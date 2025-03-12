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ترامب يتراجع عن مقترحه بشأن غزة: لن يطرد أحدا من القطاع
ترامب يتراجع عن مقترحه بشأن غزة: لن يطرد أحدا من القطاع
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه "لن يطرد أحدا من غزة، ولا أحد يجبر سكان القطاع على المغادرة". 12.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-12T18:35+0000
2025-03-12T18:35+0000
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ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، عن الرئيس الأمريكي ترامب، أنه لا أحد سيطرد أحدا من الأراضي الفلسطينية.ويعد تصريح ترامب بمثابة تراجع واضح عن مقترحه السابق بشأن طرد الفلسطينيين من غزة وإقامة "ريفييرا" الشرق الأوسط في القطاع، وهو الاقتراح الذي واجه رفضا عربيا وعالميا واسعا.جاء تصريح ترامب خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، وبحثا الأوضاع في قطاع غزة.ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، عقب لقاء ترامب في البيت الأبيض: "نحن نريد الإفراج عن الأسرى وتحقيق السلام في غزة"، داعيا إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع، في ظل جهود الوساطة الدولية لخوض مباحثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة الموقع بين حركة "حماس" وإسرائيل.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد دعا، بوقت سابق، إلى نقل عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.واستضافت القاهرة قمة عربية طارئة لبحث الأوضاع والتطورات في قطاع غزة، الأسبوع الماضي، مع انتهاء المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، الأحد الماضي، دون اتفاق على تمديدها أو على بدء المرحلة الثانية.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" حيز التنفيذ، في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهراً، أوقعت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود، ردًا على هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
https://sarabic.ae/20250311/السيسي-مجددا-لن-نقبل-تهجير-الفلسطينيين-تحت-أي-مسمى-1098575603.html
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ترامب يتراجع عن مقترحه بشأن غزة: لن يطرد أحدا من القطاع

18:35 GMT 12.03.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaمع غروب الشمس، يجلس فلسطينيون على طاولة كبيرة محاطة بأنقاض المنازل والمباني المدمرة أثناء تجمعهم لتناول وجبة الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان في رفح، جنوب قطاع غزة، السبت 1 مارس 2025.
مع غروب الشمس، يجلس فلسطينيون على طاولة كبيرة محاطة بأنقاض المنازل والمباني المدمرة أثناء تجمعهم لتناول وجبة الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان في رفح، جنوب قطاع غزة، السبت 1 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه "لن يطرد أحدا من غزة، ولا أحد يجبر سكان القطاع على المغادرة".
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، عن الرئيس الأمريكي ترامب، أنه لا أحد سيطرد أحدا من الأراضي الفلسطينية.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
السيسي مجددا: لن نقبل تهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى
أمس, 11:57 GMT
ويعد تصريح ترامب بمثابة تراجع واضح عن مقترحه السابق بشأن طرد الفلسطينيين من غزة وإقامة "ريفييرا" الشرق الأوسط في القطاع، وهو الاقتراح الذي واجه رفضا عربيا وعالميا واسعا.
جاء تصريح ترامب خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، وبحثا الأوضاع في قطاع غزة.
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، عقب لقاء ترامب في البيت الأبيض: "نحن نريد الإفراج عن الأسرى وتحقيق السلام في غزة"، داعيا إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع، في ظل جهود الوساطة الدولية لخوض مباحثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة الموقع بين حركة "حماس" وإسرائيل.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد دعا، بوقت سابق، إلى نقل عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
واستضافت القاهرة قمة عربية طارئة لبحث الأوضاع والتطورات في قطاع غزة، الأسبوع الماضي، مع انتهاء المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، الأحد الماضي، دون اتفاق على تمديدها أو على بدء المرحلة الثانية.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" حيز التنفيذ، في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهراً، أوقعت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود، ردًا على هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
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