https://sarabic.ae/20250225/وسط-القلق-من-الإجراءات-الإسرائيلية-هل-تتحول-الضفة-إلى-غزة-جديدة-1098173813.html

وسط القلق من الإجراءات الإسرائيلية.. هل تتحول الضفة إلى غزة جديدة؟

وسط القلق من الإجراءات الإسرائيلية.. هل تتحول الضفة إلى غزة جديدة؟

سبوتنيك عربي

مع دخول الدبابات والمعدات الإسرائيلية الثقيلة للمرة الأولى في الضفة الغربية، ووسط عمليات التجريف والتهجير، تزداد المخاوف من تحويل الضفة إلى غزة جديدة. 25.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-25T17:45+0000

2025-02-25T17:45+0000

2025-02-25T19:26+0000

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ويرى مراقبون أن الإجراءات الإسرائيلية المتسارعة تنذر بكارثة تهجير حقيقية في فلسطين، لا سيما بعد حديث ترامب عن رغبته في توسيع دولة إسرائيل.وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليماته للجيش بالاستعداد لإقامة مطولة قد تستمر حتى نهاية العام الحالي في المناطق التي تم اخلاؤها في مخيمات شمال الضفة الغربية، وألا يسمح بعودة السكان الذين تم تهجيرهم.وقال كاتس، في تصريحات له، إنه "قرر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توسيع العملية بمخيمات الضفة الغربية ودفع المزيد من القوات"، متابعا أن الجيش "سيدمر البنى التحتية للإرهاب في مخيمات الضفة الغربية التي بنيت ومولت بالسلاح من إيران"، على حد قوله.وأضاف: "أمرنا الجيش بإنشاء وحدات عسكرية ثابتة في بلدات الغلاف لحماية السكان هناك"، مؤكدا أن بلاده لن تسمح بعودة السكان مرة أخرى إلى المخيمات التي دخلها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية".انفجارات قادمةاعتبر الدكتور تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن "ما يجري من عمليات تجريف وتدمير للشوارع والبيوت والبنية التحتية للمناطق التي تجتاحها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، يشير إلى استنساخ تجربة تدمير قطاع غزة، بفارق بسيط حتى الآن وهو عدم استخدام القصف الجوي بالطائرات، وإنما استخدام الطائرات المُسيّرة".وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، "لا يوجد أي هدف أمني ممكن تحقيقه من وراء هذا العدوان المتجدد على مدن ومخيمات وقرى شمال الضفة الغربية، ولكن يبدو أنّ الهدف سياسي بامتياز لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وضمها لإسرائيل".وتابع: "بالتالي مصادرة دور السلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، والضغط باتجاه تغيير معالم المخيمات وإلحاقها بالمدن كأحياء ضمن حدودها ومسؤولياتها بعد اعتبار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مؤسسة غير معترف بها إسرائيليًا".ويرى نصر الله، أنه "في ظل عدم وجود أي تحرك دولي للضغط على حكومة نتنياهو لوقف هذا العدوان، فإنّ إسرائيل ماضية في فرض وقائع جديدة على الأرض، تحول دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ووأد حل الدولتين، مما سيؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي، وينذر بانفجارات قادمة".سيناريو غزةبدوره اعتبر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، أن ما يحدث في الضفة من قبل إسرائيل، ودخول دبابات للبدء عمليا في شق طرق وتقسيم المخيمات بالضفة الغربية، ينذر برغبة اليمين الإسرائيلي بتدمير الضفة، وإعادة سيناريو ما حدث في غزة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، محاولات إسرائيل بالتحريض على الضفة الغربية، من خلال العمليات الزائفة التي تمت في تل أبيب، تأتي من أجل الحصول على ضوء أخضر من الأوروبيين وأمريكا لدعم عملياتهم في الضفة الغربية، بحجة منع أن يحدث من الضفة ما حدث في 7 أكتوبر.وقال إن التحريض على الضفة الغربية في أعلى مستوياته، حيث كانت مستهدفة دائما بشكل كبير جدا، وبعد وصول ترامب للحكم الذي وعد بتوسيع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وجد اليمين الإسرائيلي ضالته واعتبرها فرصة تاريخية لضم المستوطنات الكبرى لدولة الاحتلال وتوسيعها بشكل كبير جدا في الضفة، وهذا السيناريو الذي يتم الآن بشكل كبير.وأكد أن القلق الدولي المعلن بدون مفاعيل لوقف الإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، حيث اكتشف الجميع خلال فترة الحرب على غزة أن المجتمع الدولي بلا أدوات وبلا أنياب للدفاع عن المستضعفين، وموجود لحماية الأقوياء فقط.وأنهى حديثه قائلًا: "ما حدث في غزة سوف يحدث في الضفة الغربية بتأثير أكبر من خلال تهجير سكان الضفة لخارج فلسطين، وهي رغبة قديمة جديدة تعود لليمين المتطرف داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي".وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، بأنه لأول مرة منذ عملية "الدرع الواقي" الإسرائيلية في الضفة الغربية في عام 2002، يعتزم الجيش الإسرائيلي الدفع بدبابات لعملياته العسكرية بالضفة.منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين.ويغلق الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية.ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية، حيث شنت قواته هجمات واسعة النطاق على مدينة جنين، مستهدفة أحياء سكنية بالكامل، ثم توسعت عملياته العسكرية في طولكرم وطوباس شمالي الضفة الغربية.وفي 21 يناير الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها، ووسّع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في شمالي الضفة الغربية لتصل إلى مدينة طولكرم في 27 من الشهر ذاته، فيما بدأ قبل عدة أيام عملية عسكرية في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 70 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ مطلع العام، بينهم 10 أطفال وسيدة ومسنان، ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 900 فلسطينيين، وإصابة نحو 7آلاف، واعتقال 14 ألفًا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

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https://sarabic.ae/20250224/استخدام-إسرائيل-الدبابات-والطائرات-في-الضفة-الغربية-ما-الذي-تهدف-إليه-وهل-بدأت-عملية-التهجير-1098135003.html

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مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, بنيامين نتنياهو, قطاع غزة, تقارير سبوتنيك, حصري