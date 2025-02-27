https://sarabic.ae/20250227/انطلاق-المحادثات-بين-ممثلي-روسيا-والولايات-المتحدة-في-إسطنبول-1098216654.html
انطلاق المحادثات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في إسطنبول
انطلاق المحادثات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في إسطنبول
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن ممثلي روسيا والولايات المتحدة، استهلوا اليوم الخميس، المحادثات في مقر إقامة القنصل العام الأمريكي في إسطنبول، بشأن القضايا المتعلقة... 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T07:14+0000
2025-02-27T07:14+0000
2025-02-27T07:35+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم أمس الأربعاء عن انعقاد اللقاء، كاشفا عن هدفه.وقال لافروف للصحفيين: "أعلنا أن دبلوماسيينا رفيعي المستوى وخبرائنا سيجتمعون ويدرسون المشاكل النظامية التي تراكمت نتيجة للأنشطة غير القانونية للإدارة السابقة والتي خلقت عقبات مصطنعة أمام أنشطة السفارة الروسية، وهو بالطبع ما قمنا به بالمثل وخلقنا أيضا ظروفا غير مريحة لعمل السفارة الأمريكية في موسكو، وسيعقد مثل هذا اللقاء غدا في إسطنبول".
الولايات المتحدة الأمريكية
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
انطلاق المحادثات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في إسطنبول
07:14 GMT 27.02.2025 (تم التحديث: 07:35 GMT 27.02.2025)
يتبع
أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن ممثلي روسيا والولايات المتحدة، استهلوا اليوم الخميس، المحادثات في مقر إقامة القنصل العام الأمريكي في إسطنبول، بشأن القضايا المتعلقة بعمل السفارات.
وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم أمس الأربعاء عن انعقاد اللقاء، كاشفا عن هدفه.
وقال لافروف للصحفيين: "أعلنا أن دبلوماسيينا رفيعي المستوى وخبرائنا سيجتمعون ويدرسون المشاكل النظامية التي تراكمت نتيجة للأنشطة غير القانونية للإدارة السابقة والتي خلقت عقبات مصطنعة أمام أنشطة السفارة الروسية، وهو بالطبع ما قمنا به بالمثل وخلقنا أيضا ظروفا غير مريحة لعمل السفارة الأمريكية في موسكو، وسيعقد مثل هذا اللقاء غدا في إسطنبول".