https://sarabic.ae/20250207/مندوب-مصر-بالأمم-المتحدة-يرد-على-تساؤلات-نظيره-الإسرائيلي-حول-الجيش-المصري-فيديو-1097555582.html
مندوب مصر بالأمم المتحدة يرد على تساؤلات نظيره الإسرائيلي حول الجيش المصري... فيديو
مندوب مصر بالأمم المتحدة يرد على تساؤلات نظيره الإسرائيلي حول الجيش المصري... فيديو
سبوتنيك عربي
أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أسامة عبد الخالق، أن امتلاك جيش قوي ومجهز هو ضرورة لأي دولة كبرى مثل مصر، لضمان حماية أمنها القومي والحفاظ على... 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T08:12+0000
2025-02-07T08:12+0000
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جاء تصريح عبد الخالق ردًا على مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، الذي تساءل عن مبررات تسلح مصر في ظل غياب التهديدات المباشرة.وشدد عبد الخالق على أن الردع وتوازن القوى عنصران أساسيان لتحقيق الاستقرار والسلام، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط.كما أشار إلى أن مصر اختارت السلام كخيار استراتيجي وكانت أول دولة في المنطقة ترسي دعائمه، لكنها في الوقت ذاته تمتلك جيشا قادرا على حماية مصالحها الوطنية.
https://sarabic.ae/20250206/تقرير-مصر-أوضحت-لإدارة-ترامب-أن-اتفاق-السلام-مع-إسرائيل-معرض-للخطر-1097548899.html
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مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, الجيش المصري, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, الجيش المصري, العالم العربي, الأخبار
مندوب مصر بالأمم المتحدة يرد على تساؤلات نظيره الإسرائيلي حول الجيش المصري... فيديو
أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أسامة عبد الخالق، أن امتلاك جيش قوي ومجهز هو ضرورة لأي دولة كبرى مثل مصر، لضمان حماية أمنها القومي والحفاظ على استقرارها.
جاء تصريح عبد الخالق ردًا على مندوب إسرائيل
في الأمم المتحدة، الذي تساءل عن مبررات تسلح مصر في ظل غياب التهديدات المباشرة.
وخلال مقابلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح السفير المصري أن القوى الإقليمية والعالمية تحتاج إلى جيوش قوية ذات تسليح كافٍ ومتنوّع لضمان الأمن القومي بأبعاده الشاملة.
وشدد عبد الخالق على أن الردع وتوازن القوى عنصران أساسيان لتحقيق الاستقرار والسلام، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط.
كما أشار إلى أن مصر اختارت السلام كخيار استراتيجي وكانت أول دولة في المنطقة ترسي دعائمه، لكنها في الوقت ذاته تمتلك جيشا قادرا على حماية مصالحها الوطنية.
وفي ختام حديثه، وجّه السفير المصري تساؤلا لافتا حول امتلاك إسرائيل وحدها في المنطقة لأسلحة نووية، مؤكدا أن مصر تتصدر الجهود الدولية لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.