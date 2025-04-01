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نبض افريقيا
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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250401/بوتين-يطلب-من-بيلاؤوسوف-تقديم-تقرير-عن-تنفيذ-اتفاقيات-الامتناع-عن-استهداف-منشآت-الطاقة-1099133445.html
بوتين يطلب من بيلاؤوسوف تقديم تقرير عن تنفيذ اتفاقيات الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة
بوتين يطلب من بيلاؤوسوف تقديم تقرير عن تنفيذ اتفاقيات الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة
سبوتنيك عربي
طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، من وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف، تقديم تقرير عن الاتفاقيات المتعلقة بوقف الهجمات المتبادلة على أنظمة الطاقة... 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T12:51+0000
2025-04-01T12:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بوتين، في بداية اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "قبل أن نبدأ المناقشة، أود أن أسأل أندريه ريموفيتش بيلاؤوسوف، حول كيفية تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بوقف الهجمات المتبادلة على أنظمة الطاقة بين روسيا وأوكرانيا".واقترح الرئيس الروسي مناقشة التدابير الإضافية لمكافحة التهديد الإرهابي، قائلا: "اليوم سنناقش التدابير الإضافية لمكافحة التهديد الإرهابي. القضية مهمة للغاية. ليست هناك حاجة لتعليقات إضافية هنا".وتواصل القوات المسلحة الأوكرانية استهداف منشأت الطاقة والبنية التحتية للطاقة في روسيا، من جانب واحد كل يوم، بغض النظر عن تصريحات نظام كييف العلنية حول دعم الاتفاقات الروسية الأمريكية، بشأن حل تدريجي للصراع في أوكرانيا.وفي وقت سابق، أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن أوكرانيا تحاول تعطيل أي اتفاقيات سلام من خلال ضرب البنية التحتية للطاقة الروسية، ما يدل بوضوح على عدم قدرتها على التفاوض.وقال بوليانسكي، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا: "من الواضح تمامًا أنه (نظام كييف) يسعى بمثل هذه الأفعال إلى عرقلة أي اتفاقيات للسلام، ما يُظهر بوضوح عجزه عن التفاوض. وتحتفظ روسيا بحق الرد إذا استمر نظام كييف في هذا النهج التدميري".موسكو: كييف تسعى من خلال ضرب البنية التحتية للطاقة في روسيا إلى تعطيل أي اتفاقات سلامبوتين يؤكد أن ترامب يريد بصدق إنهاء الصراع في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250328/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يواصل-هجماته-على-البنية-التحتية-للطاقة-الروسية--1099025374.html
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روسيا, العالم

بوتين يطلب من بيلاؤوسوف تقديم تقرير عن تنفيذ اتفاقيات الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة

12:51 GMT 01.04.2025
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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تابعنا عبر
طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، من وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف، تقديم تقرير عن الاتفاقيات المتعلقة بوقف الهجمات المتبادلة على أنظمة الطاقة في روسيا وأوكرانيا.
وقال بوتين، في بداية اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "قبل أن نبدأ المناقشة، أود أن أسأل أندريه ريموفيتش بيلاؤوسوف، حول كيفية تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بوقف الهجمات المتبادلة على أنظمة الطاقة بين روسيا وأوكرانيا".
واقترح الرئيس الروسي مناقشة التدابير الإضافية لمكافحة التهديد الإرهابي، قائلا: "اليوم سنناقش التدابير الإضافية لمكافحة التهديد الإرهابي. القضية مهمة للغاية. ليست هناك حاجة لتعليقات إضافية هنا".
وتواصل القوات المسلحة الأوكرانية استهداف منشأت الطاقة والبنية التحتية للطاقة في روسيا، من جانب واحد كل يوم، بغض النظر عن تصريحات نظام كييف العلنية حول دعم الاتفاقات الروسية الأمريكية، بشأن حل تدريجي للصراع في أوكرانيا.
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
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وفي وقت سابق، أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن أوكرانيا تحاول تعطيل أي اتفاقيات سلام من خلال ضرب البنية التحتية للطاقة الروسية، ما يدل بوضوح على عدم قدرتها على التفاوض.
وقال بوليانسكي، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا: "من الواضح تمامًا أنه (نظام كييف) يسعى بمثل هذه الأفعال إلى عرقلة أي اتفاقيات للسلام، ما يُظهر بوضوح عجزه عن التفاوض. وتحتفظ روسيا بحق الرد إذا استمر نظام كييف في هذا النهج التدميري".
موسكو: كييف تسعى من خلال ضرب البنية التحتية للطاقة في روسيا إلى تعطيل أي اتفاقات سلام
بوتين يؤكد أن ترامب يريد بصدق إنهاء الصراع في أوكرانيا
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