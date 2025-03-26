https://sarabic.ae/20250326/الخزانة-الأمريكية-الولايات-المتحدة-مستعدة-للنظر-في-إعادة-ربط-روسيا-بشبكة-سويفت-1098983006.html
الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة مستعدة للنظر في إعادة ربط روسيا بشبكة "سويفت"
الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة مستعدة للنظر في إعادة ربط روسيا بشبكة "سويفت"
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للنظر في عودة روسيا إلى النظام المصرفي الدولي "سويفت"، في إطار... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T20:18+0000
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وقال بيسنت خلال مقابلة عندما سُئل عن احتمال عودة روسيا إلى نظام سويفت المصرفي: "كل شيء مطروح على الطاولة".وقال: "أود أن أبلغكم بأننا سلمنا وثيقة مكتملة للشراكة الاقتصادية، وهي قيد المراجعة حاليًا من قبل الأوكرانيين، ونأمل في بدء مناقشات شاملة، وربما حتى الحصول على توقيعات الأسبوع المقبل".وأشار بيسنت إلى أن الفترة الزمنية مكنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الانتهاء من اتفاق شامل مع أوكرانيا بدلاً من مجرد توقيع الوثيقة الأولية المكونة من أربع صفحات.وفي وقت سابق، كشف الكرملين، عن تفاصيل مبادرة البحر الأسود التي جرت بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض.وتابع البيان: "ستساعد أمريكا في استعادة وصول الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية، وخفض تكلفة التأمين على الشحن، وتوسيع الوصول إلى الموانئ وأنظمة الدفع لمثل هذه المعاملات".
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة مستعدة للنظر في إعادة ربط روسيا بشبكة "سويفت"
صرّح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للنظر في عودة روسيا إلى النظام المصرفي الدولي "سويفت"، في إطار التسوية في أوكرانيا.
وقال بيسنت خلال مقابلة عندما سُئل عن احتمال عودة روسيا إلى نظام سويفت المصرفي: "كل شيء مطروح على الطاولة".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تأمل في توقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا مطلع الأسبوع المقبل.
وقال: "أود أن أبلغكم بأننا سلمنا وثيقة مكتملة للشراكة الاقتصادية، وهي قيد المراجعة حاليًا من قبل الأوكرانيين، ونأمل في بدء مناقشات شاملة، وربما حتى الحصول على توقيعات الأسبوع المقبل".
وأشار بيسنت إلى أن الفترة الزمنية مكنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الانتهاء من اتفاق شامل مع أوكرانيا بدلاً من مجرد توقيع الوثيقة الأولية المكونة من أربع صفحات.
وفي وقت سابق، كشف الكرملين، عن تفاصيل مبادرة البحر الأسود التي جرت بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض.
وجاء في بيان الكرملين: "وفقا للاتفاق بين رئيسي روسيا وأمريكا، اتفق الجانبان الروسي والأمريكي على ضمان تنفيذ "مبادرة البحر الأسود"، والتي تشمل ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، وعدم استخدام القوة ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية، مع تنظيم تدابير الرقابة المناسبة من خلال تفتيش هذه السفن".
وتابع البيان: "ستساعد أمريكا في استعادة وصول الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية، وخفض تكلفة التأمين على الشحن، وتوسيع الوصول إلى الموانئ وأنظمة الدفع لمثل هذه المعاملات".