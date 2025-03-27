https://sarabic.ae/20250327/بوتين-يؤكد-أن-ترامب-يريد-بصدق-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1099019406.html

بوتين يؤكد أن ترامب يريد بصدق إنهاء الصراع في أوكرانيا

بوتين يؤكد أن ترامب يريد بصدق إنهاء الصراع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يريد حل الصراع الأوكراني بصدق. 27.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-27T23:29+0000

2025-03-27T23:29+0000

2025-03-27T23:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

فلاديمير بوتين

ترامب

أخبار أوكرانيا

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مورمانسك – سبوتنيك. وقال بوتين، في حديث مع طاقم بحارة الغواصة النووية الروسية "أرخانغيلسك": "في رأيي، فإن الرئيس المنتخب حديثًا للولايات المتحدة يريد بصدق إنهاء هذا الصراع".وفي هذا الصدد، أكد بوتين أن "السلطات المدنية [في أوكرانيا] اليوم ليست قانونية فعليا وفقا لدستور أوكرانيا، ولم تجر الانتخابات الرئاسية".وأوضح أن "الدستور مُهيكل بحيث يُعيَّن الجميع من قِبَل الرئيس، بما في ذلك السلطات الإقليمية. يُعيَّن المحافظون، وهكذا. إذا كان هو [فلاديمير زيلينسكي] نفسه غير شرعي، فالجميع غير شرعي أيضًا".واستضافت العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة بين 23 و25 مارس/ آذار الجاري، مباحثات بين وفدين روسي وأميركي، وأخرى منفصلة بين وفدين أوكراني وأميركي، جرت خلالها مناقشة مبادرة مقترحة حول هدنة بين روسيا وأوكرانيا مدتها 30 يوماً لوقف إطلاق النار على البنية التحتية للطاقة وفي البحر الأسود.ووفقًا لبيانين صدرا عن الكرملين والبيت الأبيض، اتفقت روسيا والولايات المتحدة على ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية، كما تعهدت واشنطن بالمساعدة على استعادة وصول الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية وخفض تكلفة التأمين على النقل البحري وتوسيع الوصول إلى الموانئ.كما اتفق البلدان أيضًا على تطوير إجراءات لتنفيذ تفاهمات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب بشأن منع منع توجيه ضربات إلى منشآت البنية التحتية للطاقة في كل من روسيا وأوكرانيا.وأعلن البيت الأبيض، في بيان آخر حول اجتماع وفدين أمريكي وأوكراني في الرياض هذا الأسبوع، أن واشنطن وكييف اتفقتا على أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة "بالمساعدة في تحقيق تبادل أسرى الحرب، والإفراج عن المعتقلين المدنيين، وإعادة الأطفال الأوكرانيين المنقولين قسرا".

https://sarabic.ae/20250327/بوتين-يمكن-مناقشة-تطبيق-الإدارة-المؤقتة-في-أوكرانيا-تحت-رعاية-الأمم-المتحدة-1099019261.html

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فلاديمير بوتين, ترامب, أخبار أوكرانيا