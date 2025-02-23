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مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": العدوان الإسرائيلي على مخيمات الضفة يستهدف قضية اللاجئين وحق العودة
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": العدوان الإسرائيلي على مخيمات الضفة يستهدف قضية اللاجئين وحق العودة
سبوتنيك عربي
صرح أمير داوود، مدير دائرة التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، بأن "استمرار العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية، يأتي ضمن نية مسبقة... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T12:50+0000
2025-02-23T12:50+0000
إسرائيل
أخبار الضفة الغربية
جنين
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وأضاف داوود، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الهجوم الإسرائيلي على المخيم الفلسطيني، ليس باعتباره مخيما فقط، بل رمزا للعودة وقضية اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما وأن استهداف المخيمات الفلسطينية، يتزامن مع محاربة وكالة الأونروا وقطع التمويل عنها وإغلاق مقراتها".وتابع: "إسرائيل لا تستهدف فقط الوجود الفلسطيني وأرضه، بل قضيته الحيوية والجذرية في الوجدان، وهي قضية اللاجئين وحق العودة، حيث تستهدف المخيمات في الضفة الغربية، وتحارب منظمة غوث اللاجئين باعتبارها رافعة من روافع حق العودة".وحذّر داوود من "خطورة الحالة التي تفرضها إسرائيل على المخيمات الفلسطينية، حيث تعيد هندستها، بالشكل الذي يفقدها هويتها كرمز لمعاناة الفلسطينيين منذ النكبة الأولى".وأوضح أن "إسرائيل كشفت عن نيتها في استدامة الهجمات على المخيمات حتى نهاية العام 2025، حيث أعلن وزير الحرب الإسرائيلي أن المواطنين الفلسطينيين غير مسموح لهم بالعودة إلى منازلهم في المخيمات، وأن التواجد العسكري الإسرائيلي سيبقى لوقت طويل".وقال إن "هذه النية الإسرائيلية التي تم الكشف عنها مرتبطة باستهداف المخيمات وقضية اللاجئين ووكالة الأونروا، التي تحمي حقوق الفلسطينيين وترفع قضيتهم في المصافي الدولية".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس السبت، بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم الدفع بدبابات في عملياته العسكرية بالضفة الغربية للمرة الأولى منذ عام 2000.وأوضحت القناة بأن القرار يأتي بعد ضغوط شديدة من المستوى السياسي في تل أبيب، حيث من المقرر أن تدخل الدبابات المنطقة في المستقبل القريب، إذا لزم الأمر.وأشارت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إلى أن دخول الدبابات في الضفة الغربية تمثل ردع قوي ورسالة واضحة للفلسطينيين في، مع عدم استبعاد المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين انضمام الطائرات المقاتلة أيضًا إلى العملية إذا لزم الأمر.كما أعلن كاتس أن الجيش قام بـ"إخلاء" 3 مخيمات للاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية المحتلة، وأمر جيشه بالبقاء فيها طوال العام الجاري "لمنع عودة سكانها".وقال كاتس في بيان: "حتى الآن، تم إجلاء 40 ألف فلسطيني من مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس، التي أصبحت الآن خالية من السكان"، مشيرًا أنه أمر القوات "بالاستعداد للبقاء في المخيمات الي تم إخلاؤها طوال العام، وعدم السماح للسكان بالعودة وعودة الإرهاب من جديد".ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين.ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية، حيث شنت قواته هجمات واسعة النطاق على مدينة جنين، مستهدفة أحياء سكنية بالكامل، ثم توسعت عملياته العسكرية في طولكرم وطوباس شمالي الضفة الغربية.
https://sarabic.ae/20250222/للمرة-الأولى-منذ-عام-2000-الجيش-الإسرائيلي-يعتزم-الدفع-بدبابات-في-عملياته-العسكرية-بالضفة-الغربية-1098072374.html
https://sarabic.ae/20250220/نتنياهو-يوجه-الجيش-لتنفيذ-عملية-مكثفة-في-الضفة-الغربية-1098018297.html
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إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, جنين, العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, جنين, العدوان الإسرائيلي على غزة

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": العدوان الإسرائيلي على مخيمات الضفة يستهدف قضية اللاجئين وحق العودة

12:50 GMT 23.02.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatإسرائيل تدمر عشرات المنازل والمحال التجارية بمخيم طولكرم شمال الضفة الغربية
إسرائيل تدمر عشرات المنازل والمحال التجارية بمخيم طولكرم شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
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صرح أمير داوود، مدير دائرة التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، بأن "استمرار العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية، يأتي ضمن نية مسبقة لاستهداف المخيمات".
