لافروف: يجري التحضير لعقد اجتماع ثان بين روسيا وأمريكا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:16 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
08:36 GMT
24 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
بيارق النصر
القوات النازية تندحر على أبواب موسكو
13:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
قطر جولة جديدة من المفاوضات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا في محاولة لنزع فتيل الصراع الذي تجدد مع تهديدات بتوسع الصراع
14:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
14:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
25 عاما من حكم بوتين غيرت وجه روسيا و موسكو تصف محادثات الرياض حول أوكرانيا بـ "البناءة"
15:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: سوريا أمام تحديات كبيرة، فهل ستخرجها الحكومة الجديدة من أزمتها؟
16:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ما تداعيات إعلان "الصدر" عدم خوض الانتخابات البرلمانية في العراق؟
17:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما تداعيات إعلان "الصدر" عدم خوض الانتخابات البرلمانية في العراق؟
08:18 GMT
29 د
نبض افريقيا
قطر جولة جديدة من المفاوضات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا في محاولة لنزع فتيل الصراع الذي تجدد مع تهديدات بتوسع الصراع
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
14:00 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
14:27 GMT
33 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
15:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: لا استقرار عالمي بدون روسيا والصين
16:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نيويورك تايمز: أزمة أوكرانيا هي حرب بالوكالة يشنها الناتو على روسيا
17:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
150 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250401/لافروف-يجري-التحضير-لعقد-اجتماع-ثان-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-1099140621.html
لافروف: يجري التحضير لعقد اجتماع ثان بين روسيا وأمريكا
لافروف: يجري التحضير لعقد اجتماع ثان بين روسيا وأمريكا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه يجري التحضير لعقد اجتماع ثان بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، سيخصص لإزالة العقبات التي تعترض العلاقات... 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T14:43+0000
2025-04-01T15:26+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/14/1081246379_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_6be46ada543a78bd72da4c853ed810e3.jpg
وقال لافروف للصحفيين: "كان هناك اجتماع في إسطنبول، والآن يتم الإعداد للاجتماع الثاني، وفي الوقت نفسه تجري الاتصالات عبر الهاتف، وعبر تقنية الفيديو، لا أريد أن أقدم تنبؤات، لكننا نرى التقدم الناشئ ورغبة الشركاء الأمريكيين في إزالة هذه العقبات غير المقبولة من حيث الممارسة الدبلوماسية للعمل العادي للدبلوماسيين في العواصم".وأكد لافروف أن روسيا بحاجة إلى أفعال ملموسة، وليس وعودا، لتجديد مبادرة البحر الأسود، مشيرا إلى أن الأمريكيين يدرسون حاليا مقترحات الجانب الروسي.وصرّح لافروف أن روسيا تلتزم بنسبة 100% بوقف الهجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.وأوضح لافروف أن روسيا نقلت معلومات إلى أمريكا، وكذلك إلى الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بشأن كيفية انتهاك أوكرانيا لوقف الهجمات على منشآت الطاقة.وصرح لافروف أنه هو وبيلاؤوسوف أبلغا الرئيس بوتين بعدم التزام أوكرانيا باتفاق وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة.وأضاف لافروف: "تحدث بيلاؤوسوف، عن كيفية الالتزام بالوقف (استهداف منشآت الطاقة)، الذي تم الاتفاق عليه بناءً على اقتراح الرئيس ترامب في 18 آذار، خلال محادثة هاتفية بين رئيسي روسيا وأمريكا".وأوضح لافرف أن "بيلاؤوسوف أخبر أنه لم يتم الالتزام بالوقف، فمنشآت الطاقة الروسية تتعرض للهجوم طوال هذا الوقت، ربما مع فاصل لمدة يوم أو يومين، وأدرج جميع المرافق التي كانت أهدافًا للطائرات المسيرة الأوكرانية خلال الفترة الماضية، بما في ذلك الليلة الماضية. وأنا واصلت على نفس المنوال".وأكد لافروف أن بوتين طلب في اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، التحدث عن الاجتماع مع الولايات المتحدة بشأن تجديد مبادرة البحر الأسود.وأشار لافروف إلى أن روسيا قدمت مقترحات محددة لتنفيذ مبادرة البحر الأسود وهي ضرورية كي لا تتكرر التجربة المؤسفة لعام 2022.وفي وقت سابق من اليوم، طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف، تقديم تقرير عن الاتفاقيات المتعلقة بوقف الهجمات المتبادلة على أنظمة الطاقة في روسيا وأوكرانيا.وقال بوتين، في بداية اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "قبل أن نبدأ المناقشة، أود أن أسأل أندريه ريموفيتش بيلاؤوسوف، حول كيفية تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بوقف الهجمات المتبادلة على أنظمة الطاقة بين روسيا وأوكرانيا".واقترح الرئيس الروسي مناقشة التدابير الإضافية لمكافحة التهديد الإرهابي، قائلا: "اليوم سنناقش التدابير الإضافية لمكافحة التهديد الإرهابي. القضية مهمة للغاية. ليست هناك حاجة لتعليقات إضافية هنا".بوتين يطلب من بيلاؤوسوف تقديم تقرير عن تنفيذ اتفاقيات الامتناع عن استهداف منشآت الطاقةالدفاع الروسية: نظام كييف يواصل هجماته على البنية التحتية للطاقة الروسية
https://sarabic.ae/20250401/بوتين-يطلب-من-بيلاؤوسوف-تقديم-تقرير-عن-تنفيذ-اتفاقيات-الامتناع-عن-استهداف-منشآت-الطاقة-1099133445.html
https://sarabic.ae/20250331/الكرملين-روسيا-وأمريكا-تعملان-على-تنفيذ-أفكار-تتعلق-بالتسوية-الأوكرانية-1099100957.html
https://sarabic.ae/20250325/ترامب-أمريكا-تدرس-جميع-شروط-روسيا-لوقف-الضربات-في-البحر-الأسود-1098949660.html
https://sarabic.ae/20250401/الكرملين-روسيا-تواصل-اتصالاتها-مع-أمريكا-بشأن-أوكرانيا-1099128170.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/14/1081246379_151:0:2880:2047_1920x0_80_0_0_5de9029a7f1f070e49a5bfde9a84b936.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

