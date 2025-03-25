https://sarabic.ae/20250325/الوفد-الروسي-حول-اجتماع-الرياض-مع-الأمريكيين-المحادثات-كانت-مثيرة-وصعبة-ولكنها-بناءة-للغاية-1098921104.html

الوفد الروسي حول اجتماع الرياض مع الأمريكيين: المحادثات كانت مثيرة وصعبة ولكنها بناءة للغاية

الوفد الروسي حول اجتماع الرياض مع الأمريكيين: المحادثات كانت مثيرة وصعبة ولكنها بناءة للغاية

سبوتنيك عربي

صرح غريغوري كاراسين، عضو الفريق الروسي للمحادثات مع الوفد الأمريكي في الرياض، رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، حول المحادثات مع الولايات المتحدة... 25.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-25T06:24+0000

2025-03-25T06:24+0000

2025-03-25T06:35+0000

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وقال كاراسين في في حديث هاتفي من العاصمة السعودية الرياض لـ"سبوتنيك"، "كانت هناك محادثة مثيرة للاهتمام وصعبة للغاية ولكنها بناءة للغاية مع فريق الخبراء الأمريكيين. جلسنا طوال اليوم من الصباح حتى وقت متأخر من الليل".ورجح السيناتور الروسي، أن تستمر المحادثات بين مجموعتي الخبراء الروس والأمريكيين، قائلا: "من الممكن جداً".ووفقا للسيناتور الروسي، فأن المفاوضين سيتوجهون إلى إلى بلادهم اليوم الثلاثاء.وفي وتا سابق أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن المفاوضات بين ممثلي روسيا وأمريكا في الرياض، مساء الإثنين، انتهت، حيث استمرت لأكثر من 12 ساعة.

https://sarabic.ae/20250325/الخارجية-الروسية-لافروف-سيتحدث-عن-بعض-جوانب-المحادثات-مع-الأمريكيين-في-الرياض-1098919677.html

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