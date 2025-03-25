https://sarabic.ae/20250325/الكرملين-يكشف-عن-جوهر-مبادرة-البحر-الأسود-1098945053.html
الكرملين يكشف عن جوهر مبادرة البحر الأسود
الكرملين يكشف عن جوهر مبادرة البحر الأسود
سبوتنيك عربي
كشف الكرملين، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل مبادرة البحر الأسود التي جرت بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الاثنين، في العاصمة السعودية،... 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T16:18+0000
2025-03-25T16:18+0000
2025-03-25T16:46+0000
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وجاء في بيان الكرملين: "وفقا للاتفاق بين رئيسي روسيا وأمريكا، اتفق الجانبان الروسي والأمريكي على ضمان تنفيذ "مبادرة البحر الأسود"، والتي تشمل ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، وعدم استخدام القوة ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية، مع تنظيم تدابير الرقابة المناسبة من خلال تفتيش هذه السفن".وأوضح البيان أن الفقرتان 1 و2 تدخل حيز التنفيذ بعد:وأضاف البيان: "اتفقت روسيا والولايات المتحدة على وضع تدابير لتنفيذ الاتفاقيات بين رئيسي البلدين بشأن حظر الضربات على منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يومًا، اعتبارًا من 18 مارس/آذار 2025، مع إمكانية تمديد الاتفاق والانسحاب منه في حالة عدم امتثال أحد الطرفين".وختم البيان: "ستواصل روسيا والولايات المتحدة العمل لتحقيق سلام قوي ودائم".وبدأت الجولة الجديدة من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، حوالي الساعة العاشرة بتوقيت موسكو، وانتهت في وقت متأخر من مساء أمس. ومثّل روسيا في المحادثات، رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا.وكان من المتوقع أن تتطرق المباحثات بين الوفدين إلى احتمال استئناف المبادرة لضمان أمن الملاحة في البحر الأسود، التي بحثها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، خلال مكالمتهما الهاتفية، التي جرت يوم 18 مارس/ آذار الجاري.الخارجية الروسية: لافروف سيتحدث عن بعض جوانب المحادثات مع الأمريكيين في الرياضالبيت الأبيض: المفاوضات الأمريكية مع روسيا وأوكرانيا في الرياض تسير بشكل جيد جدا
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الكرملين يكشف عن جوهر مبادرة البحر الأسود
16:18 GMT 25.03.2025 (تم التحديث: 16:46 GMT 25.03.2025)
كشف الكرملين، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل مبادرة البحر الأسود التي جرت بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الاثنين، في العاصمة السعودية، الرياض.
وجاء في بيان الكرملين: "وفقا للاتفاق بين رئيسي روسيا وأمريكا، اتفق الجانبان الروسي والأمريكي على ضمان تنفيذ "مبادرة البحر الأسود"، والتي تشمل ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، وعدم استخدام القوة ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية، مع تنظيم تدابير الرقابة المناسبة من خلال تفتيش هذه السفن".
وتابع البيان: "ستساعد أمريكا في استعادة وصول الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية، وخفض تكلفة التأمين على الشحن، وتوسيع الوصول إلى الموانئ وأنظمة الدفع لمثل هذه المعاملات".
وأوضح البيان أن الفقرتان 1 و2 تدخل حيز التنفيذ بعد:
رفع القيود المفروضة على بنك "روسيلخوز"" وغيره من المؤسسات المالية المشاركة في ضمان عمليات التجارة الدولية في المنتجات الغذائية (بما في ذلك المنتجات السمكية) والأسمدة، وربطها بنظام سويفت، وفتح حسابات المراسلة اللازمة.
رفع القيود المفروضة على تنفيذ معاملات تمويل التجارة.
رفع القيود الجزائية عن الشركات المنتجة والمصدرة للأغذية (بما في ذلك المنتجات السمكية) والأسمدة، وكذلك رفع القيود عن عمل شركات التأمين على شحنات الأغذية (بما في ذلك المنتجات السمكية) والأسمدة.
رفع القيود المفروضة على خدمة السفن في الموانئ والعقوبات المفروضة على السفن التي تحمل العلم الروسي والتي تشارك في تجارة المنتجات الغذائية (بما في ذلك منتجات الأسماك) والأسمدة.
رفع القيود المفروضة على توريد الآلات الزراعية إلى روسيا، وكذلك السلع الأخرى المستخدمة في إنتاج الأغذية (بما في ذلك المنتجات السمكية) والأسمدة.
وأضاف البيان: "اتفقت روسيا والولايات المتحدة على وضع تدابير لتنفيذ الاتفاقيات بين رئيسي البلدين بشأن حظر الضربات على منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يومًا، اعتبارًا من 18 مارس/آذار 2025، مع إمكانية تمديد الاتفاق والانسحاب منه في حالة عدم امتثال أحد الطرفين".
وتابع البيان: "ترحب روسيا والولايات المتحدة بالمساعي الحميدة من الدول الثالثة الرامية إلى دعم تنفيذ الاتفاقيات في قطاعي الطاقة والبحرية".
وختم البيان: "ستواصل روسيا والولايات المتحدة العمل لتحقيق سلام قوي ودائم".
وبدأت الجولة الجديدة من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، حوالي الساعة العاشرة بتوقيت موسكو، وانتهت في وقت متأخر من مساء أمس. ومثّل روسيا في المحادثات، رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا.
وكان من المتوقع أن تتطرق المباحثات بين الوفدين إلى احتمال استئناف المبادرة لضمان أمن الملاحة في البحر الأسود، التي بحثها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، خلال مكالمتهما الهاتفية، التي جرت يوم 18 مارس/ آذار الجاري.