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نبض افريقيا
قطر جولة جديدة من المفاوضات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا في محاولة لنزع فتيل الصراع الذي تجدد مع تهديدات بتوسع الصراع
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الكرملين: روسيا تواصل اتصالاتها مع أمريكا بشأن أوكرانيا
الكرملين: روسيا تواصل اتصالاتها مع أمريكا بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تواصل اتصالاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الملف الأوكراني، مؤكدًا... 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T10:36+0000
2025-04-01T10:36+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين: "لقد ناقشنا هذا الموضوع بالأمس. ونواصل اتصالاتنا مع الجانب الأمريكي. الموضوع معقد للغاية، والجوهر الذي نناقشه، المتعلق بالتنظيم الأوكراني، معقد للغاية، ويتطلب جهدًا إضافيًا كبيرًا، ونواصل اتصالاتنا مع الجانب الأمريكي".وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن، تمرّ بوضع شديد الصعوبة، بسبب السياسات التي اتبعتها الإدارات الأمريكية السابقة، على مدى سنوات.ومن جهته، أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن "الاتصالات بين موسكو وواشنطن، فتحت نافذة من الفرص نحو تعايش غير تصادمي بين البلدين".وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محادثة هاتفية يوم 18 مارس/ آذار الماضي، وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن رئيسي البلدين ناقشا، خلال المحادثة، تسوية الصراع الأوكراني، وأعربا أيضا عن الاهتمام المتبادل بتطبيع العلاقات في ضوء مسؤوليتهما الخاصة في ضمان الأمن والاستقرار في العالم.الكرملين: بوتين وترامب تبادلا وجهات النظر التفصيلية حول الأزمة الأوكرانية ميدفيديف: مكالمة بوتين وترامب أظهرت أنه لا يوجد سوى روسيا وأمريكا في "غرفة الطعام"
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https://sarabic.ae/20250327/ريابكوف-الاتصالات-بين-موسكو-وواشنطن-فتحت-نافذة-من-الفرص-نحو-تعايش-غير-التصادمي-بين-البلدين-----1098990615.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الكرملين: روسيا تواصل اتصالاتها مع أمريكا بشأن أوكرانيا

10:36 GMT 01.04.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تواصل اتصالاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الملف الأوكراني، مؤكدًا أن القضية الأوكرانية معقدة للغاية وتتطلب جهودًا إضافية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لقد ناقشنا هذا الموضوع بالأمس. ونواصل اتصالاتنا مع الجانب الأمريكي. الموضوع معقد للغاية، والجوهر الذي نناقشه، المتعلق بالتنظيم الأوكراني، معقد للغاية، ويتطلب جهدًا إضافيًا كبيرًا، ونواصل اتصالاتنا مع الجانب الأمريكي".
وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن، تمرّ بوضع شديد الصعوبة، بسبب السياسات التي اتبعتها الإدارات الأمريكية السابقة، على مدى سنوات.
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ومن جهته، أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن "الاتصالات بين موسكو وواشنطن، فتحت نافذة من الفرص نحو تعايش غير تصادمي بين البلدين".
وقال ريابكوف إنه "في الوقت الحالي، من السابق لأوانه وضع تنبؤات بعيدة المدى حول آفاق العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكدًا أن "الاتصالات بين البلدين هي بداية عملية طويلة وصعبة لتحسين العلاقات".
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وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محادثة هاتفية يوم 18 مارس/ آذار الماضي، وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن رئيسي البلدين ناقشا، خلال المحادثة، تسوية الصراع الأوكراني، وأعربا أيضا عن الاهتمام المتبادل بتطبيع العلاقات في ضوء مسؤوليتهما الخاصة في ضمان الأمن والاستقرار في العالم.
الكرملين: بوتين وترامب تبادلا وجهات النظر التفصيلية حول الأزمة الأوكرانية
ميدفيديف: مكالمة بوتين وترامب أظهرت أنه لا يوجد سوى روسيا وأمريكا في "غرفة الطعام"
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