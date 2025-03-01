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"حماس": هدم الاحتلال الإسرائيلي للمنازل في طولكرم انتهاك خطير للقانون الدولي
"حماس": هدم الاحتلال الإسرائيلي للمنازل في طولكرم انتهاك خطير للقانون الدولي
سبوتنيك عربي
أدانت حركة "حماس" الفلسطينية في بيان لها، اليوم السبت، هدم إسرائيل للمنازل والبنايات في مخيم نور شمس بطولكرم بالضفة الغربية. 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T14:42+0000
2025-03-01T14:42+0000
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وأكدت الحركة في بيان لها على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت، أن "الاحتلال الإسرائيلي يجبر السكان الفلسطينيين على النزوح القسري بقوة السلاح، ما يعتبر انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وإمعانا في ارتكاب جرائم حرب أمام سمع وبصر العالم".وأفادت الحركة الفلسطينية في بيانها بأن "جرائم الحرب هذه تتزامن والإجراءات الخطيرة التي يسعى الجيش الإسرائيلي إلى فرضها على الأرض، مع تصريحات فاشية وموثقة للقادة الإسرائيليين، من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى وزير دفاعه يسرائيل كاتس".وشددت في البيان على أن تلك التصريحات تؤكد "نية إسرائيل الممنهجة في تهجير الشعب الفلسطيني من مخيمات شمال الضفة الغربية، وعمَل آلته العسكرية وفق هذه الرؤية الإجرامية".وحذرت حركة "حماس" من ما أسمته بـ"عواقب استمرار الصمت الدولي على جرائم حكومة الاحتلال الفاشي بحق شعبنا، وعمليات النزوح القسري وهدم المنازل في مخيمات الضفة المحتلة".وأكدت حماس في بيانها أن "عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة، والإرهاب الممنهج الذي يمارسه ضد المدنيين الفلسطينيين، ليست سوى محاولات يائسة وفاشلة، لن تفلح في كسر إرادة المقاومة الفلسطينية لدى، بل ستزيده الشعب الفلسطيني تمسكا بأرضه، وإصرارا على مواجهة الاحتلال وإفشال مخططاته كافة".من جانبه، رأى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني، أنّ "العملية العسكرية الإسرائيلية التي شنتها قوات الاحتلال في مدينة جنين وضواحيها تأتي في سياق محاولات إسرائيلية المستمرة لتقويض السلطة الفلسطينية والنيل من الوحدة الفلسطينية".وقال مجدلاني في تصريح عبر إذاعة "سبوتنيك": "الاحتلال مستمر في تدمير مخيم جنين منذ أكثر من شهر ونصف، وهي عملية تستهدف تهجير الفلسطينيين بشكل غير قانوني، وهي محاولة إسرائيلية لتقويض الوجود الفلسطيني في المنطقة"، مضيفا أن:وأكد مجدلاني أنّ "هذه العمليات العسكرية تهدف إلى تقويض قدرة السلطة الفلسطينية على تحقيق الأمن والاستقرار في الضفة الغربية، وتهديد صورتها أمام الرأي العام الفلسطيني".وأشار مجدلاني إلى أنّ "الاحتلال الإسرائيلي يسعى بشكل ممنهج إلى تقويض وحدة المجتمع الفلسطيني، ولا سيما المخيمات الفلسطينية التي تمثل امتداداً ثقافياً واجتماعياً للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتستمر في محاولات تفتيت هذا النسيج الاجتماعي".
https://sarabic.ae/20250226/أونروا-الضفة-الغربية-أصبحت-ساحة-معركة--1098202703.html
https://sarabic.ae/20250223/كاتس-يطلب-من-الجيش-الإسرائيلي-بحث-إمكانية-إقامة-مواقع-داخل-المخيمات-في-الضفة-الغربية-1098097254.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم

