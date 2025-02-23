https://sarabic.ae/20250223/كاتس-يطلب-من-الجيش-الإسرائيلي-بحث-إمكانية-إقامة-مواقع-داخل-المخيمات-في-الضفة-الغربية-1098097254.html

كاتس يطلب من الجيش الإسرائيلي بحث إمكانية إقامة مواقع داخل المخيمات في الضفة الغربية

كاتس يطلب من الجيش الإسرائيلي بحث إمكانية إقامة مواقع داخل المخيمات في الضفة الغربية

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي، طلب من الجيش بحث إمكانية إقامة مواقع داخل المخيمات بالضفة الغربية. 23.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-23T16:07+0000

2025-02-23T16:07+0000

2025-02-23T16:07+0000

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ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن كاتس، أنه أصدر تعليماته للجيش بالاستعداد لإقامة مطولة في المعسكرات التي تم إخلاؤها خلال العام المقبل بالضفة الغربية.وذكر كاتس أن بلاده ستعمل على توسيع العمليات العسكرية في شمال الضفة وأن الجيش الإسرائيلي يعزز قواته بوحدة مدرعة وقوات إضافية.وأفادت الصحيفة بأنه "تم إجلاء 40 ألف فلسطيني حتى الآن من مخيمات جنين وطولكرم ونور الشمس للاجئين، وأصبحت هذه المخيمات الآن خالية من السكان. كما تم تعليق أنشطة الأونروا في المخيمات".فيما أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي بـ"الاستعداد للبقاء لفترة طويلة في المخيمات التي تم إخلاؤها حتى العام المقبل، وعدم السماح للسكان الفلسطينيين بالعودة ونمو الإرهاب مرة أخرى".ويغلق الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية. ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية، حيث شنت قواته هجمات واسعة النطاق على مدينة جنين، مستهدفة أحياء سكنية بالكامل، ثم توسعت عملياته العسكرية في طولكرم وطوباس شمالي الضفة الغربية.وفي 21 يناير الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها، ووسّع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في شمالي الضفة الغربية لتصل إلى مدينة طولكرم في 27 من الشهر ذاته، فيما بدأ قبل عدة أيام عملية عسكرية في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 70 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ مطلع العام، بينهم 10 أطفال وسيدة ومسنان، ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 900 فلسطينيين، وإصابة نحو 7آلاف، واعتقال 14 ألفًا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

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