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https://sarabic.ae/20250327/الخارجية-الروسية-الإدارات-الأمريكية-السابقة-دمّرت-العلاقات-مع-روسيا-على-مدى-سنوات-طويلة-1098986542.html
الخارجية الروسية: الإدارات الأمريكية السابقة دمرت العلاقات مع روسيا على مدى سنوات طويلة
الخارجية الروسية: الإدارات الأمريكية السابقة دمرت العلاقات مع روسيا على مدى سنوات طويلة
سبوتنيك عربي
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن تمرّ بوضع شديد الصعوبة، بسبب السياسات التي اتبعتها الإدارات... 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T03:39+0000
2025-03-27T03:46+0000
سلاح روسيا
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وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أوضحت زاخاروفا أن السفير الروسي الجديد لدى الولايات المتحدة، ألكسندر دارشييف، سيتولى تنفيذ السياسة الخارجية الروسية في بلد مضيف يشهد توترات كبيرة مع موسكو.وأضافت: "مثل أي سفير يُرسل ويُعتمد من قبل الرئيس، فإنه ينفّذ توجهات السياسة الخارجية الروسية. وفي هذه الحالة بالذات، فإن الوضع بالغ التعقيد، نظرًا لأن الإدارات الأمريكية السابقة دمّرت هذه العلاقات الثنائية على مدى سنوات طويلة".واستضافت العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 23 إلى 25 آذار/مارس الجاري، جولة مباحثات شملت وفدين من روسيا والولايات المتحدة، وأخرى منفصلة بين وفدين من أوكرانيا والولايات المتحدة، حيث جرى خلالها مناقشة مبادرة مقترحة لوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا بين روسيا وأوكرانيا، تشمل البنية التحتية للطاقة والأنشطة في البحر الأسود.ووفقًا لبيانين صدرا عن الكرملين والبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، اتفقت موسكو وواشنطن على ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية. كما تعهدت الولايات المتحدة بالمساعدة في استعادة وصول الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، وتخفيض تكلفة التأمين على النقل البحري، وتوسيع الوصول إلى الموانئ.كما اتفق الجانبان على وضع آليات لتنفيذ التفاهمات التي توصل إليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي دونالد ترامب، بشأن الامتناع المتبادل عن استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة في كل من روسيا وأوكرانيا.وفي بيان منفصل حول اجتماع الوفدين الأمريكي والأوكراني في الرياض، أكدت واشنطن وكييف أن الولايات المتحدة ملتزمة بالمساعدة في تحقيق تبادل أسرى الحرب، والإفراج عن المعتقلين المدنيين، وإعادة الأطفال الأوكرانيين الذين تم نقلهم قسرًا.وفي السياق ذاته، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي دونالد ترامب، محادثة هاتفية يوم الثلاثاء 18 آذار/مارس، ناقشا خلالها سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك إمكانية وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، ووضع شروط لمنع التصعيد، بالإضافة إلى عدد من القضايا الدولية الأخرى.واتفق الزعيمان على أن الصراع يجب أن يُحسم عبر تسوية سلمية دائمة، تبدأ بوقف استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب مفاوضات فنية لتنفيذ هدنة بحرية في البحر الأسود، تمهيدًا لوقف شامل لإطلاق النار.وأكد بوتين، خلال الاتصال، أن الوقف الكامل للمساعدات العسكرية والاستخباراتية الأجنبية المقدمة لأوكرانيا يمثل شرطًا أساسيًا للتوصل إلى حل سلمي. كما أبدى ترحيبه بمبادرة ترامب بشأن وقف متبادل لاستهداف منشآت الطاقة لمدة 30 يومًا، كخطوة أولى نحو التهدئة الشاملة.
https://sarabic.ae/20250327/سفير-موسكو-في-واشنطن-العمل-جار-على-تطبيع-العلاقات-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-1098985790.html
https://sarabic.ae/20250326/المبعوث-الأمريكي-إلى-كييف-يكشف-عن-الجزء-الأصعب-من-حل-الصراع-في-أوكرانيا-1098983301.html
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سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الخارجية الروسية: الإدارات الأمريكية السابقة دمرت العلاقات مع روسيا على مدى سنوات طويلة

03:39 GMT 27.03.2025 (تم التحديث: 03:46 GMT 27.03.2025)
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن تمرّ بوضع شديد الصعوبة، بسبب السياسات التي اتبعتها الإدارات الأمريكية السابقة على مدى سنوات.
وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أوضحت زاخاروفا أن السفير الروسي الجديد لدى الولايات المتحدة، ألكسندر دارشييف، سيتولى تنفيذ السياسة الخارجية الروسية في بلد مضيف يشهد توترات كبيرة مع موسكو.
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
سفير موسكو في واشنطن: العمل جار على تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة
01:30 GMT
وأضافت: "مثل أي سفير يُرسل ويُعتمد من قبل الرئيس، فإنه ينفّذ توجهات السياسة الخارجية الروسية. وفي هذه الحالة بالذات، فإن الوضع بالغ التعقيد، نظرًا لأن الإدارات الأمريكية السابقة دمّرت هذه العلاقات الثنائية على مدى سنوات طويلة".
واستضافت العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 23 إلى 25 آذار/مارس الجاري، جولة مباحثات شملت وفدين من روسيا والولايات المتحدة، وأخرى منفصلة بين وفدين من أوكرانيا والولايات المتحدة، حيث جرى خلالها مناقشة مبادرة مقترحة لوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا بين روسيا وأوكرانيا، تشمل البنية التحتية للطاقة والأنشطة في البحر الأسود.
ووفقًا لبيانين صدرا عن الكرملين والبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، اتفقت موسكو وواشنطن على ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية. كما تعهدت الولايات المتحدة بالمساعدة في استعادة وصول الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، وتخفيض تكلفة التأمين على النقل البحري، وتوسيع الوصول إلى الموانئ.
كما اتفق الجانبان على وضع آليات لتنفيذ التفاهمات التي توصل إليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي دونالد ترامب، بشأن الامتناع المتبادل عن استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة في كل من روسيا وأوكرانيا.
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المبعوث الأمريكي إلى كييف يكشف عن الجزء الأصعب من حل الصراع في أوكرانيا
أمس, 20:31 GMT
وفي بيان منفصل حول اجتماع الوفدين الأمريكي والأوكراني في الرياض، أكدت واشنطن وكييف أن الولايات المتحدة ملتزمة بالمساعدة في تحقيق تبادل أسرى الحرب، والإفراج عن المعتقلين المدنيين، وإعادة الأطفال الأوكرانيين الذين تم نقلهم قسرًا.
وفي السياق ذاته، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي دونالد ترامب، محادثة هاتفية يوم الثلاثاء 18 آذار/مارس، ناقشا خلالها سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك إمكانية وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، ووضع شروط لمنع التصعيد، بالإضافة إلى عدد من القضايا الدولية الأخرى.
واتفق الزعيمان على أن الصراع يجب أن يُحسم عبر تسوية سلمية دائمة، تبدأ بوقف استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب مفاوضات فنية لتنفيذ هدنة بحرية في البحر الأسود، تمهيدًا لوقف شامل لإطلاق النار.
وأكد بوتين، خلال الاتصال، أن الوقف الكامل للمساعدات العسكرية والاستخباراتية الأجنبية المقدمة لأوكرانيا يمثل شرطًا أساسيًا للتوصل إلى حل سلمي. كما أبدى ترحيبه بمبادرة ترامب بشأن وقف متبادل لاستهداف منشآت الطاقة لمدة 30 يومًا، كخطوة أولى نحو التهدئة الشاملة.
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