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منظمة التحرير الفلسطينية: إسرائيل تقوض السلطة الفلسطينية بممارستها في جنين
منظمة التحرير الفلسطينية: إسرائيل تقوض السلطة الفلسطينية بممارستها في جنين
سبوتنيك عربي
رأى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني، أنّ "العملية العسكرية الإسرائيلية التي شنتها قوات الاحتلال في مدينة جنين... 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T17:18+0000
2025-02-27T17:18+0000
حصري
أخبار فلسطين اليوم
فلسطين المحتلة
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وقال مجدلاني في تصريح عبر إذاعة "سبوتنيك": "الاحتلال مستمر في تدمير مخيم جنين منذ أكثر من شهر ونصف، وهي عملية تستهدف تهجير الفلسطينيين بشكل غير قانوني، وهي محاولة إسرائيلية لتقويض الوجود الفلسطيني في المنطقة".وأكد مجدلاني أنّ "هذه العمليات العسكرية تهدف إلى تقويض قدرة السلطة الفلسطينية على تحقيق الأمن والاستقرار في الضفة الغربية، وتهديد صورتها أمام الرأي العام الفلسطيني".وأشار مجدلاني، إلى أنّ "الاحتلال الإسرائيلي يسعى بشكل ممنهج إلى تقويض وحدة المجتمع الفلسطيني، ولا سيما المخيمات الفلسطينية التي تمثل امتداداً ثقافياً واجتماعياً للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتستمر في محاولات تفتيت هذا النسيج الاجتماعي".وأضاف مجدلاني أنّ "رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لا يزال يطرح فكرة تهجير سكان غزة بزعم أنهم يشكلون تهديداً للأمن الإسرائيلي، وهو محاولة للتنصل من مسؤولية الاحتلال عن تدمير القطاع".وأوضح ضيف "سبوتنيك"، أنّ "الموقف الإسرائيلي يتناقض مع الحقيقة، حيث يسعى نتنياهو إلى تحميل حركة حماس مسؤولية الأوضاع في غزة، بينما يتحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكبرى عن تدمير القطاع بشكل كامل". وأضاف أنّ "الموقف الأوروبي والمجتمع الدولي يشهدان انحيازاً غير مبرر لإسرائيل، مما يزيد من تفاقم الوضع الفلسطيني".وحول مفاوضات وقف إطلاق النار، أكد القيادي الفلسطيني أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يرغب في التقدم إلى المراحل التالية من الاتفاق، إذ يسعى إلى تأجيل المفاوضات بشكل مستمر، وعدم الالتزام بالانسحابات المطلوبة من قطاع غزة". وفي ختام حديثه، شدد مجدلاني أنّ "إسرائيل تسعى من خلال هذه السياسات إلى تحقيق أهداف سياسية بعيدة المدى على حساب حقوق الشعب الفلسطيني"، منوها إلى أنّ "الموقف الدولي لا يزال يفتقر إلى الضغط الفعلي على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء ممارساته العدوانية بحق الشعب الفلسطيني، في وقت تستمر فيه إسرائيل في انتهاك القوانين الدولية والإنسانية".رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: الجيش المصري قوي وقد ينقلب علينا في أي لحظةالشرطة الإسرائيلية: سقوط عدد من الجرحى في حادث دهس يشتبه بأنه "هجوم إرهابي"
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, إسرائيل
حصري, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, إسرائيل

منظمة التحرير الفلسطينية: إسرائيل تقوض السلطة الفلسطينية بممارستها في جنين

17:18 GMT 27.02.2025
© AP Photo / Majdi Mohammedالعملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، جنين
العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، جنين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Majdi Mohammed
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رأى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني، أنّ "العملية العسكرية الإسرائيلية التي شنتها قوات الاحتلال في مدينة جنين وضواحيها تأتي في سياق محاولات إسرائيلية المستمرة لتقويض السلطة الفلسطينية والنيل من الوحدة الفلسطينية".
وقال مجدلاني في تصريح عبر إذاعة "سبوتنيك": "الاحتلال مستمر في تدمير مخيم جنين منذ أكثر من شهر ونصف، وهي عملية تستهدف تهجير الفلسطينيين بشكل غير قانوني، وهي محاولة إسرائيلية لتقويض الوجود الفلسطيني في المنطقة".

وأضاف أنّ "إسرائيل تهدف من خلال هذه العمليات إلى استنساخ سيناريو الاجتياح الذي قاده رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق آرييل شارون، عام 2002، ولكن هذه المرة تحت اسم "السور الحديدي"، في محاولة لفرض هيمنة إسرائيلية جديدة على الأرض الفلسطينية".

وأكد مجدلاني أنّ "هذه العمليات العسكرية تهدف إلى تقويض قدرة السلطة الفلسطينية على تحقيق الأمن والاستقرار في الضفة الغربية، وتهديد صورتها أمام الرأي العام الفلسطيني".
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وأشار مجدلاني، إلى أنّ "الاحتلال الإسرائيلي يسعى بشكل ممنهج إلى تقويض وحدة المجتمع الفلسطيني، ولا سيما المخيمات الفلسطينية التي تمثل امتداداً ثقافياً واجتماعياً للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتستمر في محاولات تفتيت هذا النسيج الاجتماعي".

وفي ما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، أكد مجدلاني أنّ "سياسة التهجير القسري التي يمارسها الاحتلال ليست جديدة، بل هي جزء من مشروع أمريكي قديم يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، عندما طرح مشروع جونستون الذي دعا إلى ترحيل سكان غزة وتوطينهم في أماكن أخرى".

وأضاف مجدلاني أنّ "رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لا يزال يطرح فكرة تهجير سكان غزة بزعم أنهم يشكلون تهديداً للأمن الإسرائيلي، وهو محاولة للتنصل من مسؤولية الاحتلال عن تدمير القطاع".
وأوضح ضيف "سبوتنيك"، أنّ "الموقف الإسرائيلي يتناقض مع الحقيقة، حيث يسعى نتنياهو إلى تحميل حركة حماس مسؤولية الأوضاع في غزة، بينما يتحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكبرى عن تدمير القطاع بشكل كامل". وأضاف أنّ "الموقف الأوروبي والمجتمع الدولي يشهدان انحيازاً غير مبرر لإسرائيل، مما يزيد من تفاقم الوضع الفلسطيني".
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وحول مفاوضات وقف إطلاق النار، أكد القيادي الفلسطيني أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يرغب في التقدم إلى المراحل التالية من الاتفاق، إذ يسعى إلى تأجيل المفاوضات بشكل مستمر، وعدم الالتزام بالانسحابات المطلوبة من قطاع غزة".

واستنكر مجدلاني "تصريحات السياسيين الإسرائيليين الذين يروجون لمشاريع سياسية لا تحترم حقوق الشعب الفلسطيني، مثل اقتراح وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق يائير لابيد بإشراف مصر على قطاع غزة، وهو اقتراح لا يلتزم بالحقوق الفلسطينية المشروعة".

وفي ختام حديثه، شدد مجدلاني أنّ "إسرائيل تسعى من خلال هذه السياسات إلى تحقيق أهداف سياسية بعيدة المدى على حساب حقوق الشعب الفلسطيني"، منوها إلى أنّ "الموقف الدولي لا يزال يفتقر إلى الضغط الفعلي على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء ممارساته العدوانية بحق الشعب الفلسطيني، في وقت تستمر فيه إسرائيل في انتهاك القوانين الدولية والإنسانية".
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