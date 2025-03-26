https://sarabic.ae/20250326/روبيو-الطريق-إلى-السلام-في-أوكرانيا-لن-يكون-سريعا-وسهلا-1098982321.html
روبيو: الطريق إلى السلام في أوكرانيا لن يكون سريعا وسهلا
روبيو: الطريق إلى السلام في أوكرانيا لن يكون سريعا وسهلا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، أن تحقيق السلام في أوكرانيا لن يكون عملية سريعة أو سهلة، مشيرا إلى أن الأطراف على الطريق الصحيح لتحقيق... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T19:40+0000
2025-03-26T19:40+0000
2025-03-26T19:40+0000
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وقال روبيو خلال مؤتمر صحفي: "لن يكون الأمر سهلاً، ولن يكون بسيطاً. سيستغرق بعض الوقت، ولكن على الأقل نحن على هذا المسار، ونتحدث عن هذه الأمور، وسنختبرها ونرى ما هو ممكن".وقال روبيو: "بعد اجتماعنا (في الرياض)، فصّل الروس عدد الشروط التي يرغبون في تحقيقها لتحقيق ذلك (وقف إطلاق النار في البحر الأسود). لذا، سنقيّم ذلك. بعض هذه الشروط تشمل عقوبات لم نفرضها، بل فرضها الاتحاد الأوروبي".وأضاف روبيو بأنه يجب النظر إلى إطار العقوبات الدولية المفروضة على روسيا كجزء لا يتجزأ من التسوية النهائية للصراع الأوكراني.وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، أن الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، يتطور بشكل بناء، وروسيا راضية عن ذلك.وأكد بيسكوف أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، طورتا علاقات بناءة خلال الاتصالات الثنائية، و"نحن بحاجة إلى المضي قدمًا على هذا الطريق".روسيا وأمريكا تتفقان على قائمة منشآت الطاقة التي سيتم حظر استهدافهالافروف: العمل بصيغة الدول الخمس النووية لم يتوقف أبدا وروسيا لا تعارض مواصلته
https://sarabic.ae/20250326/الكرملين-الحوار-مع-واشنطن-يتطور-بشكل-بناء-وموسكو-راضية-عن-ذلك-1098961793.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روبيو: الطريق إلى السلام في أوكرانيا لن يكون سريعا وسهلا
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، أن تحقيق السلام في أوكرانيا لن يكون عملية سريعة أو سهلة، مشيرا إلى أن الأطراف على الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف.
وقال روبيو خلال مؤتمر صحفي: "لن يكون الأمر سهلاً، ولن يكون بسيطاً. سيستغرق بعض الوقت، ولكن على الأقل نحن على هذا المسار، ونتحدث عن هذه الأمور، وسنختبرها ونرى ما هو ممكن".
وأوضح روبيو أن قائمة مطالب روسيا لوقف الضربات في البحر الأسود تتضمن رفع العقوبات التي فرضتها أوروبا.
وقال روبيو: "بعد اجتماعنا (في الرياض)، فصّل الروس عدد الشروط التي يرغبون في تحقيقها لتحقيق ذلك (وقف إطلاق النار في البحر الأسود). لذا، سنقيّم ذلك. بعض هذه الشروط تشمل عقوبات لم نفرضها، بل فرضها الاتحاد الأوروبي".
وأضاف روبيو بأنه يجب النظر إلى إطار العقوبات الدولية المفروضة على روسيا كجزء لا يتجزأ من التسوية النهائية للصراع الأوكراني.
وأقر روبيو بأن الطريق إلى "تحقيق السلام" في الصراع الأوكراني لن يكون سريعًا أو سهلًا.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، أن الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، يتطور بشكل بناء، وروسيا راضية عن ذلك.
وأكد بيسكوف أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، طورتا علاقات بناءة خلال الاتصالات الثنائية، و"نحن بحاجة إلى المضي قدمًا على هذا الطريق".