https://sarabic.ae/20250325/الوفد-الروسي-حول-اجتماع-الرياض-مع-الأمريكيين-المحادثات-كانت-مثيرة-وصعبة-ولكنها-بناءة-للغاية-1098921104.html
الوفد الروسي حول اجتماع الرياض مع الأمريكيين: المحادثات كانت مثيرة وصعبة ولكنها بناءة للغاية
الوفد الروسي حول اجتماع الرياض مع الأمريكيين: المحادثات كانت مثيرة وصعبة ولكنها بناءة للغاية
سبوتنيك عربي
صرح غريغوري كاراسين، عضو الفريق الروسي للمحادثات مع الوفد الأمريكي في الرياض، رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، حول المحادثات مع الولايات المتحدة... 25.03.2025, سبوتنيك عربي
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وقال كاراسين في في حديث هاتفي من العاصمة السعودية الرياض لـ"سبوتنيك"، "كانت هناك محادثة مثيرة للاهتمام وصعبة للغاية ولكنها بناءة للغاية مع فريق الخبراء الأمريكيين. جلسنا طوال اليوم من الصباح حتى وقت متأخر من الليل".ورجح السيناتور الروسي، أن تستمر المحادثات بين مجموعتي الخبراء الروس والأمريكيين، قائلا: "من الممكن جداً".ووفقا للسيناتور الروسي، فأن المفاوضين سيتوجهون إلى إلى بلادهم اليوم الثلاثاء.وفي وتا سابق أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن المفاوضات بين ممثلي روسيا وأمريكا في الرياض، مساء الإثنين، انتهت، حيث استمرت لأكثر من 12 ساعة.
https://sarabic.ae/20250325/الخارجية-الروسية-لافروف-سيتحدث-عن-بعض-جوانب-المحادثات-مع-الأمريكيين-في-الرياض-1098919677.html
https://sarabic.ae/20250324/البيت-الأبيض-المفاوضات-الأمريكية-مع-روسيا-وأوكرانيا-في-الرياض-تسير-بشكل-جيد-جدا-1098918918.html
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روسيا, العالم, واشنطن
الوفد الروسي حول اجتماع الرياض مع الأمريكيين: المحادثات كانت مثيرة وصعبة ولكنها بناءة للغاية
06:24 GMT 25.03.2025 (تم التحديث: 06:35 GMT 25.03.2025)
يتبع
صرح غريغوري كاراسين، عضو الفريق الروسي للمحادثات مع الوفد الأمريكي في الرياض، رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، حول المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن أوكرانيا، بأنها كانت مثيرة وصعبة ولكنها بناءة للغاية.
وقال كاراسين في في حديث هاتفي من العاصمة السعودية الرياض لـ"سبوتنيك"، "كانت هناك محادثة مثيرة للاهتمام وصعبة للغاية ولكنها بناءة للغاية مع فريق الخبراء الأمريكيين. جلسنا طوال اليوم من الصباح حتى وقت متأخر من الليل".
وتابع كاراسين: "هناك تفاهم على ضرورة التعاون النشط بشأن القضايا المتعلقة بالأزمة الأوكرانية".
ورجح السيناتور الروسي، أن تستمر المحادثات بين مجموعتي الخبراء الروس والأمريكيين، قائلا: "من الممكن جداً".
ووفقا للسيناتور الروسي، فأن المفاوضين سيتوجهون إلى إلى بلادهم اليوم الثلاثاء.
وفي وتا سابق أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن المفاوضات بين ممثلي روسيا وأمريكا في الرياض، مساء الإثنين، انتهت، حيث استمرت لأكثر من 12 ساعة.