https://sarabic.ae/20250327/الخارجية-الروسية-الإدارات-الأمريكية-السابقة-دمّرت-العلاقات-مع-روسيا-على-مدى-سنوات-طويلة-1098986542.html

الخارجية الروسية: الإدارات الأمريكية السابقة دمرت العلاقات مع روسيا على مدى سنوات طويلة

الخارجية الروسية: الإدارات الأمريكية السابقة دمرت العلاقات مع روسيا على مدى سنوات طويلة

سبوتنيك عربي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن تمرّ بوضع شديد الصعوبة، بسبب السياسات التي اتبعتها الإدارات... 27.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-27T03:39+0000

2025-03-27T03:39+0000

2025-03-27T03:46+0000

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وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أوضحت زاخاروفا أن السفير الروسي الجديد لدى الولايات المتحدة، ألكسندر دارشييف، سيتولى تنفيذ السياسة الخارجية الروسية في بلد مضيف يشهد توترات كبيرة مع موسكو.وأضافت: "مثل أي سفير يُرسل ويُعتمد من قبل الرئيس، فإنه ينفّذ توجهات السياسة الخارجية الروسية. وفي هذه الحالة بالذات، فإن الوضع بالغ التعقيد، نظرًا لأن الإدارات الأمريكية السابقة دمّرت هذه العلاقات الثنائية على مدى سنوات طويلة".واستضافت العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 23 إلى 25 آذار/مارس الجاري، جولة مباحثات شملت وفدين من روسيا والولايات المتحدة، وأخرى منفصلة بين وفدين من أوكرانيا والولايات المتحدة، حيث جرى خلالها مناقشة مبادرة مقترحة لوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا بين روسيا وأوكرانيا، تشمل البنية التحتية للطاقة والأنشطة في البحر الأسود.ووفقًا لبيانين صدرا عن الكرملين والبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، اتفقت موسكو وواشنطن على ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية. كما تعهدت الولايات المتحدة بالمساعدة في استعادة وصول الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، وتخفيض تكلفة التأمين على النقل البحري، وتوسيع الوصول إلى الموانئ.كما اتفق الجانبان على وضع آليات لتنفيذ التفاهمات التي توصل إليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي دونالد ترامب، بشأن الامتناع المتبادل عن استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة في كل من روسيا وأوكرانيا.وفي بيان منفصل حول اجتماع الوفدين الأمريكي والأوكراني في الرياض، أكدت واشنطن وكييف أن الولايات المتحدة ملتزمة بالمساعدة في تحقيق تبادل أسرى الحرب، والإفراج عن المعتقلين المدنيين، وإعادة الأطفال الأوكرانيين الذين تم نقلهم قسرًا.وفي السياق ذاته، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي دونالد ترامب، محادثة هاتفية يوم الثلاثاء 18 آذار/مارس، ناقشا خلالها سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك إمكانية وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، ووضع شروط لمنع التصعيد، بالإضافة إلى عدد من القضايا الدولية الأخرى.واتفق الزعيمان على أن الصراع يجب أن يُحسم عبر تسوية سلمية دائمة، تبدأ بوقف استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب مفاوضات فنية لتنفيذ هدنة بحرية في البحر الأسود، تمهيدًا لوقف شامل لإطلاق النار.وأكد بوتين، خلال الاتصال، أن الوقف الكامل للمساعدات العسكرية والاستخباراتية الأجنبية المقدمة لأوكرانيا يمثل شرطًا أساسيًا للتوصل إلى حل سلمي. كما أبدى ترحيبه بمبادرة ترامب بشأن وقف متبادل لاستهداف منشآت الطاقة لمدة 30 يومًا، كخطوة أولى نحو التهدئة الشاملة.

https://sarabic.ae/20250327/سفير-موسكو-في-واشنطن-العمل-جار-على-تطبيع-العلاقات-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-1098985790.html

https://sarabic.ae/20250326/المبعوث-الأمريكي-إلى-كييف-يكشف-عن-الجزء-الأصعب-من-حل-الصراع-في-أوكرانيا-1098983301.html

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سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم