https://sarabic.ae/20250227/موسكو-الاجتماع-مع-واشنطن-في-إسطنبول-يقربنا-من-التغلب-على-الخلافات---1098227776.html
موسكو: الاجتماع مع واشنطن في إسطنبول يقربنا من التغلب على الخلافات
موسكو: الاجتماع مع واشنطن في إسطنبول يقربنا من التغلب على الخلافات
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو تتوقع أن يكون اللقاء الروسي الأمريكي في إسطنبول حول عمل البعثات الدبلوماسية،... 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T11:52+0000
2025-02-27T11:52+0000
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وقالت زاخاروفا خلال إفادة صحفية: "نتوقع أن يكون اجتماع اليوم هو الأول في سلسلة من المشاورات المماثلة بين الخبراء والتي من شأنها أن تقربنا والجانب الأمريكي من التغلب على الخلافات التي نشأت، وتعزيز تدابير بناء الثقة".وأوضحت أن الحل العادل والمستدام الحقيقي للصراع في أوكرانيا مستحيل دون القضاء الكامل وغير القابل للرجوع على أسبابه الجذرية.وفي وقت سابق من اليوم، بدأ لقاء روسي أمريكي، مخصص لبحث "المشاكل" في العلاقات الثنائية والمشاكل المتعلقة بعمل السفارتين في موسكو وواشنطن.وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في تركيا، بأن ممثلي روسيا والولايات المتحدة استهلوا، اليوم الخميس، المحادثات في مقر إقامة القنصل العام الأمريكي في إسطنبول، بشأن القضايا المتعلقة بعمل السفارات.وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم أمس الأربعاء، عن انعقاد اللقاء، كاشفا عن هدفه.وقال لافروف للصحفيين: "أعلنا أن دبلوماسيينا رفيعي المستوى وخبراءنا سيجتمعون ويدرسون المشاكل النظامية التي تراكمت نتيجة للأنشطة غير القانونية للإدارة السابقة والتي خلقت عقبات مصطنعة أمام أنشطة السفارة الروسية، وهو بالطبع ما قمنا به بالمثل وخلقنا أيضا ظروفا غير مريحة لعمل السفارة الأمريكية في موسكو، وسيعقد مثل هذا اللقاء غدا في إسطنبول".وجرت محادثات روسية - أمريكية رفيعة المستوى في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي. وكما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فقد اتفق الطرفان على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.ترامب: تحدثت مع الرئيس بوتين من أجل التوصل إلى سلام في أوكرانياأمريكا: واشنطن ترغب في مناقشة موضوع الأصول الروسية المجمدة مع موسكو
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
موسكو: الاجتماع مع واشنطن في إسطنبول يقربنا من التغلب على الخلافات
11:52 GMT 27.02.2025 (تم التحديث: 12:15 GMT 27.02.2025)
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو تتوقع أن يكون اللقاء الروسي الأمريكي في إسطنبول حول عمل البعثات الدبلوماسية، هو الأول في سلسلة من المشاورات المماثلة.
وقالت زاخاروفا خلال إفادة صحفية: "نتوقع أن يكون اجتماع اليوم هو الأول في سلسلة من المشاورات المماثلة بين الخبراء والتي من شأنها أن تقربنا والجانب الأمريكي من التغلب على الخلافات التي نشأت، وتعزيز تدابير بناء الثقة".
وفي السياق ذاته، أكدت زاخاروفا أن عضوية أوكرانيا المحتملة في حلف شمال الأطلسي ستعني تصعيدا حادا وغير منضبط للصراع مع عواقب وخيمة على الأمن العالمي.
وأوضحت أن الحل العادل والمستدام الحقيقي للصراع في أوكرانيا مستحيل دون القضاء الكامل وغير القابل للرجوع على أسبابه الجذرية.
وفي وقت سابق من اليوم، بدأ لقاء روسي أمريكي، مخصص لبحث "المشاكل" في العلاقات الثنائية والمشاكل المتعلقة بعمل السفارتين في موسكو وواشنطن.
وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في تركيا، بأن ممثلي روسيا والولايات المتحدة استهلوا، اليوم الخميس، المحادثات في مقر إقامة القنصل العام الأمريكي في إسطنبول، بشأن القضايا المتعلقة بعمل السفارات.
وبينت المراسلة أن المفاوضات مستمرة منذ ساعات عدة، وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الاجتماع سيستمر من 4 إلى 5 ساعات، ولن يكون هناك مؤتمر صحفي عقب المفاوضات.
وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم أمس الأربعاء، عن انعقاد اللقاء، كاشفا عن هدفه.
وقال لافروف للصحفيين: "أعلنا أن دبلوماسيينا رفيعي المستوى وخبراءنا سيجتمعون ويدرسون المشاكل النظامية التي تراكمت نتيجة للأنشطة غير القانونية للإدارة السابقة والتي خلقت عقبات مصطنعة أمام أنشطة السفارة الروسية، وهو بالطبع ما قمنا به بالمثل وخلقنا أيضا ظروفا غير مريحة لعمل السفارة الأمريكية في موسكو، وسيعقد مثل هذا اللقاء غدا في إسطنبول".
وجرت محادثات روسية - أمريكية رفيعة المستوى
في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي. وكما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فقد اتفق الطرفان على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.