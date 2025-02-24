https://sarabic.ae/20250224/أمريكا-تدعو-إلى-سحب-قرار-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-المناهض-لروسيا-بشأن-أوكرانيا-1098133837.html
أمريكا تدعو إلى سحب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المناهض لروسيا بشأن أوكرانيا
أمريكا تدعو إلى سحب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المناهض لروسيا بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت القائمة المؤقتة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن أمريكا لا تدعم مشروع القرار المناهض لروسيا في الجمعية العامة... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T17:00+0000
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وقالت شيا من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا نستطيع أن ندعم مشروع قرار أوكرانيا، ونطالب بسحبه".وفي الأسبوع الماضي، لم تشارك الولايات المتحدة، للمرة الأولى منذ بداية العملية الخاصة، في صياغة مشروع قرار الجمعية العامة بشأن أوكرانيا.ووصف وزير الخارجية ماركو روبيو بالفعل مشروع القرار بأنه تاريخي، وقدمت موسكو تعديلاً خاصاً بها على مشروع القرار، وهو دعوة إلى القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أمريكا تدعو إلى سحب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المناهض لروسيا بشأن أوكرانيا
أعلنت القائمة المؤقتة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن أمريكا لا تدعم مشروع القرار المناهض لروسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا وتدعو إلى سحبه.
وقالت شيا من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا نستطيع أن ندعم مشروع قرار أوكرانيا، ونطالب بسحبه".
وفي الأسبوع الماضي، لم تشارك الولايات المتحدة، للمرة الأولى منذ بداية العملية الخاصة، في صياغة مشروع قرار الجمعية العامة بشأن أوكرانيا.
واقترحت واشنطن نسختها المحايدة، التي لا تحتوي على الصيغ الغربية "المفضلة" لديهم، وسمت الصراع روسيًا أوكرانيًا، وتدعو الوثيقة إلى إنهاء المواجهة بسرعة وتحقيق السلام الدائم بين أوكرانيا وروسيا.
ووصف وزير الخارجية ماركو روبيو بالفعل مشروع القرار بأنه تاريخي، وقدمت موسكو تعديلاً خاصاً بها على مشروع القرار، وهو دعوة إلى القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة.