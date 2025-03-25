https://sarabic.ae/20250325/روسيا-وأمريكا-تتفقان-على-قائمة-منشآت-الطاقة-التي-سيتم-حظر-استهدافها-1098949317.html
روسيا وأمريكا تتفقان على قائمة منشآت الطاقة التي سيتم حظر استهدافها
روسيا وأمريكا تتفقان على قائمة منشآت الطاقة التي سيتم حظر استهدافها
سبوتنيك عربي
أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية اتفقتا على قائمة من المنشآت الروسية والأوكرانية الخاضعة للحظر المؤقت على توجيه ضربات لأنظمة... 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T19:21+0000
2025-03-25T19:21+0000
2025-03-25T19:21+0000
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ونشر الكرملين عبر قناته على "تلغرام" قائمة المنشآت الروسية والأوكرانية المتفق عليها بين الجانبين الروسي والأمريكي والتي تقع تحت الحظر المؤقت على الهجمات على نظام الطاقة، وهي:وأوضح البيان أن وقف الهجمات المؤقت يستمر لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 18 مارس/آذار ويمكن تمديده بالاتفاق المتبادل.وختم البيان أنه "في حالة انتهاك أحد الطرفين لقرار وقف التنفيذ، يحق للطرف الآخر اعتبار نفسه حرًا من الالتزامات بالامتثال لها".وكان من المتوقع أن تتطرق المباحثات بين الوفدين إلى احتمال استئناف المبادرة لضمان أمن الملاحة في البحر الأسود، التي بحثها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، خلال مكالمتهما الهاتفية، التي جرت يوم 18 مارس/ آذار الجاري.الخارجية الروسية: لافروف سيتحدث عن بعض جوانب المحادثات مع الأمريكيين في الرياضالبيت الأبيض: المفاوضات الأمريكية مع روسيا وأوكرانيا في الرياض تسير بشكل جيد جدا
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا وأمريكا تتفقان على قائمة منشآت الطاقة التي سيتم حظر استهدافها
أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية اتفقتا على قائمة من المنشآت الروسية والأوكرانية الخاضعة للحظر المؤقت على توجيه ضربات لأنظمة الطاقة.
ونشر الكرملين عبر قناته على "تلغرام" قائمة المنشآت الروسية والأوكرانية المتفق عليها بين الجانبين الروسي والأمريكي والتي تقع تحت الحظر المؤقت على الهجمات على نظام الطاقة، وهي:
2.
خطوط أنابيب النفط والغاز ومرافق التخزين، بما في ذلك محطات الضخ.
3.
البنية التحتية لتوليد ونقل الكهرباء، بما في ذلك محطات الطاقة ومحطات التحويل والمحولات والموزعات.
وأوضح البيان أن وقف الهجمات المؤقت يستمر لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 18 مارس/آذار ويمكن تمديده بالاتفاق المتبادل.
وختم البيان أنه "في حالة انتهاك أحد الطرفين لقرار وقف التنفيذ، يحق للطرف الآخر اعتبار نفسه حرًا من الالتزامات بالامتثال لها".
وبدأت الجولة الجديدة من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، حوالي الساعة العاشرة بتوقيت موسكو، وانتهت في وقت متأخر من مساء أمس. ومثّل روسيا في المحادثات، رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا.
وكان من المتوقع أن تتطرق المباحثات بين الوفدين إلى احتمال استئناف المبادرة لضمان أمن الملاحة في البحر الأسود، التي بحثها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، خلال مكالمتهما الهاتفية، التي جرت يوم 18 مارس/ آذار الجاري.