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https://sarabic.ae/20250326/لافروف-يسخر-من-رد-فعل-الزعماء-الأوروبيين-على-فكرة-الهدنة-في-أوكرانيا-1098954386.html
لافروف يسخر من رد فعل الزعماء الأوروبيين على فكرة الهدنة في أوكرانيا
لافروف يسخر من رد فعل الزعماء الأوروبيين على فكرة الهدنة في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
سَخِرَ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من موقف بعض القادة الأوروبيين تجاه وقف إطلاق النار في أوكرانيا. 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T06:47+0000
2025-03-26T06:47+0000
روسيا
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وقال لافروف، في تصريح للقناة الأولى للتلفزيون الروسي، تم بثه يوم أمس الثلاثاء، إن "مختلف السياسيين مثل ماكرون وستارمر وفون دير لاين، بدأوا بالصراخ بأن الكرة في ملعب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وتابع: "لقد غيروا موقفهم في الحال بعد تغير اتجاه الريح".وأكد أيضًا أنه في نفس اليوم الذي تم فيه الإعلان عن الاتفاق على الهدنة، أطلقت كييف عددًا قياسيًا من الطائرات المسيرة مستهدفة فيها المناطق الوسطى من روسيا، ولم يدين الغرب ذلك حتى.وأشار لافروف إلى أن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، يبدو أنه قد فهم جوهر الصراع في أوكرانيا، لكنه فيما يتعلق بتوقيت الهدنة، فهو يبالغ في تقدير النخب الأوروبية، التي تحاول منع فلاديمير زيلينسكي، من "الضعف"، وإحجام زيلينسكي نفسه عن اتخاذ مثل هذه الخطوة، على الرغم من أن متزعم نظام كييف يدرك أن أيامه أصبحت معدودة.وعقب اجتماع الوفدين الأوكراني والأمريكي في العاصمة السعودية، في 11 مارس الجاري، نشر مكتب فلاديمير زيلينسكي، بيانا مشتركا بين أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية، جاء فيه أن كييف مستعدة لاقتراح واشنطن بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما مع إمكانية تمديده باتفاق الطرفين. وتنص الوثيقة أيضًا على أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستلغي على الفور وقف تبادل المعلومات الاستخبارية وتستأنف الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا.لافروف: العمل بصيغة الدول الخمس النووية لم يتوقف أبدا وروسيا لا تعارض مواصلتهروسيا وأمريكا تتفقان على قائمة منشآت الطاقة التي سيتم حظر استهدافها
https://sarabic.ae/20250326/لافروف-الحوار-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-ضروري-واستئنافه-عودة-إلى-الوضع-الطبيعي-1098951999.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

لافروف يسخر من رد فعل الزعماء الأوروبيين على فكرة الهدنة في أوكرانيا

06:47 GMT 26.03.2025
© Sputnikلافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان
لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
سَخِرَ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من موقف بعض القادة الأوروبيين تجاه وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
وقال لافروف، في تصريح للقناة الأولى للتلفزيون الروسي، تم بثه يوم أمس الثلاثاء، إن "مختلف السياسيين مثل ماكرون وستارمر وفون دير لاين، بدأوا بالصراخ بأن الكرة في ملعب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف: "لكن قبل 3 أيام من ذلك، كانوا يتحدثون عن رفض أي هدنة وعن ضرورة ضخ أوكرانيا بالسلاح قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ليكون لديها موقف قوي".

وتابع: "لقد غيروا موقفهم في الحال بعد تغير اتجاه الريح".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه في أوائل شهر مارس/ آذار الجاري، أعلنت كييف لأول مرة عن استعدادها للموافقة على وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، وطالبت على الفور بموافقة موسكو الفورية.

وأكد أيضًا أنه في نفس اليوم الذي تم فيه الإعلان عن الاتفاق على الهدنة، أطلقت كييف عددًا قياسيًا من الطائرات المسيرة مستهدفة فيها المناطق الوسطى من روسيا، ولم يدين الغرب ذلك حتى.
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02:12 GMT
وأشار لافروف إلى أن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، يبدو أنه قد فهم جوهر الصراع في أوكرانيا، لكنه فيما يتعلق بتوقيت الهدنة، فهو يبالغ في تقدير النخب الأوروبية، التي تحاول منع فلاديمير زيلينسكي، من "الضعف"، وإحجام زيلينسكي نفسه عن اتخاذ مثل هذه الخطوة، على الرغم من أن متزعم نظام كييف يدرك أن أيامه أصبحت معدودة.
وعقب اجتماع الوفدين الأوكراني والأمريكي في العاصمة السعودية، في 11 مارس الجاري، نشر مكتب فلاديمير زيلينسكي، بيانا مشتركا بين أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية، جاء فيه أن كييف مستعدة لاقتراح واشنطن بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما مع إمكانية تمديده باتفاق الطرفين. وتنص الوثيقة أيضًا على أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستلغي على الفور وقف تبادل المعلومات الاستخبارية وتستأنف الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا.
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