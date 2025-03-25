https://sarabic.ae/20250325/لافروف-العمل-بصيغة-الدول-الخمس-النووية-لم-يتوقف-أبدا-وروسيا-لا-تعارض-مواصلته-1098951584.html
لافروف: العمل بصيغة الدول الخمس النووية لم يتوقف أبدا وروسيا لا تعارض مواصلته
لافروف: العمل بصيغة الدول الخمس النووية لم يتوقف أبدا وروسيا لا تعارض مواصلته
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن العمل بصيغة الدول الخمس النووية لم يتوقف قط، وأن روسيا لا تعارض مواصلة العمل بهذه الصيغة. 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T22:58+0000
2025-03-25T22:58+0000
2025-03-25T22:58+0000
سيرغي لافروف
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، في مقابلة مع "القناة الأولى" الروسية: "بمبادرة منا، عُقدت قمة عبر الإنترنت في يناير/كانون الثاني 2022، بصيغة ’غورباتشوف - ريغان‘ في حينه، والتي تم إجراؤها بصيغة خماسية، والقائلة بأنه لا رابح في حرب نووية ولا ينبغي إطلاق العنان لها أبداً... وقد كرر الأعضاء الخمسة النوويون هذه الصيغة، ونحن لسنا ضد مواصلة العمل بها".وأكد قائلاً: "بالمناسبة، العمل بهذه الصيغة لم يتوقف أبداً".وأضاف الوزير أن الولايات المتحدة تقترح توسيع "الخمس" النووية وإشراك الصين في المفاوضات، لكن هذا شأن بكين، وروسيا ستحترم خيار الصين.وأشار إلى أنه في هذه الصيغة تتم مناقشة تدابير بناء الثقة بشكل رئيسي، وهي أمور لا تتعلق بالتخفيضات أو مناقشة المعايير الكمية للترسانات النووية أو تجنب الحوادث.
https://sarabic.ae/20241218/روسيا-الردع-النووي-لا-يحدده-أي-التزامات-دولية-بل-ضرورة-تحييد-المعتدي-1095916570.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سيرغي لافروف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
سيرغي لافروف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
لافروف: العمل بصيغة الدول الخمس النووية لم يتوقف أبدا وروسيا لا تعارض مواصلته
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن العمل بصيغة الدول الخمس النووية لم يتوقف قط، وأن روسيا لا تعارض مواصلة العمل بهذه الصيغة.
موسكو - سبوتنيك.
وقال لافروف، في مقابلة مع "القناة الأولى" الروسية: "بمبادرة منا، عُقدت قمة عبر الإنترنت في يناير/كانون الثاني 2022، بصيغة ’غورباتشوف - ريغان‘ في حينه، والتي تم إجراؤها بصيغة خماسية، والقائلة بأنه لا رابح في حرب نووية ولا ينبغي إطلاق العنان لها أبداً... وقد كرر الأعضاء الخمسة النوويون هذه الصيغة، ونحن لسنا ضد مواصلة العمل بها".
18 ديسمبر 2024, 11:21 GMT
وأكد قائلاً: "بالمناسبة، العمل بهذه الصيغة لم يتوقف أبداً".
وأضاف الوزير أن الولايات المتحدة تقترح توسيع "الخمس" النووية وإشراك الصين في المفاوضات، لكن هذا شأن بكين، وروسيا ستحترم خيار الصين.
وأشار إلى أنه في هذه الصيغة تتم مناقشة تدابير بناء الثقة بشكل رئيسي، وهي أمور لا تتعلق بالتخفيضات أو مناقشة المعايير الكمية للترسانات النووية أو تجنب الحوادث.