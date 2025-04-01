https://sarabic.ae/20250401/لافروف-يجري-التحضير-لعقد-اجتماع-ثان-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-1099140621.html
لافروف: يجري التحضير لعقد اجتماع ثان بين روسيا وأمريكا
لافروف: يجري التحضير لعقد اجتماع ثان بين روسيا وأمريكا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه يجري التحضير لعقد اجتماع ثان بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، سيخصص لإزالة العقبات التي تعترض العلاقات... 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T14:43+0000
2025-04-01T14:43+0000
2025-04-01T15:26+0000
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وقال لافروف للصحفيين: "كان هناك اجتماع في إسطنبول، والآن يتم الإعداد للاجتماع الثاني، وفي الوقت نفسه تجري الاتصالات عبر الهاتف، وعبر تقنية الفيديو، لا أريد أن أقدم تنبؤات، لكننا نرى التقدم الناشئ ورغبة الشركاء الأمريكيين في إزالة هذه العقبات غير المقبولة من حيث الممارسة الدبلوماسية للعمل العادي للدبلوماسيين في العواصم".وأكد لافروف أن روسيا بحاجة إلى أفعال ملموسة، وليس وعودا، لتجديد مبادرة البحر الأسود، مشيرا إلى أن الأمريكيين يدرسون حاليا مقترحات الجانب الروسي.وصرّح لافروف أن روسيا تلتزم بنسبة 100% بوقف الهجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.وأوضح لافروف أن روسيا نقلت معلومات إلى أمريكا، وكذلك إلى الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بشأن كيفية انتهاك أوكرانيا لوقف الهجمات على منشآت الطاقة.وصرح لافروف أنه هو وبيلاؤوسوف أبلغا الرئيس بوتين بعدم التزام أوكرانيا باتفاق وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة.وأضاف لافروف: "تحدث بيلاؤوسوف، عن كيفية الالتزام بالوقف (استهداف منشآت الطاقة)، الذي تم الاتفاق عليه بناءً على اقتراح الرئيس ترامب في 18 آذار، خلال محادثة هاتفية بين رئيسي روسيا وأمريكا".وأوضح لافرف أن "بيلاؤوسوف أخبر أنه لم يتم الالتزام بالوقف، فمنشآت الطاقة الروسية تتعرض للهجوم طوال هذا الوقت، ربما مع فاصل لمدة يوم أو يومين، وأدرج جميع المرافق التي كانت أهدافًا للطائرات المسيرة الأوكرانية خلال الفترة الماضية، بما في ذلك الليلة الماضية. وأنا واصلت على نفس المنوال".وأكد لافروف أن بوتين طلب في اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، التحدث عن الاجتماع مع الولايات المتحدة بشأن تجديد مبادرة البحر الأسود.وأشار لافروف إلى أن روسيا قدمت مقترحات محددة لتنفيذ مبادرة البحر الأسود وهي ضرورية كي لا تتكرر التجربة المؤسفة لعام 2022.وفي وقت سابق من اليوم، طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف، تقديم تقرير عن الاتفاقيات المتعلقة بوقف الهجمات المتبادلة على أنظمة الطاقة في روسيا وأوكرانيا.وقال بوتين، في بداية اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "قبل أن نبدأ المناقشة، أود أن أسأل أندريه ريموفيتش بيلاؤوسوف، حول كيفية تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بوقف الهجمات المتبادلة على أنظمة الطاقة بين روسيا وأوكرانيا".واقترح الرئيس الروسي مناقشة التدابير الإضافية لمكافحة التهديد الإرهابي، قائلا: "اليوم سنناقش التدابير الإضافية لمكافحة التهديد الإرهابي. القضية مهمة للغاية. ليست هناك حاجة لتعليقات إضافية هنا".بوتين يطلب من بيلاؤوسوف تقديم تقرير عن تنفيذ اتفاقيات الامتناع عن استهداف منشآت الطاقةالدفاع الروسية: نظام كييف يواصل هجماته على البنية التحتية للطاقة الروسية
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https://sarabic.ae/20250401/الكرملين-روسيا-تواصل-اتصالاتها-مع-أمريكا-بشأن-أوكرانيا-1099128170.html
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لافروف: يجري التحضير لعقد اجتماع ثان بين روسيا وأمريكا
14:43 GMT 01.04.2025 (تم التحديث: 15:26 GMT 01.04.2025)
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه يجري التحضير لعقد اجتماع ثان بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، سيخصص لإزالة العقبات التي تعترض العلاقات الثنائية.
