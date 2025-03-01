https://sarabic.ae/20250301/العاهل-الأردني-يشدد-على-ضرورة-إعادة-إعمار-قطاع-غزة-دون-تهجير-سكانه-1098297082.html

العاهل الأردني يشدد على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه

العاهل الأردني يشدد على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه

سبوتنيك عربي

شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، وتثبيت وقف إطلاق النار وتكثيف الجهود الدولية للاستجابة... 01.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-01T17:15+0000

2025-03-01T17:15+0000

2025-03-01T17:15+0000

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وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مساء اليوم السبت، أن تصريحات العاهل الأردني خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ناقشا فيه سبل الارتقاء بعلاقات الصداقة بين البلدين، وكذلك آليات توسيع التعاون في مختلف المجالات.وجدد الملك عبدالله الثاني الاتصال التأكيد على ضرورة وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، وأهمية العمل الجاد والفاعل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل.يشار إلى أنه مع دخول الدبابات والمعدات الإسرائيلية الثقيلة للمرة الأولى في الضفة الغربية، ووسط عمليات التجريف والتهجير، تزداد المخاوف من تحويل الضفة إلى غزة جديدة.ويرى مراقبون أن الإجراءات الإسرائيلية المتسارعة تنذر بكارثة تهجير حقيقية في فلسطين، لا سيما بعد حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في توسيع دولة إسرائيل.وقال كاتس، في تصريحات له، إنه "قرر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توسيع العملية بمخيمات الضفة الغربية ودفع المزيد من القوات"، متابعا أن الجيش "سيدمر البنى التحتية للإرهاب في مخيمات الضفة الغربية التي بنيت ومولت بالسلاح من إيران"، على حد قوله.وأضاف: "أمرنا الجيش بإنشاء وحدات عسكرية ثابتة في بلدات الغلاف لحماية السكان هناك"، مؤكدا أن بلاده لن تسمح بعودة السكان مرة أخرى إلى المخيمات التي دخلها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية".

https://sarabic.ae/20250301/حماس-هدم-الاحتلال-الإسرائيلي-للمنازل-في-طولكرم-انتهاك-خطير-للقانون-الدولي-1098295328.html

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