https://sarabic.ae/20250225/محافظ-جنين-لـسبوتنيك-20-ألف-نازح-من-المحافظة-والمدينة-بسبب-الاعتداءات-الإسرائيلية-1098174707.html

محافظ جنين لـ"سبوتنيك": 20 ألف نازح من المحافظة والمدينة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية

محافظ جنين لـ"سبوتنيك": 20 ألف نازح من المحافظة والمدينة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية

سبوتنيك عربي

قال محافظ جنين، كمال أبو الرب، إن الجيش الإسرائيلي لا يزال يوسع في تعزيزات الدبابات والآلات العسكرية بمدينة ومخيم جنين وحول بلدات المحافظة. 25.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-25T18:24+0000

2025-02-25T18:24+0000

2025-02-25T18:24+0000

مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل

أخبار الضفة الغربية

بنيامين نتنياهو

قطاع غزة

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/16/1089102814_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_70cc0ae2a0f5edd5e0266bfca783bf01.jpg

وأوضح أن عمليات التدمير تتوسع في المحافظة، مع التنكيل بالمواطنين وإجبارهم على الخروج من منازلهم تحت تأثير السلاح، حيث وصل عدد المهجرين من المحافظة 20 ألف نازح، 7 آلاف منهم في المخيم، و3 آلاف بالمدينة وباقي بلدات المحافظة.وأوضح أن "العدوان الإسرائيلي على بلدة قباطية التي تبعد عن جنين 6 كيلو مترات استمر لمدة 48 ساعة في تدمير الشوارع والبنية التحتية، كما دمر شبكة الكهرباء والمياه، ووصلت الخسائر المادية في البلدة إلى 10 ملايين شيكل، بحسب تقديرات أولية".وعن استهداف مخيم ومدينة جنين من قبل إسرائيل، قال أبو الرب إن منذ عملية طوفان الأقصى، والجيش الإسرائيلي يعتبر مدينة ومخيم جنين غزة الصغرى.وتابع: "اشترط سموتريتش للموافقة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة نقل عملية التدمير وقتل الأبرياء إلى الضفة، من أجل تهجير المواطنين من المخيمات الفلسطينية هناك تمهيدًا لضم الأراضي إلى إسرائيل".وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليماته للجيش بالاستعداد لإقامة مطولة قد تستمر حتى نهاية العام الحالي في المناطق التي تم إخلاؤها في مخيمات شمال الضفة الغربية، وألا يسمح بعودة السكان الذين تم تهجيرهم.وقال كاتس، في تصريحات له، إنه "قرر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توسيع العملية بمخيمات الضفة الغربية ودفع المزيد من القوات"، متابعا أن الجيش "سيدمر البنى التحتية للإرهاب في مخيمات الضفة الغربية التي بنيت ومولت بالسلاح من إيران"، على حد قوله.وأضاف: "أمرنا الجيش بإنشاء وحدات عسكرية ثابتة في بلدات الغلاف لحماية السكان هناك"، مؤكدا أن بلاده لن تسمح بعودة السكان مرة أخرى إلى المخيمات التي دخلها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية".ويغلق الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية.ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية، حيث شنت قواته هجمات واسعة النطاق على مدينة جنين، مستهدفة أحياء سكنية بالكامل، ثم توسعت عملياته العسكرية في طولكرم وطوباس شمالي الضفة الغربية.وفي 21 يناير الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها، ووسّع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في شمالي الضفة الغربية لتصل إلى مدينة طولكرم في 27 من الشهر ذاته، فيما بدأ قبل عدة أيام عملية عسكرية في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 70 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ مطلع العام، بينهم 10 أطفال وسيدة ومسنان، ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 900 فلسطينيين، وإصابة نحو 7آلاف، واعتقال 14 ألفًا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

https://sarabic.ae/20250223/كاتس-يطلب-من-الجيش-الإسرائيلي-بحث-إمكانية-إقامة-مواقع-داخل-المخيمات-في-الضفة-الغربية-1098097254.html

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, بنيامين نتنياهو, قطاع غزة, حصري