"حماس": هدم الاحتلال الإسرائيلي للمنازل في طولكرم انتهاك خطير للقانون الدولي

14:42 GMT 01.03.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatصورلعشرات المنازل والمحال التجارية المدمرة بمخيم طولكرم شمال الضفة الغربية
صورلعشرات المنازل والمحال التجارية المدمرة بمخيم طولكرم شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أدانت حركة "حماس" الفلسطينية في بيان لها، اليوم السبت، هدم إسرائيل للمنازل والبنايات في مخيم نور شمس بطولكرم بالضفة الغربية.
وأكدت الحركة في بيان لها على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت، أن "الاحتلال الإسرائيلي يجبر السكان الفلسطينيين على النزوح القسري بقوة السلاح، ما يعتبر انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وإمعانا في ارتكاب جرائم حرب أمام سمع وبصر العالم".
وأفادت الحركة الفلسطينية في بيانها بأن "جرائم الحرب هذه تتزامن والإجراءات الخطيرة التي يسعى الجيش الإسرائيلي إلى فرضها على الأرض، مع تصريحات فاشية وموثقة للقادة الإسرائيليين، من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى وزير دفاعه يسرائيل كاتس".
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26 فبراير, 15:10 GMT
وشددت في البيان على أن تلك التصريحات تؤكد "نية إسرائيل الممنهجة في تهجير الشعب الفلسطيني من مخيمات شمال الضفة الغربية، وعمَل آلته العسكرية وفق هذه الرؤية الإجرامية".
وحذرت حركة "حماس" من ما أسمته بـ"عواقب استمرار الصمت الدولي على جرائم حكومة الاحتلال الفاشي بحق شعبنا، وعمليات النزوح القسري وهدم المنازل في مخيمات الضفة المحتلة".

ودعت الحركة الفلسطينية، الأمم المتحدة ومؤسساتها، إلى "تحرّك فوري وفاعل لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المروعة والمستمرة للقوانين الدولية".

وأكدت حماس في بيانها أن "عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة، والإرهاب الممنهج الذي يمارسه ضد المدنيين الفلسطينيين، ليست سوى محاولات يائسة وفاشلة، لن تفلح في كسر إرادة المقاومة الفلسطينية لدى، بل ستزيده الشعب الفلسطيني تمسكا بأرضه، وإصرارا على مواجهة الاحتلال وإفشال مخططاته كافة".
من جانبه، رأى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني، أنّ "العملية العسكرية الإسرائيلية التي شنتها قوات الاحتلال في مدينة جنين وضواحيها تأتي في سياق محاولات إسرائيلية المستمرة لتقويض السلطة الفلسطينية والنيل من الوحدة الفلسطينية".
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23 فبراير, 16:07 GMT
وقال مجدلاني في تصريح عبر إذاعة "سبوتنيك": "الاحتلال مستمر في تدمير مخيم جنين منذ أكثر من شهر ونصف، وهي عملية تستهدف تهجير الفلسطينيين بشكل غير قانوني، وهي محاولة إسرائيلية لتقويض الوجود الفلسطيني في المنطقة"، مضيفا أن:

"إسرائيل تهدف من خلال هذه العمليات إلى استنساخ سيناريو الاجتياح الذي قاده رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق آرييل شارون، عام 2002، ولكن هذه المرة تحت اسم "السور الحديدي"، في محاولة لفرض هيمنة إسرائيلية جديدة على الأرض الفلسطينية".

وأكد مجدلاني أنّ "هذه العمليات العسكرية تهدف إلى تقويض قدرة السلطة الفلسطينية على تحقيق الأمن والاستقرار في الضفة الغربية، وتهديد صورتها أمام الرأي العام الفلسطيني".
وأشار مجدلاني إلى أنّ "الاحتلال الإسرائيلي يسعى بشكل ممنهج إلى تقويض وحدة المجتمع الفلسطيني، ولا سيما المخيمات الفلسطينية التي تمثل امتداداً ثقافياً واجتماعياً للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتستمر في محاولات تفتيت هذا النسيج الاجتماعي".
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