لافروف: يجري التحضير لعقد اجتماع ثان بين روسيا وأمريكا

14:43 GMT 01.04.2025 (تم التحديث: 15:26 GMT 01.04.2025)
© Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الأمن الدولي
 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
© Пресс-служба МИД РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه يجري التحضير لعقد اجتماع ثان بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، سيخصص لإزالة العقبات التي تعترض العلاقات الثنائية.
وقال لافروف للصحفيين: "كان هناك اجتماع في إسطنبول، والآن يتم الإعداد للاجتماع الثاني، وفي الوقت نفسه تجري الاتصالات عبر الهاتف، وعبر تقنية الفيديو، لا أريد أن أقدم تنبؤات، لكننا نرى التقدم الناشئ ورغبة الشركاء الأمريكيين في إزالة هذه العقبات غير المقبولة من حيث الممارسة الدبلوماسية للعمل العادي للدبلوماسيين في العواصم".

وأوضح لافروف أنه "يرى تقدماً ناشئاً ورغبة من الشركاء الأمريكيين في إزالة العقبات غير المقبولة أمام عمل دبلوماسي البلدين".

وأكد لافروف أن روسيا بحاجة إلى أفعال ملموسة، وليس وعودا، لتجديد مبادرة البحر الأسود، مشيرا إلى أن الأمريكيين يدرسون حاليا مقترحات الجانب الروسي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يطلب من بيلاؤوسوف تقديم تقرير عن تنفيذ اتفاقيات الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة
12:51 GMT
وصرّح لافروف أن روسيا تلتزم بنسبة 100% بوقف الهجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

يلتزم الجيش الروسي بوقف إطلاق النار، الذي أمر الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) بالالتزام به بشكل صارم خلال محادثة هاتفية مع (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب في 18 مارس /آذار.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات الثنائية بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وأوضح لافروف أن روسيا نقلت معلومات إلى أمريكا، وكذلك إلى الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بشأن كيفية انتهاك أوكرانيا لوقف الهجمات على منشآت الطاقة.