وقال لافروف للصحفيين: "كان هناك اجتماع في إسطنبول، والآن يتم الإعداد للاجتماع الثاني، وفي الوقت نفسه تجري الاتصالات عبر الهاتف، وعبر تقنية الفيديو، لا أريد أن أقدم تنبؤات، لكننا نرى التقدم الناشئ ورغبة الشركاء الأمريكيين في إزالة هذه العقبات غير المقبولة من حيث الممارسة الدبلوماسية للعمل العادي للدبلوماسيين في العواصم".
وأوضح لافروف أنه "يرى تقدماً ناشئاً ورغبة من الشركاء الأمريكيين في إزالة العقبات غير المقبولة أمام عمل دبلوماسي البلدين".
وأكد لافروف أن روسيا بحاجة إلى أفعال ملموسة، وليس وعودا، لتجديد مبادرة البحر الأسود، مشيرا إلى أن الأمريكيين يدرسون حاليا مقترحات الجانب الروسي.
وصرّح لافروف أن روسيا تلتزم بنسبة 100% بوقف الهجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.
يلتزم الجيش الروسي بوقف إطلاق النار، الذي أمر الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) بالالتزام به بشكل صارم خلال محادثة هاتفية مع (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب في 18 مارس /آذار.
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وأوضح لافروف أن روسيا نقلت معلومات إلى أمريكا، وكذلك إلى الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بشأن كيفية انتهاك أوكرانيا لوقف الهجمات على منشآت الطاقة.
لقد أحلنا قائمة الانتهاكات التي قدمها، أندريه بيلاؤوسوف (وزير الدفاع الروسي)، إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، وأحلت هذه القائمة أيضا إلى وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، وأحلناها إلى ممثلينا في الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حتى يتمكنوا في عملهم من أن يظهروا بحقائق ملموسة ما هي قيمة كلمة السلطات الأوكرانية الحالية، إذا كان بالإمكان تسميتها بالسلطة.
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وصرح لافروف أنه هو وبيلاؤوسوف أبلغا الرئيس بوتين بعدم التزام أوكرانيا باتفاق وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة.
في بداية جلسة مجلس الأمن اليوم، طلب الرئيس، قبل الانتقال إلى القضية الرئيسية المتمثلة في مكافحة التهديدات الإرهابية، مني ومن وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف أن نتحدث عن كيفية تطور علاقاتنا مع الأمريكيين بالملف الأوكراني.
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وأضاف لافروف: "تحدث بيلاؤوسوف، عن كيفية الالتزام بالوقف (استهداف منشآت الطاقة)، الذي تم الاتفاق عليه بناءً على اقتراح الرئيس ترامب في 18 آذار، خلال محادثة هاتفية بين رئيسي روسيا وأمريكا".
وأوضح لافرف أن "بيلاؤوسوف أخبر أنه لم يتم الالتزام بالوقف، فمنشآت الطاقة الروسية تتعرض للهجوم طوال هذا الوقت
، ربما مع فاصل لمدة يوم أو يومين، وأدرج جميع المرافق التي كانت أهدافًا للطائرات المسيرة الأوكرانية خلال الفترة الماضية، بما في ذلك الليلة الماضية. وأنا واصلت على نفس المنوال".
وأكد لافروف أن بوتين طلب في اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، التحدث عن الاجتماع مع الولايات المتحدة بشأن تجديد مبادرة البحر الأسود.
طلب الرئيس التحدث عن مجالات عمل أخرى مع الأمريكيين، بما في ذلك ما تمت مناقشته منذ 24 مارس/آذار في الرياض، عندما التقى خبراء روس وأمريكيون بشأن قضايا إحياء واستئناف وإعادة تنشيط ما يسمى بمبادرة البحر الأسود، مبادرة الحبوب.
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وأشار لافروف إلى أن روسيا قدمت مقترحات محددة لتنفيذ مبادرة البحر الأسود وهي ضرورية كي لا تتكرر التجربة المؤسفة لعام 2022.
وقال بوتين، في بداية اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "قبل أن نبدأ المناقشة، أود أن أسأل أندريه ريموفيتش بيلاؤوسوف، حول كيفية تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بوقف الهجمات المتبادلة على أنظمة الطاقة بين روسيا وأوكرانيا".
واقترح الرئيس الروسي مناقشة التدابير الإضافية لمكافحة التهديد الإرهابي، قائلا: "اليوم سنناقش التدابير الإضافية لمكافحة التهديد الإرهابي. القضية مهمة للغاية. ليست هناك حاجة لتعليقات إضافية هنا".