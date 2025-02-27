https://sarabic.ae/20250227/منظمة-التحرير-الفلسطينية-إسرائيل-تقوض-السلطة-الفلسطينية-بممارستها-في-جنين--1098240292.html

منظمة التحرير الفلسطينية: إسرائيل تقوض السلطة الفلسطينية بممارستها في جنين

منظمة التحرير الفلسطينية: إسرائيل تقوض السلطة الفلسطينية بممارستها في جنين

سبوتنيك عربي

رأى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني، أنّ "العملية العسكرية الإسرائيلية التي شنتها قوات الاحتلال في مدينة جنين... 27.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-27T17:18+0000

2025-02-27T17:18+0000

2025-02-27T17:18+0000

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وقال مجدلاني في تصريح عبر إذاعة "سبوتنيك": "الاحتلال مستمر في تدمير مخيم جنين منذ أكثر من شهر ونصف، وهي عملية تستهدف تهجير الفلسطينيين بشكل غير قانوني، وهي محاولة إسرائيلية لتقويض الوجود الفلسطيني في المنطقة".وأكد مجدلاني أنّ "هذه العمليات العسكرية تهدف إلى تقويض قدرة السلطة الفلسطينية على تحقيق الأمن والاستقرار في الضفة الغربية، وتهديد صورتها أمام الرأي العام الفلسطيني".وأشار مجدلاني، إلى أنّ "الاحتلال الإسرائيلي يسعى بشكل ممنهج إلى تقويض وحدة المجتمع الفلسطيني، ولا سيما المخيمات الفلسطينية التي تمثل امتداداً ثقافياً واجتماعياً للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتستمر في محاولات تفتيت هذا النسيج الاجتماعي".وأضاف مجدلاني أنّ "رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لا يزال يطرح فكرة تهجير سكان غزة بزعم أنهم يشكلون تهديداً للأمن الإسرائيلي، وهو محاولة للتنصل من مسؤولية الاحتلال عن تدمير القطاع".وأوضح ضيف "سبوتنيك"، أنّ "الموقف الإسرائيلي يتناقض مع الحقيقة، حيث يسعى نتنياهو إلى تحميل حركة حماس مسؤولية الأوضاع في غزة، بينما يتحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكبرى عن تدمير القطاع بشكل كامل". وأضاف أنّ "الموقف الأوروبي والمجتمع الدولي يشهدان انحيازاً غير مبرر لإسرائيل، مما يزيد من تفاقم الوضع الفلسطيني".وحول مفاوضات وقف إطلاق النار، أكد القيادي الفلسطيني أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يرغب في التقدم إلى المراحل التالية من الاتفاق، إذ يسعى إلى تأجيل المفاوضات بشكل مستمر، وعدم الالتزام بالانسحابات المطلوبة من قطاع غزة". وفي ختام حديثه، شدد مجدلاني أنّ "إسرائيل تسعى من خلال هذه السياسات إلى تحقيق أهداف سياسية بعيدة المدى على حساب حقوق الشعب الفلسطيني"، منوها إلى أنّ "الموقف الدولي لا يزال يفتقر إلى الضغط الفعلي على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء ممارساته العدوانية بحق الشعب الفلسطيني، في وقت تستمر فيه إسرائيل في انتهاك القوانين الدولية والإنسانية".رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: الجيش المصري قوي وقد ينقلب علينا في أي لحظةالشرطة الإسرائيلية: سقوط عدد من الجرحى في حادث دهس يشتبه بأنه "هجوم إرهابي"

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