لقد أحلنا قائمة الانتهاكات التي قدمها، أندريه بيلاؤوسوف (وزير الدفاع الروسي)، إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، وأحلت هذه القائمة أيضا إلى وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، وأحلناها إلى ممثلينا في الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حتى يتمكنوا في عملهم من أن يظهروا بحقائق ملموسة ما هي قيمة كلمة السلطات الأوكرانية الحالية، إذا كان بالإمكان تسميتها بالسلطة.

وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
الكرملين: روسيا وأمريكا تعملان على تنفيذ أفكار تتعلق بالتسوية الأوكرانية
أمس, 10:37 GMT
وصرح لافروف أنه هو وبيلاؤوسوف أبلغا الرئيس بوتين بعدم التزام أوكرانيا باتفاق وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة.

في بداية جلسة مجلس الأمن اليوم، طلب الرئيس، قبل الانتقال إلى القضية الرئيسية المتمثلة في مكافحة التهديدات الإرهابية، مني ومن وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف أن نتحدث عن كيفية تطور علاقاتنا مع الأمريكيين بالملف الأوكراني.

لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وأضاف لافروف: "تحدث بيلاؤوسوف، عن كيفية الالتزام بالوقف (استهداف منشآت الطاقة)، الذي تم الاتفاق عليه بناءً على اقتراح الرئيس ترامب في 18 آذار، خلال محادثة هاتفية بين رئيسي روسيا وأمريكا".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
ترامب: أمريكا تدرس جميع شروط روسيا لوقف الضربات في البحر الأسود
25 مارس, 19:50 GMT
وأوضح لافرف أن "بيلاؤوسوف أخبر أنه لم يتم الالتزام بالوقف، فمنشآت الطاقة الروسية تتعرض للهجوم طوال هذا الوقت، ربما مع فاصل لمدة يوم أو يومين، وأدرج جميع المرافق التي كانت أهدافًا للطائرات المسيرة الأوكرانية خلال الفترة الماضية، بما في ذلك الليلة الماضية. وأنا واصلت على نفس المنوال".
وأكد لافروف أن بوتين طلب في اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، التحدث عن الاجتماع مع الولايات المتحدة بشأن تجديد مبادرة البحر الأسود.

طلب الرئيس التحدث عن مجالات عمل أخرى مع الأمريكيين، بما في ذلك ما تمت مناقشته منذ 24 مارس/آذار في الرياض، عندما التقى خبراء روس وأمريكيون بشأن قضايا إحياء واستئناف وإعادة تنشيط ما يسمى بمبادرة البحر الأسود، مبادرة الحبوب.

لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وأشار لافروف إلى أن روسيا قدمت مقترحات محددة لتنفيذ مبادرة البحر الأسود وهي ضرورية كي لا تتكرر التجربة المؤسفة لعام 2022.
وفي وقت سابق من اليوم، طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف، تقديم تقرير عن الاتفاقيات المتعلقة بوقف الهجمات المتبادلة على أنظمة الطاقة في روسيا وأوكرانيا.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
الكرملين: روسيا تواصل اتصالاتها مع أمريكا بشأن أوكرانيا
10:36 GMT
وقال بوتين، في بداية اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "قبل أن نبدأ المناقشة، أود أن أسأل أندريه ريموفيتش بيلاؤوسوف، حول كيفية تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بوقف الهجمات المتبادلة على أنظمة الطاقة بين روسيا وأوكرانيا".
واقترح الرئيس الروسي مناقشة التدابير الإضافية لمكافحة التهديد الإرهابي، قائلا: "اليوم سنناقش التدابير الإضافية لمكافحة التهديد الإرهابي. القضية مهمة للغاية. ليست هناك حاجة لتعليقات إضافية هنا".
بوتين يطلب من بيلاؤوسوف تقديم تقرير عن تنفيذ اتفاقيات الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة
الدفاع الروسية: نظام كييف يواصل هجماته على البنية التحتية للطاقة الروسية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала