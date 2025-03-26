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مساحة حرة
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15:26 GMT
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ملفات ساخنة
هل اقترب الصدام التركي الإسرائيلي في سوريا؟
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خبير: هامش المناورة ضيق جدا أمام الأوكراني بعد التوافق الروسي الأمريكي
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250326/المبعوث-الأمريكي-إلى-كييف-يكشف-عن-الجزء-الأصعب-من-حل-الصراع-في-أوكرانيا-1098983301.html
المبعوث الأمريكي إلى كييف يكشف عن الجزء الأصعب من حل الصراع في أوكرانيا
المبعوث الأمريكي إلى كييف يكشف عن الجزء الأصعب من حل الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، اليوم الأربعاء، بأنّ القضايا المتعلقة بالأراضي ستكون العنصر الأصعب في عملية السلام في... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T20:31+0000
2025-03-26T20:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال كيلوغ خلال مقابلة عن الخطوة التالية في عملية السلام الأوكرانية بعد هدنة البحر الأسود، إنه يتوقع أن تكون التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين، استنادًا إلى "بيانات وقائعية" حول ما تريده كل من روسيا وأوكرانيا.وأوضح أن "السؤال الآن هو كيف ستبدو هذه المكاسب الإقليمية. ثم علينا العودة إلى ما نسميه إما سيطرة فعلية أو سيطرة قانونية، هذه هي المناقشات التي يجب أن تُجرى".وفي وقت سابق، كشف الكرملين، عن تفاصيل مبادرة البحر الأسود التي جرت بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض.وتابع البيان: "ستساعد أمريكا في استعادة وصول الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية، وخفض تكلفة التأمين على الشحن، وتوسيع الوصول إلى الموانئ وأنظمة الدفع لمثل هذه المعاملات".روبيو: الطريق إلى السلام في أوكرانيا لن يكون سريعا وسهلاالخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة مستعدة للنظر في إعادة ربط روسيا بشبكة "سويفت"
https://sarabic.ae/20250326/الخزانة-الأمريكية-الولايات-المتحدة-مستعدة-للنظر-في-إعادة-ربط-روسيا-بشبكة-سويفت-1098983006.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

المبعوث الأمريكي إلى كييف يكشف عن الجزء الأصعب من حل الصراع في أوكرانيا

20:31 GMT 26.03.2025 (تم التحديث: 20:32 GMT 26.03.2025)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
صرّح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، اليوم الأربعاء، بأنّ القضايا المتعلقة بالأراضي ستكون العنصر الأصعب في عملية السلام في أوكرانيا، نظرًا للتباين بين السيطرة الفعلية والقانونية.
وقال كيلوغ خلال مقابلة عن الخطوة التالية في عملية السلام الأوكرانية بعد هدنة البحر الأسود، إنه يتوقع أن تكون التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين، استنادًا إلى "بيانات وقائعية" حول ما تريده كل من روسيا وأوكرانيا.

وأضاف: "أعتقد أن هذه ستكون خطوة مهمة، الذي يريده كل طرف، وما الذي لا يريده. بالمناسبة، لن يكون أي من الطرفين راضيًا تمامًا، لأنه لن يحصل على ما يريده تمامًا. ولكن يجب الوصول إلى هذا المستوى الصعب من المناقشات، وأعتقد أن أصعبها ستكون القضايا المتعلقة بالأراضي".

وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة مستعدة للنظر في إعادة ربط روسيا بشبكة "سويفت"
20:18 GMT
وأوضح أن "السؤال الآن هو كيف ستبدو هذه المكاسب الإقليمية. ثم علينا العودة إلى ما نسميه إما سيطرة فعلية أو سيطرة قانونية، هذه هي المناقشات التي يجب أن تُجرى".
وفي وقت سابق، كشف الكرملين، عن تفاصيل مبادرة البحر الأسود التي جرت بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض.
وجاء في بيان الكرملين: "وفقا للاتفاق بين رئيسي روسيا وأمريكا، اتفق الجانبان الروسي والأمريكي على ضمان تنفيذ "مبادرة البحر الأسود"، والتي تشمل ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، وعدم استخدام القوة ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية، مع تنظيم تدابير الرقابة المناسبة من خلال تفتيش هذه السفن".
وتابع البيان: "ستساعد أمريكا في استعادة وصول الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية، وخفض تكلفة التأمين على الشحن، وتوسيع الوصول إلى الموانئ وأنظمة الدفع لمثل هذه المعاملات".
روبيو: الطريق إلى السلام في أوكرانيا لن يكون سريعا وسهلا
الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة مستعدة للنظر في إعادة ربط روسيا بشبكة "سويفت"
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