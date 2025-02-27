https://sarabic.ae/20250227/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-السابق-الجيش-المصري-قوي-وقد-ينقلب-علينا-في-أي-لحظة-1098234758.html

رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: الجيش المصري قوي وقد ينقلب علينا في أي لحظة

رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: الجيش المصري قوي وقد ينقلب علينا في أي لحظة

سبوتنيك عربي

أعربت إسرائيل مجددا عن قلقها تجاه الجيش المصري، بعد أن صرح رئيس الأركان الإسرائيلي المنتهية ولايته، هرتسي هاليفي، بأن التهديد الأمني المصري قد يتغير في أي... 27.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-27T15:02+0000

2025-02-27T15:02+0000

2025-02-27T15:16+0000

مصر

أخبار مصر الآن

إسرائيل

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093725569_0:4:1153:652_1920x0_80_0_0_490ca2998a2c721ee10b106645011407.jpg

وأوضح خلال كلمة أمام خريجي دورة ضباط في مدينة حولون، أمس الأربعاء، أنه قلق بشأن ما وصفه "بالتهديد الأمني من مصر"، معتبرا أن الوضع الحالي لا يشكل تهديدا، لكن قد يتغير في أي وقت.وأشار هاليفي إلى أن مصر تمتلك جيشا كبيرا مزودا بأسلحة وطائرات وغواصات متطورة، بالإضافة إلى سفن صاروخية، لافتا إلى أن الجيش المصري يملك أيضا عددا كبيرا من الدبابات المتطورة والقوات البرية.وفي وقت سابق، قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أسامة عبد الخالق، أن امتلاك جيش قوي ومجهز هو ضرورة لأي دولة كبرى مثل مصر، لضمان حماية أمنها القومي والحفاظ على استقرارها.جاء تصريح عبد الخالق ردا على مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، الذي تساءل عن مبررات تسلح مصر في ظل غياب التهديدات المباشرة.وخلال مقابلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح السفير المصري أن القوى الإقليمية والعالمية تحتاج إلى جيوش قوية ذات تسليح كافٍ ومتنوّع لضمان الأمن القومي بأبعاده الشاملة.وشدد عبد الخالق على أن الردع وتوازن القوى عنصران أساسيان لتحقيق الاستقرار والسلام، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط.وفي ختام حديثه، وجّه السفير المصري تساؤلا لافتا حول امتلاك إسرائيل وحدها في المنطقة لأسلحة نووية، مؤكدا أن مصر تتصدر الجهود الدولية لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

https://sarabic.ae/20250226/ماذا-وراء-مطالب-إسرائيل-بإدارة-مصر-لقطاع-غزة-بدلا-من-الفلسطينيين؟-1098199323.html

https://sarabic.ae/20250225/لابيد-يقترح-مصر-تتولى-إدارة-غزة-لمدة-15-عاما-مقابل-شطب-ديونها-الخارجية-1098171979.html

مصر

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن