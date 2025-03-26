https://sarabic.ae/20250326/الكرملين-الحوار-مع-واشنطن-يتطور-بشكل-بناء-وموسكو-راضية-عن-ذلك-1098961793.html
الكرملين: الحوار مع واشنطن يتطور بشكل بناء وموسكو راضية عن ذلك
الكرملين: الحوار مع واشنطن يتطور بشكل بناء وموسكو راضية عن ذلك
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، يتطور بشكل بناء، وروسيا راضية عن ذلك. 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T10:22+0000
2025-03-26T10:22+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن راضون عن مدى تطور حوارنا بشكل عملي وبناء، وفي الوقت نفسه بشكل فعّال".وأردف بيسكوف: "نواصل اتصالاتنا مع الجانب الأمريكي. أنتم تعلمون أن هذه الاتصالات مستمرة بشكل مكثف للغاية".ومضى بالقول: "هذا (الوقف الاختياري للهجمات على أنظمة الطاقة في روسيا وأوكرانيا) يعد تقدمًا جيدًا بفضل العلاقات البناءة، التي تطورت خلال اتصالاتنا مع الجانب الأمريكي".وتابع بيسكوف: "محاولات (من جانب أوكرانيا) جرت (لضرب منشآت الطاقة الروسية) هذه الأيام. لقد كانت معروفة جيدا. لقد نشرنا هذه المعلومات. لذلك هنا، مع إدراك أن عدم قدرة نظام كييف على التفاوض قد تم إثباتها أكثر من مرة".وتابع: "أمر بوتين بشأن الوقف، ساري المفعول وتنفذه قواتنا المسلحة".روسيا وأمريكا تتفقان على قائمة منشآت الطاقة التي سيتم حظر استهدافهالافروف: العمل بصيغة الدول الخمس النووية لم يتوقف أبدا وروسيا لا تعارض مواصلته
https://sarabic.ae/20250326/لافروف-يسخر-من-رد-فعل-الزعماء-الأوروبيين-على-فكرة-الهدنة-في-أوكرانيا-1098954386.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الكرملين: الحوار مع واشنطن يتطور بشكل بناء وموسكو راضية عن ذلك
أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، يتطور بشكل بناء، وروسيا راضية عن ذلك.
وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن راضون عن مدى تطور حوارنا بشكل عملي وبناء، وفي الوقت نفسه بشكل فعّال".
وأكد أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، طورتا علاقات بناءة خلال الاتصالات الثنائية، و"نحن بحاجة إلى المضي قدمًا على هذا الطريق".
وأردف بيسكوف: "نواصل اتصالاتنا مع الجانب الأمريكي. أنتم تعلمون أن هذه الاتصالات مستمرة بشكل مكثف للغاية".
ومضى بالقول: "هذا (الوقف الاختياري للهجمات على أنظمة الطاقة في روسيا وأوكرانيا) يعد تقدمًا جيدًا بفضل العلاقات البناءة، التي تطورت خلال اتصالاتنا مع الجانب الأمريكي".
وتابع بيسكوف: "محاولات (من جانب أوكرانيا) جرت (لضرب منشآت الطاقة الروسية) هذه الأيام. لقد كانت معروفة جيدا. لقد نشرنا هذه المعلومات. لذلك هنا، مع إدراك أن عدم قدرة نظام كييف على التفاوض قد تم إثباتها أكثر من مرة".
وأشار بالقول: "ما زلنا نعتقد أنه يجب الالتزام بوقف الهجمات على أنظمة الطاقة في روسيا وأوكرانيا، دون قيد أو شرط".
وتابع: "أمر بوتين بشأن الوقف، ساري المفعول وتنفذه قواتنا المسلحة".