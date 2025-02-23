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https://sarabic.ae/20250223/حماس-سنحبط-مخططات-إسرائيل-للبقاء-في-مخيمات-الضفة-الغربية-1098099918.html
‌‏"حماس": سنحبط مخططات إسرائيل للبقاء في مخيمات الضفة الغربية
‌‏"حماس": سنحبط مخططات إسرائيل للبقاء في مخيمات الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أكدت حركة "حماس"، اليوم الأحد، أن "توسيع الجيش الإسرائيلي، عملياته العسكرية في جنين ومناطق شمال الضفة والدفع بتعزيزات عسكرية ودبابات لأول مرة منذ سنوات يكشف... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T18:14+0000
2025-02-23T18:14+0000
أخبار الضفة الغربية
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قطاع غزة
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إسرائيل
حركة حماس
العالم العربي
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وقالت حماس، في بيان لها، إن "قرار العدو بتوسيع عدوانه في الضفة واستمراره في التهجير القسري لأكثر من 40 ألف فلسطيني يستدعي من مكونات شعبنا تشكيل جبهة موحدة للتصدي له".وأضاف البيان أن "التصريحات الرعناء لوزير حرب الاحتلال بشأن إبقاء جيشه في مخيمات شمال الضفة لمدة عام ومنع سكانها من العودة أوهام لن تتحقق"، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى "تصعيد العمل المقاوم لردع الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم".وختمت حماس بيانها بالقول إن "أسلحة الاحتلال ودباباته وجبروته العسكري ستتحطم على صخرة الصمود الفلسطيني، وسيظل شعبنا متمسكًا بحقوقه التاريخية".وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في وقت سابق اليوم، تعليماته للجيش بالاستعداد لإقامة مطولة قد تستمر حتى نهاية العام الحالي في المناطق التي تم اخلاؤها في مخيمات شمال الضفة الغربية، وألا يسمح بعودة السكان الذين تم تهجيرهم.وقال كاتس، في تصريحات له، إنه "قرر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توسيع العملية بمخيمات الضفة الغربية ودفع المزيد من القوات"، متابعا أن الجيش "سيدمر البنى التحتية للإرهاب في مخيمات الضفة الغربية التي بنيت ومولت بالسلاح من إيران"، على حد قوله.وأضاف: "أمرنا الجيش بإنشاء وحدات عسكرية ثابتة في بلدات الغلاف لحماية السكان هناك"، مؤكدا أن بلاده لن تسمح بعودة السكان مرة أخرى إلى المخيمات التي دخلها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية".ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين.ويغلق الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية.ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية، حيث شنت قواته هجمات واسعة النطاق على مدينة جنين، مستهدفة أحياء سكنية بالكامل، ثم توسعت عملياته العسكرية في طولكرم وطوباس شمالي الضفة الغربية.وفي 21 يناير الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها، ووسّع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في شمالي الضفة الغربية لتصل إلى مدينة طولكرم في 27 من الشهر ذاته، فيما بدأ قبل عدة أيام عملية عسكرية في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 70 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ مطلع العام، بينهم 10 أطفال وسيدة ومسنان، ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 900 فلسطينيين، وإصابة نحو 7آلاف، واعتقال 14 ألفًا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
https://sarabic.ae/20250223/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-العدوان-الإسرائيلي-على-مخيمات-الضفة-يستهدف-قضية-اللاجئين-وحق-العودة-1098087758.html
https://sarabic.ae/20250222/للمرة-الأولى-منذ-عام-2000-الجيش-الإسرائيلي-يعتزم-الدفع-بدبابات-في-عملياته-العسكرية-بالضفة-الغربية-1098072374.html
https://sarabic.ae/20250223/إسرائيل-تعلن-تفكيك-شبكة-تهريب-أسلحة-إلى-الضفة-الغربية-1098092998.html
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أخبار الضفة الغربية, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي
أخبار الضفة الغربية, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي

‌‏"حماس": سنحبط مخططات إسرائيل للبقاء في مخيمات الضفة الغربية

18:14 GMT 23.02.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatإسرائيل تدمر عشرات المنازل والمحال التجارية بمخيم طولكرم شمال الضفة الغربية
إسرائيل تدمر عشرات المنازل والمحال التجارية بمخيم طولكرم شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أكدت حركة "حماس"، اليوم الأحد، أن "توسيع الجيش الإسرائيلي، عملياته العسكرية في جنين ومناطق شمال الضفة والدفع بتعزيزات عسكرية ودبابات لأول مرة منذ سنوات يكشف نواياه الخطيرة".
وقالت حماس، في بيان لها، إن "قرار العدو بتوسيع عدوانه في الضفة واستمراره في التهجير القسري لأكثر من 40 ألف فلسطيني يستدعي من مكونات شعبنا تشكيل جبهة موحدة للتصدي له".
وأضاف البيان أن "التصريحات الرعناء لوزير حرب الاحتلال بشأن إبقاء جيشه في مخيمات شمال الضفة لمدة عام ومنع سكانها من العودة أوهام لن تتحقق"، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى "تصعيد العمل المقاوم لردع الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم".
إسرائيل تدمر عشرات المنازل والمحال التجارية بمخيم طولكرم شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": العدوان الإسرائيلي على مخيمات الضفة يستهدف قضية اللاجئين وحق العودة
12:50 GMT
وختمت حماس بيانها بالقول إن "أسلحة الاحتلال ودباباته وجبروته العسكري ستتحطم على صخرة الصمود الفلسطيني، وسيظل شعبنا متمسكًا بحقوقه التاريخية".
وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في وقت سابق اليوم، تعليماته للجيش بالاستعداد لإقامة مطولة قد تستمر حتى نهاية العام الحالي في المناطق التي تم اخلاؤها في مخيمات شمال الضفة الغربية، وألا يسمح بعودة السكان الذين تم تهجيرهم.
وقال كاتس، في تصريحات له، إنه "قرر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توسيع العملية بمخيمات الضفة الغربية ودفع المزيد من القوات"، متابعا أن الجيش "سيدمر البنى التحتية للإرهاب في مخيمات الضفة الغربية التي بنيت ومولت بالسلاح من إيران"، على حد قوله.
وأضاف: "أمرنا الجيش بإنشاء وحدات عسكرية ثابتة في بلدات الغلاف لحماية السكان هناك"، مؤكدا أن بلاده لن تسمح بعودة السكان مرة أخرى إلى المخيمات التي دخلها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية".
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
للمرة الأولى منذ عام 2000.. الجيش الإسرائيلي يعتزم الدفع بدبابات في عملياته العسكرية بالضفة الغربية
أمس, 19:45 GMT
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين.
ويغلق الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية.
ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية، حيث شنت قواته هجمات واسعة النطاق على مدينة جنين، مستهدفة أحياء سكنية بالكامل، ثم توسعت عملياته العسكرية في طولكرم وطوباس شمالي الضفة الغربية.
قوات إسرائيلية في محور نتساريم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
إسرائيل تعلن تفكيك شبكة تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية
15:13 GMT
وفي 21 يناير الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها، ووسّع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في شمالي الضفة الغربية لتصل إلى مدينة طولكرم في 27 من الشهر ذاته، فيما بدأ قبل عدة أيام عملية عسكرية في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 70 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ مطلع العام، بينهم 10 أطفال وسيدة ومسنان، ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 900 فلسطينيين، وإصابة نحو 7آلاف، واعتقال 14 ألفًا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
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