وأضاف داوود، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الهجوم الإسرائيلي على المخيم الفلسطيني، ليس باعتباره مخيما فقط، بل رمزا للعودة وقضية اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما وأن استهداف المخيمات الفلسطينية، يتزامن مع محاربة وكالة الأونروا وقطع التمويل عنها وإغلاق مقراتها".
وتابع: "إسرائيل لا تستهدف فقط الوجود الفلسطيني وأرضه، بل قضيته الحيوية والجذرية في الوجدان، وهي قضية اللاجئين وحق العودة، حيث تستهدف المخيمات في الضفة الغربية، وتحارب منظمة غوث اللاجئين باعتبارها رافعة من روافع حق العودة".
وحذّر داوود من "خطورة الحالة التي تفرضها إسرائيل على المخيمات الفلسطينية، حيث تعيد هندستها، بالشكل الذي يفقدها هويتها كرمز لمعاناة الفلسطينيين منذ النكبة الأولى".
وأوضح أن "إسرائيل كشفت عن نيتها في استدامة الهجمات على المخيمات حتى نهاية العام 2025، حيث أعلن وزير الحرب الإسرائيلي أن المواطنين الفلسطينيين غير مسموح لهم بالعودة إلى منازلهم في المخيمات، وأن التواجد العسكري الإسرائيلي سيبقى لوقت طويل".
وقال إن "هذه النية الإسرائيلية التي تم الكشف عنها مرتبطة باستهداف المخيمات وقضية اللاجئين ووكالة الأونروا، التي تحمي حقوق الفلسطينيين وترفع قضيتهم في المصافي الدولية".
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
للمرة الأولى منذ عام 2000.. الجيش الإسرائيلي يعتزم الدفع بدبابات في عملياته العسكرية بالضفة الغربية
أمس, 19:45 GMT
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس السبت، بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم الدفع بدبابات في عملياته العسكرية بالضفة الغربية للمرة الأولى منذ عام 2000.
وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، بأنه لأول مرة منذ عملية "الدرع الواقي" الإسرائيلية في الضفة الغربية في عام 2002، يعتزم الجيش الإسرائيلي الدفع بدبابات لعملياته العسكرية بالضفة.
وأوضحت القناة بأن القرار يأتي بعد ضغوط شديدة من المستوى السياسي في تل أبيب، حيث من المقرر أن تدخل الدبابات المنطقة في المستقبل القريب، إذا لزم الأمر.
وأشارت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إلى أن دخول الدبابات في الضفة الغربية تمثل ردع قوي ورسالة واضحة للفلسطينيين في، مع عدم استبعاد المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين انضمام الطائرات المقاتلة أيضًا إلى العملية إذا لزم الأمر.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إن القوات الإسرائيلية تستعد للبقاء في بعض مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية للعام المقبل.
كما أعلن كاتس أن الجيش قام بـ"إخلاء" 3 مخيمات للاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية المحتلة، وأمر جيشه بالبقاء فيها طوال العام الجاري "لمنع عودة سكانها".
وقال كاتس في بيان: "حتى الآن، تم إجلاء 40 ألف فلسطيني من مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس، التي أصبحت الآن خالية من السكان"، مشيرًا أنه أمر القوات "بالاستعداد للبقاء في المخيمات الي تم إخلاؤها طوال العام، وعدم السماح للسكان بالعودة وعودة الإرهاب من جديد".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
نتنياهو يوجه الجيش لتنفيذ عملية مكثفة في الضفة الغربية
20 فبراير, 23:08 GMT
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين.
ويغلق الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية.
ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية، حيث شنت قواته هجمات واسعة النطاق على مدينة جنين، مستهدفة أحياء سكنية بالكامل، ثم توسعت عملياته العسكرية في طولكرم وطوباس شمالي الضفة الغربية.
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