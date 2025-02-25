أمريكا: واشنطن ترغب في مناقشة موضوع الأصول الروسية المجمدة مع موسكو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:46 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
13:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتنياهو يريد احتلال ثلاث محافظات سورية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
18:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة أدركت أنها خسرت جراء الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ضغوط إسرائيلية وأمريكية لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار الأمريكي الذي يدعو لنهاية الأزمة الأوكرانية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250225/أمريكا-واشنطن-ترغب-في-مناقشة-موضوع-الأصول-الروسية-المجمدة-مع-موسكو-1098174913.html
أمريكا: واشنطن ترغب في مناقشة موضوع الأصول الروسية المجمدة مع موسكو
أمريكا: واشنطن ترغب في مناقشة موضوع الأصول الروسية المجمدة مع موسكو
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن ترغب في المناقشة مع روسيا بشأن أصولها المصادرة، وكذلك المصالح التجارية للشركات الأمريكية... 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T18:42+0000
2025-02-25T18:42+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1096990164_0:153:3062:1875_1920x0_80_0_0_a719366407ed96c06db05a40180a45ef.jpg
وقال روبيو خلال مقابلة: "هناك فرص للعمل معا، ومن الواضح أن هذا سيشمل الحديث ليس فقط عن الأصول الروسية التي تم تجميدها من قبل الأوروبيين أو الولايات المتحدة أو أي جهة أخرى، ولكن أيضًا الحديث بشأن الشركات الأمريكية التي تضررت".وأكد روبيو أن مطلب فلاديمير زيلينسكي بحصول أوكرانيا على أسلحة نووية، بدلًا من الانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، غير واقعي، ولا يمثل حلًا للمشكلة.وجرت محادثات روسية - أمريكية رفيعة المستوى في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي. وكما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فقد اتفق الطرفان على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.باحث في العلاقات الدولية: بوتين يعزز الاستقلالية التكنولوجية لروسيا وترامب يسعى للتقاربنائب وزير الخارجية الروسي: الاستعدادات للقاء بوتين وترامب جارية
https://sarabic.ae/20250224/أمريكا-تدعو-إلى-سحب-قرار-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-المناهض-لروسيا-بشأن-أوكرانيا-1098133837.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1096990164_254:0:2983:2047_1920x0_80_0_0_01bb6fa5465411c73470bc880eeadf3b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا: واشنطن ترغب في مناقشة موضوع الأصول الروسية المجمدة مع موسكو

18:42 GMT 25.02.2025
© AP Photo / Alex Brandonمجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن ترغب في المناقشة مع روسيا بشأن أصولها المصادرة، وكذلك المصالح التجارية للشركات الأمريكية المتضررة، وذلك بمجرد التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا.
وقال روبيو خلال مقابلة: "هناك فرص للعمل معا، ومن الواضح أن هذا سيشمل الحديث ليس فقط عن الأصول الروسية التي تم تجميدها من قبل الأوروبيين أو الولايات المتحدة أو أي جهة أخرى، ولكن أيضًا الحديث بشأن الشركات الأمريكية التي تضررت".

وأضاف روبيو أن هذا الأمر سيكون جزءا من محادثات أوسع بشأن كيفية إعادة ضبط العلاقات بين البلدين.

الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
أمريكا تدعو إلى سحب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المناهض لروسيا بشأن أوكرانيا
أمس, 17:00 GMT
وأكد روبيو أن مطلب فلاديمير زيلينسكي بحصول أوكرانيا على أسلحة نووية، بدلًا من الانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، غير واقعي، ولا يمثل حلًا للمشكلة.
وجرت محادثات روسية - أمريكية رفيعة المستوى في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي. وكما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فقد اتفق الطرفان على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.
باحث في العلاقات الدولية: بوتين يعزز الاستقلالية التكنولوجية لروسيا وترامب يسعى للتقارب
نائب وزير الخارجية الروسي: الاستعدادات للقاء بوتين وترامب جارية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала