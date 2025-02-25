https://sarabic.ae/20250225/أمريكا-واشنطن-ترغب-في-مناقشة-موضوع-الأصول-الروسية-المجمدة-مع-موسكو-1098174913.html
أمريكا: واشنطن ترغب في مناقشة موضوع الأصول الروسية المجمدة مع موسكو
أمريكا: واشنطن ترغب في مناقشة موضوع الأصول الروسية المجمدة مع موسكو
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن ترغب في المناقشة مع روسيا بشأن أصولها المصادرة، وكذلك المصالح التجارية للشركات الأمريكية... 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T18:42+0000
2025-02-25T18:42+0000
2025-02-25T18:42+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال روبيو خلال مقابلة: "هناك فرص للعمل معا، ومن الواضح أن هذا سيشمل الحديث ليس فقط عن الأصول الروسية التي تم تجميدها من قبل الأوروبيين أو الولايات المتحدة أو أي جهة أخرى، ولكن أيضًا الحديث بشأن الشركات الأمريكية التي تضررت".وأكد روبيو أن مطلب فلاديمير زيلينسكي بحصول أوكرانيا على أسلحة نووية، بدلًا من الانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، غير واقعي، ولا يمثل حلًا للمشكلة.وجرت محادثات روسية - أمريكية رفيعة المستوى في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي. وكما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فقد اتفق الطرفان على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.باحث في العلاقات الدولية: بوتين يعزز الاستقلالية التكنولوجية لروسيا وترامب يسعى للتقاربنائب وزير الخارجية الروسي: الاستعدادات للقاء بوتين وترامب جارية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا: واشنطن ترغب في مناقشة موضوع الأصول الروسية المجمدة مع موسكو
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن ترغب في المناقشة مع روسيا بشأن أصولها المصادرة، وكذلك المصالح التجارية للشركات الأمريكية المتضررة، وذلك بمجرد التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا.
وقال روبيو خلال مقابلة: "هناك فرص للعمل معا، ومن الواضح أن هذا سيشمل الحديث ليس فقط عن الأصول الروسية التي تم تجميدها من قبل الأوروبيين أو الولايات المتحدة أو أي جهة أخرى، ولكن أيضًا الحديث بشأن الشركات الأمريكية التي تضررت".
وأضاف روبيو أن هذا الأمر سيكون جزءا من محادثات أوسع بشأن كيفية إعادة ضبط العلاقات بين البلدين.
وأكد روبيو أن مطلب فلاديمير زيلينسكي بحصول أوكرانيا على أسلحة نووية، بدلًا من الانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، غير واقعي، ولا يمثل حلًا للمشكلة.
وجرت محادثات روسية - أمريكية رفيعة المستوى
في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي. وكما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فقد اتفق الطرفان على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.