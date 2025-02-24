أمريكا تدعو إلى سحب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المناهض لروسيا بشأن أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:16 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:39 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:52 GMT
8 د
تغطية خاصة
لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
15:32 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
16:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم "حماة الوطن"
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
17:34 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تؤخر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، تجدد المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" وسط الخرطوم
18:03 GMT
59 د
تغطية خاصة
لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
19:03 GMT
117 د
تغطية خاصة
لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
21:00 GMT
63 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:46 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
13:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتنياهو يريد احتلال ثلاث محافظات سورية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
18:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250224/أمريكا-تدعو-إلى-سحب-قرار-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-المناهض-لروسيا-بشأن-أوكرانيا-1098133837.html
أمريكا تدعو إلى سحب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المناهض لروسيا بشأن أوكرانيا
أمريكا تدعو إلى سحب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المناهض لروسيا بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت القائمة المؤقتة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن أمريكا لا تدعم مشروع القرار المناهض لروسيا في الجمعية العامة... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T17:00+0000
2025-02-24T17:00+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101358/34/1013583450_0:183:2905:1817_1920x0_80_0_0_2dc2e9924aafe9ab5d828dd2e20006dd.jpg
وقالت شيا من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا نستطيع أن ندعم مشروع قرار أوكرانيا، ونطالب بسحبه".وفي الأسبوع الماضي، لم تشارك الولايات المتحدة، للمرة الأولى منذ بداية العملية الخاصة، في صياغة مشروع قرار الجمعية العامة بشأن أوكرانيا.ووصف وزير الخارجية ماركو روبيو بالفعل مشروع القرار بأنه تاريخي، وقدمت موسكو تعديلاً خاصاً بها على مشروع القرار، وهو دعوة إلى القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة.
https://sarabic.ae/20250224/روسيا-استسلام-نظام-كييف-مسألة-وقت-فقط-1098133122.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101358/34/1013583450_119:0:2786:2000_1920x0_80_0_0_5719665e1292b41f7326644b156c811d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

أمريكا تدعو إلى سحب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المناهض لروسيا بشأن أوكرانيا

17:00 GMT 24.02.2025
© RIA Novosti . Eduard Pesov / الانتقال إلى بنك الصورالجمعية العامة للأمم المتحدة
الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
© RIA Novosti . Eduard Pesov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت القائمة المؤقتة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن أمريكا لا تدعم مشروع القرار المناهض لروسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا وتدعو إلى سحبه.
وقالت شيا من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا نستطيع أن ندعم مشروع قرار أوكرانيا، ونطالب بسحبه".
وفي الأسبوع الماضي، لم تشارك الولايات المتحدة، للمرة الأولى منذ بداية العملية الخاصة، في صياغة مشروع قرار الجمعية العامة بشأن أوكرانيا.
الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
روسيا: استسلام نظام كييف مسألة وقت فقط
16:13 GMT

واقترحت واشنطن نسختها المحايدة، التي لا تحتوي على الصيغ الغربية "المفضلة" لديهم، وسمت الصراع روسيًا أوكرانيًا، وتدعو الوثيقة إلى إنهاء المواجهة بسرعة وتحقيق السلام الدائم بين أوكرانيا وروسيا.

ووصف وزير الخارجية ماركو روبيو بالفعل مشروع القرار بأنه تاريخي، وقدمت موسكو تعديلاً خاصاً بها على مشروع القرار، وهو دعوة إلى القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала