https://sarabic.ae/20250326/المبعوث-الأمريكي-إلى-كييف-يكشف-عن-الجزء-الأصعب-من-حل-الصراع-في-أوكرانيا-1098983301.html

المبعوث الأمريكي إلى كييف يكشف عن الجزء الأصعب من حل الصراع في أوكرانيا

المبعوث الأمريكي إلى كييف يكشف عن الجزء الأصعب من حل الصراع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرّح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، اليوم الأربعاء، بأنّ القضايا المتعلقة بالأراضي ستكون العنصر الأصعب في عملية السلام في... 26.03.2025, سبوتنيك عربي

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وقال كيلوغ خلال مقابلة عن الخطوة التالية في عملية السلام الأوكرانية بعد هدنة البحر الأسود، إنه يتوقع أن تكون التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين، استنادًا إلى "بيانات وقائعية" حول ما تريده كل من روسيا وأوكرانيا.وأوضح أن "السؤال الآن هو كيف ستبدو هذه المكاسب الإقليمية. ثم علينا العودة إلى ما نسميه إما سيطرة فعلية أو سيطرة قانونية، هذه هي المناقشات التي يجب أن تُجرى".وفي وقت سابق، كشف الكرملين، عن تفاصيل مبادرة البحر الأسود التي جرت بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض.وتابع البيان: "ستساعد أمريكا في استعادة وصول الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية، وخفض تكلفة التأمين على الشحن، وتوسيع الوصول إلى الموانئ وأنظمة الدفع لمثل هذه المعاملات".روبيو: الطريق إلى السلام في أوكرانيا لن يكون سريعا وسهلاالخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة مستعدة للنظر في إعادة ربط روسيا بشبكة "سويفت"

https://sarabic.ae/20250326/الخزانة-الأمريكية-الولايات-المتحدة-مستعدة-للنظر-في-إعادة-ربط-روسيا-بشبكة-سويفت-1098983006.html

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