https://sarabic.ae/20250301/حماس-هدم-الاحتلال-الإسرائيلي-للمنازل-في-طولكرم-انتهاك-خطير-للقانون-الدولي-1098295328.html
"حماس": هدم الاحتلال الإسرائيلي للمنازل في طولكرم انتهاك خطير للقانون الدولي
"حماس": هدم الاحتلال الإسرائيلي للمنازل في طولكرم انتهاك خطير للقانون الدولي
سبوتنيك عربي
أدانت حركة "حماس" الفلسطينية في بيان لها، اليوم السبت، هدم إسرائيل للمنازل والبنايات في مخيم نور شمس بطولكرم بالضفة الغربية. 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T14:42+0000
2025-03-01T14:42+0000
2025-03-01T14:42+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية
العالم العربي
الأخبار
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1097984518_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_213e80001ac7c7dea57c5200bee887fe.jpg
وأكدت الحركة في بيان لها على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت، أن "الاحتلال الإسرائيلي يجبر السكان الفلسطينيين على النزوح القسري بقوة السلاح، ما يعتبر انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وإمعانا في ارتكاب جرائم حرب أمام سمع وبصر العالم".وأفادت الحركة الفلسطينية في بيانها بأن "جرائم الحرب هذه تتزامن والإجراءات الخطيرة التي يسعى الجيش الإسرائيلي إلى فرضها على الأرض، مع تصريحات فاشية وموثقة للقادة الإسرائيليين، من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى وزير دفاعه يسرائيل كاتس".وشددت في البيان على أن تلك التصريحات تؤكد "نية إسرائيل الممنهجة في تهجير الشعب الفلسطيني من مخيمات شمال الضفة الغربية، وعمَل آلته العسكرية وفق هذه الرؤية الإجرامية".وحذرت حركة "حماس" من ما أسمته بـ"عواقب استمرار الصمت الدولي على جرائم حكومة الاحتلال الفاشي بحق شعبنا، وعمليات النزوح القسري وهدم المنازل في مخيمات الضفة المحتلة".وأكدت حماس في بيانها أن "عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة، والإرهاب الممنهج الذي يمارسه ضد المدنيين الفلسطينيين، ليست سوى محاولات يائسة وفاشلة، لن تفلح في كسر إرادة المقاومة الفلسطينية لدى، بل ستزيده الشعب الفلسطيني تمسكا بأرضه، وإصرارا على مواجهة الاحتلال وإفشال مخططاته كافة".من جانبه، رأى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني، أنّ "العملية العسكرية الإسرائيلية التي شنتها قوات الاحتلال في مدينة جنين وضواحيها تأتي في سياق محاولات إسرائيلية المستمرة لتقويض السلطة الفلسطينية والنيل من الوحدة الفلسطينية".وقال مجدلاني في تصريح عبر إذاعة "سبوتنيك": "الاحتلال مستمر في تدمير مخيم جنين منذ أكثر من شهر ونصف، وهي عملية تستهدف تهجير الفلسطينيين بشكل غير قانوني، وهي محاولة إسرائيلية لتقويض الوجود الفلسطيني في المنطقة"، مضيفا أن:وأكد مجدلاني أنّ "هذه العمليات العسكرية تهدف إلى تقويض قدرة السلطة الفلسطينية على تحقيق الأمن والاستقرار في الضفة الغربية، وتهديد صورتها أمام الرأي العام الفلسطيني".وأشار مجدلاني إلى أنّ "الاحتلال الإسرائيلي يسعى بشكل ممنهج إلى تقويض وحدة المجتمع الفلسطيني، ولا سيما المخيمات الفلسطينية التي تمثل امتداداً ثقافياً واجتماعياً للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتستمر في محاولات تفتيت هذا النسيج الاجتماعي".
https://sarabic.ae/20250226/أونروا-الضفة-الغربية-أصبحت-ساحة-معركة--1098202703.html
https://sarabic.ae/20250223/كاتس-يطلب-من-الجيش-الإسرائيلي-بحث-إمكانية-إقامة-مواقع-داخل-المخيمات-في-الضفة-الغربية-1098097254.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1097984518_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_bbb465a71c70d0d496a383d28b3fdcec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم
"حماس": هدم الاحتلال الإسرائيلي للمنازل في طولكرم انتهاك خطير للقانون الدولي
أدانت حركة "حماس" الفلسطينية في بيان لها، اليوم السبت، هدم إسرائيل للمنازل والبنايات في مخيم نور شمس بطولكرم بالضفة الغربية.
وأكدت الحركة في بيان لها على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت، أن "الاحتلال الإسرائيلي يجبر السكان الفلسطينيين على النزوح القسري بقوة السلاح، ما يعتبر انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وإمعانا في ارتكاب جرائم حرب أمام سمع وبصر العالم".
وأفادت الحركة الفلسطينية في بيانها بأن "جرائم الحرب هذه تتزامن والإجراءات الخطيرة التي يسعى الجيش الإسرائيلي إلى فرضها على الأرض، مع تصريحات فاشية وموثقة للقادة الإسرائيليين، من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى وزير دفاعه يسرائيل كاتس".
وشددت في البيان على أن تلك التصريحات تؤكد "نية إسرائيل الممنهجة في تهجير الشعب الفلسطيني
من مخيمات شمال الضفة الغربية، وعمَل آلته العسكرية وفق هذه الرؤية الإجرامية".
وحذرت حركة "حماس" من ما أسمته بـ"عواقب استمرار الصمت الدولي على جرائم حكومة الاحتلال الفاشي بحق شعبنا، وعمليات النزوح القسري وهدم المنازل في مخيمات الضفة المحتلة".
ودعت الحركة الفلسطينية، الأمم المتحدة ومؤسساتها، إلى "تحرّك فوري وفاعل لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المروعة والمستمرة للقوانين الدولية".
وأكدت حماس في بيانها أن "عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة
، والإرهاب الممنهج الذي يمارسه ضد المدنيين الفلسطينيين، ليست سوى محاولات يائسة وفاشلة، لن تفلح في كسر إرادة المقاومة الفلسطينية لدى، بل ستزيده الشعب الفلسطيني تمسكا بأرضه، وإصرارا على مواجهة الاحتلال وإفشال مخططاته كافة".
من جانبه، رأى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني، أنّ "العملية العسكرية الإسرائيلية التي شنتها قوات الاحتلال في مدينة جنين وضواحيها تأتي في سياق محاولات إسرائيلية المستمرة لتقويض السلطة الفلسطينية والنيل من الوحدة الفلسطينية".
وقال مجدلاني في تصريح عبر إذاعة "سبوتنيك": "الاحتلال مستمر في تدمير مخيم جنين منذ أكثر من شهر ونصف، وهي عملية تستهدف تهجير الفلسطينيين بشكل غير قانوني، وهي محاولة إسرائيلية لتقويض الوجود الفلسطيني في المنطقة"، مضيفا أن:
"إسرائيل تهدف من خلال هذه العمليات إلى استنساخ سيناريو الاجتياح الذي قاده رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق آرييل شارون، عام 2002، ولكن هذه المرة تحت اسم "السور الحديدي"، في محاولة لفرض هيمنة إسرائيلية جديدة على الأرض الفلسطينية".
وأكد مجدلاني أنّ "هذه العمليات العسكرية تهدف إلى تقويض قدرة السلطة الفلسطينية على تحقيق الأمن والاستقرار في الضفة الغربية، وتهديد صورتها أمام الرأي العام الفلسطيني".
وأشار مجدلاني إلى أنّ "الاحتلال الإسرائيلي يسعى بشكل ممنهج إلى تقويض وحدة المجتمع الفلسطيني، ولا سيما المخيمات الفلسطينية التي تمثل امتداداً ثقافياً واجتماعياً للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتستمر في محاولات تفتيت هذا النسيج الاجتماعي".