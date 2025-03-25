https://sarabic.ae/20250325/الكرملين-يكشف-عن-جوهر-مبادرة-البحر-الأسود-1098945053.html

الكرملين يكشف عن جوهر مبادرة البحر الأسود

الكرملين يكشف عن جوهر مبادرة البحر الأسود

سبوتنيك عربي

كشف الكرملين، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل مبادرة البحر الأسود التي جرت بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الاثنين، في العاصمة السعودية،... 25.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-25T16:18+0000

2025-03-25T16:18+0000

2025-03-25T16:46+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وجاء في بيان الكرملين: "وفقا للاتفاق بين رئيسي روسيا وأمريكا، اتفق الجانبان الروسي والأمريكي على ضمان تنفيذ "مبادرة البحر الأسود"، والتي تشمل ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، وعدم استخدام القوة ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية، مع تنظيم تدابير الرقابة المناسبة من خلال تفتيش هذه السفن".وأوضح البيان أن الفقرتان 1 و2 تدخل حيز التنفيذ بعد:وأضاف البيان: "اتفقت روسيا والولايات المتحدة على وضع تدابير لتنفيذ الاتفاقيات بين رئيسي البلدين بشأن حظر الضربات على منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يومًا، اعتبارًا من 18 مارس/آذار 2025، مع إمكانية تمديد الاتفاق والانسحاب منه في حالة عدم امتثال أحد الطرفين".وختم البيان: "ستواصل روسيا والولايات المتحدة العمل لتحقيق سلام قوي ودائم".وبدأت الجولة الجديدة من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، حوالي الساعة العاشرة بتوقيت موسكو، وانتهت في وقت متأخر من مساء أمس. ومثّل روسيا في المحادثات، رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا.وكان من المتوقع أن تتطرق المباحثات بين الوفدين إلى احتمال استئناف المبادرة لضمان أمن الملاحة في البحر الأسود، التي بحثها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، خلال مكالمتهما الهاتفية، التي جرت يوم 18 مارس/ آذار الجاري.الخارجية الروسية: لافروف سيتحدث عن بعض جوانب المحادثات مع الأمريكيين في الرياضالبيت الأبيض: المفاوضات الأمريكية مع روسيا وأوكرانيا في الرياض تسير بشكل جيد جدا

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https://sarabic.ae/20250325/الوفد-الروسي-حول-اجتماع-الرياض-مع-الأمريكيين-المحادثات-كانت-مثيرة-وصعبة-ولكنها-بناءة-للغاية-1098921104.html

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