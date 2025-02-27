منظمة التحرير الفلسطينية: إسرائيل تقوض السلطة الفلسطينية بممارستها في جنين

https://sarabic.ae/20250227/منظمة-التحرير-الفلسطينية-إسرائيل-تقوض-السلطة-الفلسطينية-بممارستها-في-جنين--1098240292.html
منظمة التحرير الفلسطينية: إسرائيل تقوض السلطة الفلسطينية بممارستها في جنين
منظمة التحرير الفلسطينية: إسرائيل تقوض السلطة الفلسطينية بممارستها في جنين
سبوتنيك عربي
رأى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني، أنّ "العملية العسكرية الإسرائيلية التي شنتها قوات الاحتلال في مدينة جنين... 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T17:18+0000
2025-02-27T17:18+0000
2025-02-27T17:18+0000
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وقال مجدلاني في تصريح عبر إذاعة "سبوتنيك": "الاحتلال مستمر في تدمير مخيم جنين منذ أكثر من شهر ونصف، وهي عملية تستهدف تهجير الفلسطينيين بشكل غير قانوني، وهي محاولة إسرائيلية لتقويض الوجود الفلسطيني في المنطقة".وأكد مجدلاني أنّ "هذه العمليات العسكرية تهدف إلى تقويض قدرة السلطة الفلسطينية على تحقيق الأمن والاستقرار في الضفة الغربية، وتهديد صورتها أمام الرأي العام الفلسطيني".وأشار مجدلاني، إلى أنّ "الاحتلال الإسرائيلي يسعى بشكل ممنهج إلى تقويض وحدة المجتمع الفلسطيني، ولا سيما المخيمات الفلسطينية التي تمثل امتداداً ثقافياً واجتماعياً للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتستمر في محاولات تفتيت هذا النسيج الاجتماعي".وأضاف مجدلاني أنّ "رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لا يزال يطرح فكرة تهجير سكان غزة بزعم أنهم يشكلون تهديداً للأمن الإسرائيلي، وهو محاولة للتنصل من مسؤولية الاحتلال عن تدمير القطاع".وأوضح ضيف "سبوتنيك"، أنّ "الموقف الإسرائيلي يتناقض مع الحقيقة، حيث يسعى نتنياهو إلى تحميل حركة حماس مسؤولية الأوضاع في غزة، بينما يتحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكبرى عن تدمير القطاع بشكل كامل". وأضاف أنّ "الموقف الأوروبي والمجتمع الدولي يشهدان انحيازاً غير مبرر لإسرائيل، مما يزيد من تفاقم الوضع الفلسطيني".وحول مفاوضات وقف إطلاق النار، أكد القيادي الفلسطيني أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يرغب في التقدم إلى المراحل التالية من الاتفاق، إذ يسعى إلى تأجيل المفاوضات بشكل مستمر، وعدم الالتزام بالانسحابات المطلوبة من قطاع غزة". وفي ختام حديثه، شدد مجدلاني أنّ "إسرائيل تسعى من خلال هذه السياسات إلى تحقيق أهداف سياسية بعيدة المدى على حساب حقوق الشعب الفلسطيني"، منوها إلى أنّ "الموقف الدولي لا يزال يفتقر إلى الضغط الفعلي على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء ممارساته العدوانية بحق الشعب الفلسطيني، في وقت تستمر فيه إسرائيل في انتهاك القوانين الدولية والإنسانية".رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: الجيش المصري قوي وقد ينقلب علينا في أي لحظةالشرطة الإسرائيلية: سقوط عدد من الجرحى في حادث دهس يشتبه بأنه "هجوم إرهابي"
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, إسرائيل
حصري, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, إسرائيل
منظمة التحرير الفلسطينية: إسرائيل تقوض السلطة الفلسطينية بممارستها في جنين
حصري
رأى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني، أنّ "العملية العسكرية الإسرائيلية التي شنتها قوات الاحتلال في مدينة جنين وضواحيها تأتي في سياق محاولات إسرائيلية المستمرة لتقويض السلطة الفلسطينية والنيل من الوحدة الفلسطينية".
وقال مجدلاني في تصريح عبر إذاعة "سبوتنيك": "الاحتلال مستمر في تدمير مخيم جنين منذ أكثر من شهر ونصف، وهي عملية تستهدف تهجير الفلسطينيين بشكل غير قانوني، وهي محاولة إسرائيلية لتقويض الوجود الفلسطيني في المنطقة".
وأضاف أنّ "إسرائيل تهدف من خلال هذه العمليات إلى استنساخ سيناريو الاجتياح الذي قاده رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق آرييل شارون، عام 2002، ولكن هذه المرة تحت اسم "السور الحديدي"، في محاولة لفرض هيمنة إسرائيلية جديدة على الأرض الفلسطينية".
وأكد مجدلاني أنّ "هذه العمليات العسكرية تهدف إلى تقويض قدرة السلطة الفلسطينية على تحقيق الأمن والاستقرار في الضفة الغربية، وتهديد صورتها أمام الرأي العام الفلسطيني".
وأشار مجدلاني، إلى أنّ "الاحتلال الإسرائيلي يسعى بشكل ممنهج إلى تقويض وحدة المجتمع الفلسطيني، ولا سيما المخيمات الفلسطينية التي تمثل امتداداً ثقافياً واجتماعياً للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتستمر في محاولات تفتيت هذا النسيج الاجتماعي".
وفي ما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، أكد مجدلاني أنّ "سياسة التهجير القسري التي يمارسها الاحتلال ليست جديدة، بل هي جزء من مشروع أمريكي قديم يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، عندما طرح مشروع جونستون الذي دعا إلى ترحيل سكان غزة وتوطينهم في أماكن أخرى".
وأضاف مجدلاني أنّ "رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لا يزال يطرح فكرة تهجير سكان غزة
بزعم أنهم يشكلون تهديداً للأمن الإسرائيلي، وهو محاولة للتنصل من مسؤولية الاحتلال عن تدمير القطاع".
وأوضح ضيف "سبوتنيك"، أنّ "الموقف الإسرائيلي يتناقض مع الحقيقة، حيث يسعى نتنياهو إلى تحميل حركة حماس مسؤولية الأوضاع في غزة، بينما يتحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكبرى عن تدمير القطاع بشكل كامل". وأضاف أنّ "الموقف الأوروبي والمجتمع الدولي يشهدان انحيازاً غير مبرر لإسرائيل، مما يزيد من تفاقم الوضع الفلسطيني".
وحول مفاوضات وقف إطلاق النار، أكد القيادي الفلسطيني أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يرغب في التقدم إلى المراحل التالية من الاتفاق، إذ يسعى إلى تأجيل المفاوضات بشكل مستمر، وعدم الالتزام بالانسحابات المطلوبة من قطاع غزة".
واستنكر مجدلاني "تصريحات السياسيين الإسرائيليين الذين يروجون لمشاريع سياسية لا تحترم حقوق الشعب الفلسطيني، مثل اقتراح وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق يائير لابيد بإشراف مصر على قطاع غزة، وهو اقتراح لا يلتزم بالحقوق الفلسطينية المشروعة".
وفي ختام حديثه، شدد مجدلاني أنّ "إسرائيل تسعى من خلال هذه السياسات إلى تحقيق أهداف سياسية بعيدة المدى على حساب حقوق الشعب الفلسطيني"، منوها إلى أنّ "الموقف الدولي لا يزال يفتقر إلى الضغط الفعلي على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء ممارساته العدوانية بحق الشعب الفلسطيني، في وقت تستمر فيه إسرائيل في انتهاك القوانين الدولية والإنسانية".