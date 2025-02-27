https://sarabic.ae/20250227/الأمم-المتحدة-ترحب-بالحوار-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-1098246742.html
الأمم المتحدة ترحب بالحوار بين روسيا والولايات المتحدة
الأمم المتحدة ترحب بالحوار بين روسيا والولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة ترحب بالحوار بين روسيا والولايات المتحدة، وذلك تعليقا على المفاوضات الأخيرة بين ممثلي موسكو... 27.02.2025, سبوتنيك عربي
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وقال دوجاريك خلال إفادة للصحفيين: "يجب الترحيب بأي حوار بين الولايات المتحدة وروسيا لحل القضايا العالقة".وفي وقت سابق من اليوم، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو تتوقع أن يكون اللقاء الروسي الأمريكي في إسطنبول حول عمل البعثات الدبلوماسية، هو الأول في سلسلة من المشاورات المماثلة. وقالت زاخاروفا خلال إفادة صحفية: "نتوقع أن يكون اجتماع اليوم هو الأول في سلسلة من المشاورات المماثلة بين الخبراء والتي من شأنها أن تقربنا والجانب الأمريكي من التغلب على الخلافات التي نشأت، وتعزيز تدابير بناء الثقة".وفي وقت سابق من اليوم، بدأ لقاء روسي أمريكي، مخصص لبحث "المشاكل" في العلاقات الثنائية والمشاكل المتعلقة بعمل السفارتين في موسكو وواشنطن.وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في تركيا، بأن ممثلي روسيا والولايات المتحدة استهلوا، اليوم الخميس، المحادثات في مقر إقامة القنصل العام الأمريكي في إسطنبول، بشأن القضايا المتعلقة بعمل السفارات.وجرت محادثات روسية - أمريكية رفيعة المستوى في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي. وكما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فقد اتفق الطرفان على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.ترامب: تحدثت مع الرئيس بوتين من أجل التوصل إلى سلام في أوكرانياأمريكا: واشنطن ترغب في مناقشة موضوع الأصول الروسية المجمدة مع موسكو
https://sarabic.ae/20250227/موسكو-الاجتماع-مع-واشنطن-في-إسطنبول-يقربنا-من-التغلب-على-الخلافات---1098227776.html
https://sarabic.ae/20250227/انطلاق-المحادثات-بين-ممثلي-روسيا-والولايات-المتحدة-في-إسطنبول-1098216654.html
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منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الأمم المتحدة ترحب بالحوار بين روسيا والولايات المتحدة
20:16 GMT 27.02.2025 (تم التحديث: 20:17 GMT 27.02.2025)
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة ترحب بالحوار بين روسيا والولايات المتحدة، وذلك تعليقا على المفاوضات الأخيرة بين ممثلي موسكو وواشنطن في إسطنبول.
وقال دوجاريك خلال إفادة للصحفيين: "يجب الترحيب بأي حوار بين الولايات المتحدة وروسيا لحل القضايا العالقة".
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو تتوقع أن يكون اللقاء الروسي الأمريكي في إسطنبول حول عمل البعثات الدبلوماسية، هو الأول في سلسلة من المشاورات المماثلة.
وقالت زاخاروفا خلال إفادة صحفية: "نتوقع أن يكون اجتماع اليوم هو الأول في سلسلة من المشاورات المماثلة بين الخبراء والتي من شأنها أن تقربنا والجانب الأمريكي من التغلب على الخلافات التي نشأت، وتعزيز تدابير بناء الثقة".
وفي وقت سابق من اليوم، بدأ لقاء روسي أمريكي، مخصص لبحث "المشاكل" في العلاقات الثنائية والمشاكل المتعلقة بعمل السفارتين في موسكو وواشنطن.
وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في تركيا، بأن ممثلي روسيا والولايات المتحدة استهلوا، اليوم الخميس، المحادثات في مقر إقامة القنصل العام الأمريكي في إسطنبول، بشأن القضايا المتعلقة بعمل السفارات.
وجرت محادثات روسية - أمريكية رفيعة المستوى
في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي. وكما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فقد اتفق الطرفان على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.