمات الضفة الغربية التي بنيت ومولت بالسلاح من إيران"، على حد قوله.وأضاف: "أمرنا الجيش بإنشاء وحدات عسكرية ثابتة في بلدات الغلاف لحماية السكان هناك"، مؤكدا أن بلاده لن تسمح بعودة السكان مرة أخرى إلى المخيمات التي دخلها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية".
https://sarabic.ae/20250301/حماس-هدم-الاحتلال-الإسرائيلي-للمنازل-في-طولكرم-انتهاك-خطير-للقانون-الدولي-1098295328.html
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أخبار الضفة الغربية, الأخبار, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, أخبار الأردن
أخبار الضفة الغربية, الأخبار, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, أخبار الأردن

العاهل الأردني يشدد على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه

17:15 GMT 01.03.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالعائدون إلى غزة يكافحون برد الشتاء والأمطار الغزيرة التي تقتحم خيامهم الضعيفة
العائدون إلى غزة يكافحون برد الشتاء والأمطار الغزيرة التي تقتحم خيامهم الضعيفة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، وتثبيت وقف إطلاق النار وتكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مساء اليوم السبت، أن تصريحات العاهل الأردني خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ناقشا فيه سبل الارتقاء بعلاقات الصداقة بين البلدين، وكذلك آليات توسيع التعاون في مختلف المجالات.
وجدد الملك عبدالله الثاني الاتصال التأكيد على ضرورة وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، وأهمية العمل الجاد والفاعل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل.
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14:42 GMT
يشار إلى أنه مع دخول الدبابات والمعدات الإسرائيلية الثقيلة للمرة الأولى في الضفة الغربية، ووسط عمليات التجريف والتهجير، تزداد المخاوف من تحويل الضفة إلى غزة جديدة.
ويرى مراقبون أن الإجراءات الإسرائيلية المتسارعة تنذر بكارثة تهجير حقيقية في فلسطين، لا سيما بعد حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في توسيع دولة إسرائيل.
وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليماته للجيش بالاستعداد لإقامة مطولة قد تستمر حتى نهاية العام الحالي في المناطق التي تم إخلاؤها في مخيمات شمال الضفة الغربية، وألا يسمح بعودة السكان الذين تم تهجيرهم.
وقال كاتس، في تصريحات له، إنه "قرر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توسيع العملية بمخيمات الضفة الغربية ودفع المزيد من القوات"، متابعا أن الجيش "سيدمر البنى التحتية للإرهاب في مخيمات الضفة الغربية التي بنيت ومولت بالسلاح من إيران"، على حد قوله.
وأضاف: "أمرنا الجيش بإنشاء وحدات عسكرية ثابتة في بلدات الغلاف لحماية السكان هناك"، مؤكدا أن بلاده لن تسمح بعودة السكان مرة أخرى إلى المخيمات التي دخلها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية".
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