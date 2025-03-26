https://sarabic.ae/20250326/لافروف-الحوار-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-ضروري-واستئنافه-عودة-إلى-الوضع-الطبيعي-1098951999.html
لافروف: الحوار بين روسيا والولايات المتحدة ضروري واستئنافه عودة إلى الوضع الطبيعي
لافروف: الحوار بين روسيا والولايات المتحدة ضروري واستئنافه عودة إلى الوضع الطبيعي
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة ضروري، وأن استئنافه يمثل عودة إلى الوضع الطبيعي، مشيراً إلى أن ما... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T02:12+0000
2025-03-26T02:12+0000
2025-03-26T02:12+0000
سيرغي لافروف
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو ـ سبوتنيك. وقال لافروف، في مقابلة مع "القناة الأولى" الروسية: "أعتقد أن ما شهدناه في عهد جو بايدن أمر غير طبيعي (شاذ)، وهذا لا يكرم السياسيين، خاصة أولئك الذين يتمتعون بخبرة جو بايدن. وحقيقة أننا استأنفنا الحوار الآن، على الرغم من الخلافات الخطيرة، هي عودة إلى الحياة الطبيعية، ومثل هذا الحوار ضروري، علاوة على ذلك، لا يقتصر الأمر فقط على مناقشة أوكرانيا".وشدد على أنه لا تزال هناك خلافات بين الدول، لكن، على سبيل المثال، إعادة تشغيل خط أنابيب "نورد ستريم" لا تهم روسيا والولايات المتحدة فقط، مشيراً إلى أن السياسيين الأوروبيين الذين يعارضون استعادته "إما أناس مرضى أو انتحاريون".وأشار إلى أن رغبة فريق دونالد ترامب في جعل هذه العلاقة مفيدة للطرفين حيثما أمكن، قائمة على الاحترام المتبادل حيث توجد خلافات، وعدم السماح للخلافات بين القوتين النوويتين الرئيسيتين بالتصعيد إلى مواجهة — "وهذا أمر لدينا إجماع عليه".واستضافت الرياض، بين يومي الأحد 23 آذار/مارس والثلاثاء 25 آذار/مارس، محادثات بين وفدين روسي وأمريكي، بالتوازي مع مباحثات بين وفدين أوكراني وأمريكي، جرت خلالها مناقشة مبادرة مقترحة حول هدنة بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يوماً، لوقف إطلاق النار على البنية التحتية للطاقة وفي البحر الأسود.وناقش الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي يوم الثلاثاء 18 آذار/مارس الجاري، سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً، وشروط منع التصعيد، وعدداً من القضايا الدولية الأخرى.واتفق الزعيمان على أن الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي بسلام دائم، يبدأ بوقف استهداف مرافق الطاقة والبنية التحتية، فضلاً عن مفاوضات فنية لتنفيذ وقف إطلاق النار البحري في البحر الأسود، وصولاً إلى وقف إطلاق النار الكامل.وفي هذا السياق، شدد بوتين على أن الوقف الكامل للمساعدات العسكرية والاستخباراتية الأجنبية المقدّمة لأوكرانيا يُعد شرطاً أساسياً لحل النزاع سلمياً. كما أبدى استجابة إيجابية لمبادرة ترامب بشأن الامتناع المتبادل عن استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوماً، في خطوة تمهيدية نحو التهدئة الشاملة.
https://sarabic.ae/20250325/لافروف-العمل-بصيغة-الدول-الخمس-النووية-لم-يتوقف-أبدا-وروسيا-لا-تعارض-مواصلته-1098951584.html
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سبوتنيك عربي
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سيرغي لافروف, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
سيرغي لافروف, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
لافروف: الحوار بين روسيا والولايات المتحدة ضروري واستئنافه عودة إلى الوضع الطبيعي
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة ضروري، وأن استئنافه يمثل عودة إلى الوضع الطبيعي، مشيراً إلى أن ما شهدته العلاقات بين البلدين في عهد الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، كان أمراً غير طبيعي.
موسكو ـ سبوتنيك.
وقال لافروف، في مقابلة مع "القناة الأولى" الروسية: "أعتقد أن ما شهدناه في عهد جو بايدن أمر غير طبيعي (شاذ)، وهذا لا يكرم السياسيين، خاصة أولئك الذين يتمتعون بخبرة جو بايدن. وحقيقة أننا استأنفنا الحوار الآن، على الرغم من الخلافات الخطيرة، هي عودة إلى الحياة الطبيعية، ومثل هذا الحوار ضروري، علاوة على ذلك، لا يقتصر الأمر فقط على مناقشة أوكرانيا".
وشدد على أنه لا تزال هناك خلافات بين الدول، لكن، على سبيل المثال، إعادة تشغيل خط أنابيب "نورد ستريم" لا تهم روسيا والولايات المتحدة فقط، مشيراً إلى أن السياسيين الأوروبيين الذين يعارضون استعادته "إما أناس مرضى أو انتحاريون".
وأشار إلى أن رغبة فريق دونالد ترامب في جعل هذه العلاقة مفيدة للطرفين حيثما أمكن، قائمة على الاحترام المتبادل حيث توجد خلافات، وعدم السماح للخلافات بين القوتين النوويتين الرئيسيتين بالتصعيد إلى مواجهة — "وهذا أمر لدينا إجماع عليه".
واستضافت الرياض، بين يومي الأحد 23 آذار/مارس والثلاثاء 25 آذار/مارس، محادثات بين وفدين روسي وأمريكي، بالتوازي مع مباحثات بين وفدين أوكراني وأمريكي، جرت خلالها مناقشة مبادرة مقترحة حول هدنة بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يوماً، لوقف إطلاق النار على البنية التحتية للطاقة وفي البحر الأسود.
وناقش الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي يوم الثلاثاء 18 آذار/مارس الجاري، سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً
، وشروط منع التصعيد، وعدداً من القضايا الدولية الأخرى.
واتفق الزعيمان على أن الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي بسلام دائم، يبدأ بوقف استهداف مرافق الطاقة والبنية التحتية، فضلاً عن مفاوضات فنية لتنفيذ وقف إطلاق النار البحري في البحر الأسود، وصولاً إلى وقف إطلاق النار الكامل.
وفي هذا السياق، شدد بوتين على أن الوقف الكامل للمساعدات العسكرية والاستخباراتية الأجنبية المقدّمة لأوكرانيا يُعد شرطاً أساسياً لحل النزاع سلمياً. كما أبدى استجابة إيجابية لمبادرة ترامب بشأن الامتناع المتبادل عن استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوماً، في خطوة تمهيدية نحو التهدئة الشاملة.