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المبعوث الأمريكي إلى كييف يكشف عن الجزء الأصعب من حل الصراع في أوكرانيا
المبعوث الأمريكي إلى كييف يكشف عن الجزء الأصعب من حل الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، اليوم الأربعاء، بأنّ القضايا المتعلقة بالأراضي ستكون العنصر الأصعب في عملية السلام في... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T20:31+0000
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وقال كيلوغ خلال مقابلة عن الخطوة التالية في عملية السلام الأوكرانية بعد هدنة البحر الأسود، إنه يتوقع أن تكون التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين، استنادًا إلى "بيانات وقائعية" حول ما تريده كل من روسيا وأوكرانيا.وأوضح أن "السؤال الآن هو كيف ستبدو هذه المكاسب الإقليمية. ثم علينا العودة إلى ما نسميه إما سيطرة فعلية أو سيطرة قانونية، هذه هي المناقشات التي يجب أن تُجرى".وفي وقت سابق، كشف الكرملين، عن تفاصيل مبادرة البحر الأسود التي جرت بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض.وتابع البيان: "ستساعد أمريكا في استعادة وصول الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية، وخفض تكلفة التأمين على الشحن، وتوسيع الوصول إلى الموانئ وأنظمة الدفع لمثل هذه المعاملات".روبيو: الطريق إلى السلام في أوكرانيا لن يكون سريعا وسهلاالخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة مستعدة للنظر في إعادة ربط روسيا بشبكة "سويفت"
https://sarabic.ae/20250326/الخزانة-الأمريكية-الولايات-المتحدة-مستعدة-للنظر-في-إعادة-ربط-روسيا-بشبكة-سويفت-1098983006.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
المبعوث الأمريكي إلى كييف يكشف عن الجزء الأصعب من حل الصراع في أوكرانيا
20:31 GMT 26.03.2025 (تم التحديث: 20:32 GMT 26.03.2025)
صرّح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، اليوم الأربعاء، بأنّ القضايا المتعلقة بالأراضي ستكون العنصر الأصعب في عملية السلام في أوكرانيا، نظرًا للتباين بين السيطرة الفعلية والقانونية.
وقال كيلوغ خلال مقابلة عن الخطوة التالية في عملية السلام الأوكرانية بعد هدنة البحر الأسود، إنه يتوقع أن تكون التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين، استنادًا إلى "بيانات وقائعية" حول ما تريده كل من روسيا وأوكرانيا.
وأضاف: "أعتقد أن هذه ستكون خطوة مهمة، الذي يريده كل طرف، وما الذي لا يريده. بالمناسبة، لن يكون أي من الطرفين راضيًا تمامًا، لأنه لن يحصل على ما يريده تمامًا. ولكن يجب الوصول إلى هذا المستوى الصعب من المناقشات، وأعتقد أن أصعبها ستكون القضايا المتعلقة بالأراضي".
وأوضح أن "السؤال الآن هو كيف ستبدو هذه المكاسب الإقليمية. ثم علينا العودة إلى ما نسميه إما سيطرة فعلية أو سيطرة قانونية، هذه هي المناقشات التي يجب أن تُجرى".
وفي وقت سابق، كشف الكرملين، عن تفاصيل مبادرة البحر الأسود التي جرت بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض.
وجاء في بيان الكرملين: "وفقا للاتفاق بين رئيسي روسيا وأمريكا، اتفق الجانبان الروسي والأمريكي على ضمان تنفيذ "مبادرة البحر الأسود"، والتي تشمل ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، وعدم استخدام القوة ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية، مع تنظيم تدابير الرقابة المناسبة من خلال تفتيش هذه السفن".
وتابع البيان: "ستساعد أمريكا في استعادة وصول الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية، وخفض تكلفة التأمين على الشحن، وتوسيع الوصول إلى الموانئ وأنظمة الدفع لمثل هذه المعاملات".